Bảng xếp hạng tiền thưởng năm 2026: Liverpool lập kỷ lục, MU sa sút 22/01/2026 13:40

Liverpool và Manchester United có thứ hạng khác nhau trong bảng xếp hạng tiền thưởng năm 2026 của Deloitte Football Money League. Liverpool đã làm nên lịch sử tài chính khi góp mặt trong bảng xếp hạng Deloitte Football Money League, trong khi Manchester United tụt hạng mạnh. Trong ấn bản thứ 29 của Money League, Deloitte Sports Business Group đã công bố Top 20 CLB bóng đá có doanh thu cao nhất mùa giải 2024 - 2025.

Các CLB đã cùng nhau làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đạt doanh thu kỷ lục 10,4 tỉ bảng Anh (12 tỉ euro). Con số khổng lồ này chiếm 11% trong cả ba nguồn doanh thu chính: doanh thu thương mại, doanh thu từ các trận đấu và doanh thu bản quyền truyền hình, đều tăng so với mùa giải trước.

Bốn vị trí dẫn đầu đều thuộc về một số cường quốc bóng đá châu Âu, trong đó Real Madrid vẫn giữ vững vị trí của mình với doanh thu gần 1 tỉ bảng Anh (1,2 tỉ euro). Theo sát đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là kình địch Barcelona với 849 triệu bảng Anh (975 triệu euro), và Bayern Munich đứng thứ ba với 750 triệu bảng Anh (861 triệu euro).

Liverpool có doanh thu cao nhất nước Anh mùa giải vừa qua. ẢNH: AFP

Paris Saint-Germain (PSG) là CLB duy nhất của Ligue 1 có mặt trong toàn bộ danh sách và xếp thứ tư với doanh thu năm ngoái đạt 729 triệu bảng (837 triệu euro). Tiếp theo là nhà đương kim vô địch Premier League, Liverpool, khi lần đầu tiên trở thành CLB có doanh thu cao nhất của bóng đá Anh với 728 triệu bảng (836 triệu euro), sau chiến dịch giành chức vô địch ngoại hạng Anh lịch sử năm ngoái.

Mùa giải 2024 - 2025 là chiến dịch thành công về mặt tài chính đối với Liverpool, với doanh thu tăng lên nhờ UEFA Champions League. Liverpool cũng ghi nhận mức tăng 7% doanh thu thương mại nhờ các sự kiện ngoài ngày thi đấu được tổ chức tại Anfield.

Các lễ hội âm nhạc đã tạo nên một cơn sốt tại sân vận động huyền thoại này với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Bruce Springsteen, Dua Lipa và Lana Del Rey. Thành công về mặt tài chính của Liverpool trái ngược với sự sa sút của kình địch Manchester United. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã tụt hạng khá mạnh từ vị trí thứ tư xuống thứ tám trên bảng xếp hạng tiền thưởng sau một mùa giải tệ hại chưa từng có trong lịch sử.

Doanh thu của MU năm ngoái đạt đỉnh điểm ở mức 691 triệu bảng (793 triệu euro) nhưng doanh thu bản quyền truyền hình giảm từ 224 triệu bảng (258 triệu euro) xuống còn 179 triệu bảng (206 triệu euro) sau khi hoàn toàn không được tham dự các giải đấu châu Âu và chỉ xếp thứ 15 tại Premier League - mùa giải tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford trong 35 năm qua.

Danh sách này chủ yếu là các CLB Anh với chín đội bóng hàng đầu lọt vào. Liverpool đứng đầu, tiếp theo là Manchester City, đội bóng tụt bốn bậc xuống vị trí thứ sáu với doanh thu giảm xuống còn 722 triệu bảng Anh (829 triệu euro).

Đội bóng của Pep Guardiola đã phải chịu thất bại sớm bất ngờ tại Champions League khi bị loại ở vòng play-off, đồng thời chỉ đứng thứ ba ở giải quốc nội, vị trí thấp nhất kể từ khi HLV người Tây Ban Nha đến dẫn dắt Man City cách đây một thập kỷ.

Bốn CLB Ngoại hạng Anh được xếp hạng từ thứ bảy đến thứ 10, trong đó thu nhập 722 triệu bảng (821 triệu euro) của Arsenal chỉ xếp sau Man City một chút. Sau Manchester United, Tottenham Hotspur đứng thứ chín với việc thu về 585 triệu bảng (672 triệu euro). Dù Tottenham chỉ xếp thứ 17 Premier League, nhưng họ đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm bằng chức vô địch Europa League.

Đối thủ cùng thành phố của Tottenham là Chelsea, vẫn giữ vững vị trí thứ 10 nhờ việc trở lại Champions League, đồng thời giành chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup. Bộ sưu tập danh hiệu của The Blues đã góp phần vào doanh thu mùa giải 2024 - 2025 của họ, đạt 509 triệu bảng Anh (584 triệu euro).

Aston Villa đã tăng bốn bậc so với năm ngoái và hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng sau khi lọt vào tứ kết Champions League mùa trước, với tổng thu nhập đạt 392 triệu bảng (450 triệu euro).

Doanh thu của MU tụt hạng thê thảm. ẢNH: Press Association

Mặc dù chiến thắng chung kết Carabao Cup mùa trước của Newcastle không hẳn là giúp họ kiếm được nhiều tiền, nhưng "Chim Chích Chòe" vẫn có tên trong danh sách các CLB giàu nhất thế giới, dù đã tụt hai bậc so với năm ngoái. Doanh thu của Newcastle đạt 346 triệu bảng (398 triệu euro).

West Ham, đội bóng đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng, có thể sẽ phải thi đấu ở Championship vào mùa tới, nhưng họ vẫn là một trong những CLB có khả năng tạo ra doanh thu cao nhất châu Âu. Tuy nhiên, West Ham vẫn tụt hạng từ vị trí thứ 17 năm ngoái xuống vị trí thứ 20.

Doanh thu 242 triệu bảng Anh (278 triệu euro) của West Ham bị ảnh hưởng bởi vị trí thứ 14 của họ tại Premier League mùa trước, cũng như việc họ không được tham dự các giải đấu châu Âu lần đầu tiên sau bốn mùa giải.