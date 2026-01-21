Báo Trung Quốc: U-23 Việt Nam ‘cúp điện’ ở Jeddah 21/01/2026 11:38

(PLO)- Đội tuyển U-23 Trung Quốc vừa viết nên cột mốc đáng nhớ tại giải vô địch U-23 châu Á của AFC khi hạ U-23 Việt Nam 3-0 ở trận bán kết diễn ra tại Jeddah (Saudi Arabia).

Truyền thông Trung Quốc hãnh diện với chiến tích của các tuyển thủ trẻ nước này khi lần đầu góp mặt ở trận chung kết U-23 châu Á, điều họ chưa từng làm được trong lịch sử giải đấu, nhất là sau năm lần tham dự trước đó đều dừng bước ngay từ vòng bảng.

Trước khi bước vào bán kết, U-23 Việt Nam được đánh giá rất cao nhờ phong độ tấn công ấn tượng. Đội bóng áo đỏ đi tiếp với vị trí nhất bảng A, ghi tổng cộng 8 bàn sau 4 trận, thành tích chỉ kém Nhật Bản. Ở phía bên kia, U-23 Trung Quốc lại gây chú ý theo cách khác: họ không ghi quá nhiều bàn từ sau tứ kết, nhưng sở hữu hàng thủ kín kẽ và duy trì mạch sạch lưới suốt chiến dịch. Sự tương phản ấy tạo nên một trận đấu hứa hẹn giữa một bên giàu sức bật và một bên đề cao kỷ luật phòng ngự.

Thực tế trên sân cho thấy U-23 Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ về cách tiếp cận. Sau khi có một vài điều chỉnh ở đội hình xuất phát, họ chủ động tranh chấp quyết liệt và tận dụng tốt thời điểm tăng tốc. Thống kê cho thấy Trung Quốc tung ra 16 cú dứt điểm và có 7 lần đưa bóng đi trúng khung thành, phản ánh sự hiệu quả trong khâu triển khai lẫn kết thúc.

Bóng đá trẻ Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết giải U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, hậu vệ Peng Xiao bật cao đánh đầu mở tỷ số từ một tình huống bóng bổng, khiến thế trận lập tức đổi chiều. Chỉ 5 phút sau, Xiang Yuwang tiếp tục trừng phạt những khoảng trống của Việt Nam để nhân đôi cách biệt, đẩy đối thủ vào thế rượt đuổi đầy áp lực.

Và khi U-23 Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ, U-23 Trung Quốc càng có thêm khoảng trống để khai thác và cuối cùng khép lại trận đấu bằng bàn ấn định 3-0 của Wang Yudong với pha dứt điểm cận thành ở phút bù giờ.

Trận đấu cũng có những diễn biến căng thẳng ở cuối trận. Peng Xiao từng đưa bóng vào lưới lần nữa ở phút 73 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong tình huống ăn mừng sau đó, Lý Đức Phạm bên phía Việt Nam bị truất quyền thi đấu vì phản ứng trả đũa với tiền đạo của Trung Quốc, khiến U-23 Việt Nam càng khó xoay chuyển tình thế.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam không thể tìm đường vào cầu môn Li Hao. Ảnh: TAFC.

Ở khung thành, thủ môn Li Hao tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho Trung Quốc. Anh gây ấn tượng khi cản phá cú sút phạt của Khuất Văn Khang ở phút 24 và hóa giải thêm vài cơ hội nguy hiểm khiến các chân sút Việt Nam “cúp điện” trong thời gian bù giờ, giữ vững lợi thế đến hết trận.

Với chiếc vé lịch sử này, thầy trò HLV Puche sẽ chạm trán đương kim vô địch Nhật Bản ở trận chung kết vào ngày 24-1, trong cuộc đối đầu được chờ đợi như bài trắc nghiệm lớn nhất cho hành trình thăng hoa của họ tại giải năm nay.