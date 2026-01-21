Truyền thông Hàn Quốc nói rõ “phép màu Kim Sang-sik” tắt ngấm, U-23 Việt Nam vỡ trận 21/01/2026 12:59

(PLO)- Hành trình được ví như “phép màu Kim Sang-sik” của đội tuyển U-23 Việt Nam đã dừng lại ngay trước ngưỡng cửa chung kết U-23 châu Á khi đối thủ Trung Quốc khiến họ vỡ trận.

Tại bán kết U-23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal (Jeddah, Saudi Arabia), thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thất bại nặng nề 0-3 trước đối thủ lớn U-23 Trung Quốc và phải chuyển mục tiêu sang trận tranh hạng 3 gặp U-23 Hàn Quốc.

Tờ Chosun thống kê trước trận, U-23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu ở bán kết với hành trang rất đẹp: toàn thắng vòng bảng, lần lượt vượt qua Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Saudi Arabia 1-0, rồi đánh bại UAE 3-2 sau hiệp phụ ở tứ kết. Chuỗi bốn trận thắng khiến Việt Nam trở thành đội duy nhất toàn thắng tại giải, đồng thời thắp lại kỳ vọng tái hiện kỳ tích năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Thế nhưng, bức tường mang tên U-23 Trung Quốc đã chặn đứng giấc mơ ấy.

So với Việt Nam giàu năng lượng tấn công, Trung Quốc lại gây ấn tượng nhờ kỷ luật phòng ngự. Họ vào đến bán kết với hàng thủ kín kẽ, gần như không cho đối thủ cơ hội rõ ràng, dựa nhiều vào tổ chức chặt chẽ và phong độ cao của thủ môn. Ngay cả khi hiệu suất ghi bàn không quá nổi bật trong giai đoạn đầu giải, Trung Quốc vẫn tạo ra cảm giác “khó bị đánh bại” nhờ khả năng giữ sạch lưới.

U-23 Trung Quốc làm nên lịch sử trong lần đầu tiên vào chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Chosun liệt kê HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình 3-4-3, đặt Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Phát ở tuyến đầu. Tuyến giữa có Xuân Bắc, Minh Phúc, Thái Sơn và Khuất Văn Khang, còn bộ ba phòng ngự là Phạm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, thủ môn Trung Kiên trấn giữ khung thành. Phía bên kia, U-23 Trung Quốc vận hành sơ đồ 5-3-2 với Bao Shengxin đá cặp cùng Xiang Yuwang trên hàng công, phía sau là tuyến giữa và hệ thống hậu vệ đông người để ưu tiên khóa không gian.

Hiệp một diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Việt Nam chọn cách chơi thực dụng, chờ thời điểm phản công để tung đòn. Ngay phút thứ hai, cú sút xa của Minh Phúc khiến đối thủ phải dè chừng, nhưng nhìn chung hai đội giằng co và không tạo ra tình huống thật sự rõ rệt. Khi bước vào giờ nghỉ, tỷ số vẫn là 0-0, Việt Nam thậm chí nhỉnh hơn về số lần dứt điểm.

Mọi thứ đổi khác chóng mặt sau giờ nghỉ. Chỉ ít phút đầu hiệp hai, Trung Quốc tận dụng một tình huống phạt góc để mở tỷ số bằng pha đánh đầu, đẩy Việt Nam vào thế rượt đuổi. Chưa kịp ổn định lại cấu trúc, các học trò Kim Sang-sik tiếp tục nhận bàn thua thứ hai khi Xiang Yuwang có pha xử lý gọn gàng trước vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng vào lưới. Hai nhát chém liên tiếp khiến thế trận nghiêng hẳn về phía Trung Quốc.

Thầy trò ông Kim thua trận bán kết. Ảnh: TAFC.

U-23 Việt Nam buộc phải dâng cao, nhưng cú đòn tâm lý tiếp theo đến ở phút 29 hiệp hai khi Lý Đức nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi nặng. Chơi thiếu người, đội bóng áo đỏ gần như bị bào mòn thể lực và ý chí trong phần còn lại. Việt Nam vẫn cố níu hy vọng đến phút cuối, nhưng khi mải mê tìm bàn gỡ, họ để lộ khoảng trống và sụp đổ trong một pha phản công ở thời gian bù giờ. Cầu thủ dự bị Wang Yudong vào sân thay người dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 3-0.

“Phép màu Kim Sang-sik” biến mất và thất bại này khép lại giấc mơ chung kết của U-23 Việt Nam và đẩy họ vào trận tranh hạng 3 với tuyển U-23 Hàn Quốc, trong khi Trung Quốc tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản. Trận chung kết diễn ra tại Jeddah, nơi Trung Quốc đứng trước cơ hội biến hành trình phòng ngự kỷ luật thành một cái kết lịch sử.