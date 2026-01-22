U-23 Trung Quốc tuyên bố đánh bại nhà đương kim vô địch Nhật Bản 22/01/2026 08:38

(PLO)- Trước giờ bóng lăn của trận chung kết giải vô địch U-23 châu Á 2026, HLV Antonio Puche khẳng định U-23 Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mục tiêu cao nhất giành chiến thắng, dù đối thủ phía trước là một Nhật Bản cực kỳ khó chịu.

Trận thư hùng U-23 Trung Quốc - U-23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 24-1, trên sân vận động Hoàng tử Abdullah Al Faisal. Bóng đá trẻ Trung Quốc bước vào trận cuối cùng với khí thế lên cao sau khi giải quyết gọn U-23 Việt Nam 3-0 ở bán kết.

Chiến thắng cách biệt này đã giúp họ thầy trò HLV Puche đặt chân vào cuộc chiến tranh cúp với ý nghĩa đặc biệt ở lần đầu tiên trong lịch sử, U-23 Trung Quốc góp mặt tại chung kết giải U-23 châu Á. Một cánh cửa chưa từng mở ra 4 mùa trước đây bỗng nằm ngay trước mắt, khiến tham vọng vô địch trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp của một “khách quen” ở những trận cầu lớn. Ở bán kết, họ vượt qua U-23 Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0 tại sân King Abdullah Sports City. Bàn thắng ở phút 36 của Kaito Koizumi trở thành khoảnh khắc quyết định, đưa “Samurai Xanh” tiếp tục tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

Thầy trò HLV Puche mơ ước viết tiếp kỳ tích ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Nói về sự chuẩn bị trước cuộc đối đầu quan trọng nhất, HLV Puche cho biết toàn đội đã cho phép mình tận hưởng niềm vui sau trận thắng Việt Nam, rồi nhanh chóng chuyển trạng thái sang chế độ tập trung cho Nhật Bản. Ông thừa nhận nhà đương kim vô địch Nhật Bản là tập thể rất mạnh và ai cũng hiểu điều đó, nhưng Trung Quốc vẫn sẽ làm mọi cách để đánh bại họ.

HLV Puche nhấn mạnh U-23 Trung Quốc không bước vào chung kết giải U-23 châu Á với tâm thế “cho vui”, mà muốn biến lần đầu vào trận cuối thành lần đầu nâng cúp.

U-23 Nhật Bản dù chỉ là lứa U-21 và sinh viên đã chơi ấn tượng ở mùa này. Ảnh: TAFC.

Về phía Nhật Bản, việc liên tiếp có mặt ở chung kết đang khẳng định họ là thế lực ổn định bậc nhất của bóng đá trẻ châu Á. Tại giải năm 2024, Nhật Bản từng vào chung kết gặp Uzbekistan và thắng 1-0 để lên ngôi vô địch tại Qatar. Nếu tiếp tục đăng quang ở năm 2026, làng bóng trẻ Nhật sẽ nâng tổng số danh hiệu lên con số 3, qua đó gia tăng kỷ lục vô địch nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Vì thế, chung kết năm nay mang dáng dấp của một cuộc đụng độ không khoan nhượng khi Trung Quốc đứng trước cơ hội lần đầu chạm đỉnh, còn Nhật Bản hướng đến việc kéo dài chuỗi thành tích lịch sử.