Arsenal nhận được gì khi kết thúc vòng bảng Champions League trong Top 2? 21/01/2026 13:25

(PLO)- Arsenal nhận được gì khi kết thúc vòng bảng Champions League trong Top 2 sau chiến thắng trước Inter Milan?

Phong độ ấn tượng của Arsenal tiếp tục được thể hiện tại vòng bảng Champions League vào hôm nay, khi Mikel Arteta dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng 3-1 trước Inter Milan tại San Siro, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn đầu tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Arsenal bước vào vòng loại trực tiếp Champions League với lợi thế lớn nhờ đã chắc suất đứng đầu hoặc thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 7 trận, thậm chí nếu không thua hoặc thua với tỉ số nhẹ ở lượt cuối, đội bóng của Mikel Arteta sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

"Pháo thủ đang có phong độ hoàn hảo ở đấu trường châu Âu mùa này, thắng cả bảy trận đã đấu tại giải đấu này. Và chiến thắng 3-1 trước Inter Milan đảm bảo rằng vị trí thấp nhất mà đội bóng của Mikel Arteta có thể kết thúc ở vòng bảng là thứ hai. Tính đến thời điểm này, Arsenal đang dẫn đầu bảng Champions League với tổng cộng 21 điểm, hơn Bayern Munich 6 điểm (đá ít hơn 1 trận).

Mặc dù về mặt lý thuyết, gã khổng lồ Bundesliga có thể vượt qua Arsenal, nhưng điều kiện để điều đó xảy ra lại rất phức tạp. Bayern Munich không chỉ cần thắng trận đấu với Union Saint-Gilloise vào rạng sáng mai 22-1 và thắng PSV ở lượt cuối, mà họ còn cần Arsenal thua Kairat vào cùng đêm đó.

Arsenal đánh bại Inter Milan 3-1. ẢNH: ARSENAL

Bayern Munich cũng phải san bằng hiệu số bàn thắng bại là bảy (+18 so với +11) để có cơ hội vượt qua đội bóng mạnh nhất nước Anh lúc này. Real Madrid, đội đang đứng thứ hai, cũng không còn cơ hội cạnh tranh, bởi họ cũng đã chơi bảy trận và chỉ có 15 điểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng đặc biệt quan trọng đối với Champions League mùa giải hiện tại, xét đến những lợi ích mà việc lọt vào Top 2 mang lại. Một quy định mới quy định rằng đội nào xếp hạng càng cao thì càng có con đường dễ dàng hơn đến trận chung kết nhờ lợi thế được đá sân nhà.

Ví dụ, các đội lọt vào Top 4 vòng bảng Champions League sẽ được chơi trên sân nhà ở lượt về vòng 16 đội và tứ kết. Trong khi đó, hai đội đứng đầu bảng cũng sẽ được chơi trên sân nhà ở lượt về vòng bán kết.

Việc thi đấu trận lượt về của mỗi trận đấu nói trên trên sân nhà sẽ là một lợi thế lớn cho một đội bóng. Arsenal đã giành được lợi thế đó, họ sẽ có thể tận dụng sự cổ vũ mạnh mẽ từ khán giả nhà trên sân Emirates để có thể tiến sâu ở Champions League mùa này.

Bên cạnh đó, nếu họ cần một sự lật ngược tình thế ở trận lượt về, họ sẽ có lợi thế hơn khi thi đấu trên sân nhà, thay vì phải chịu áp áp lực trên sân của đối thủ. Điều này diễn ra sau khi Arsenal thể hiện phong độ không thể cản phá tại San Siro, cho thấy Arteta tiếp tục thể hiện tài năng của mình cả trên sân nhà và sân khách.

Gabriel Jesus mở tỷ số cho Arsenal ở phút thứ 10 trong trận đấu với Inter Milan, trước khi Petar Susic gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà 8 phút sau đó. Jesus lập cú đúp ở phút 31, giúp Arsenal dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Arsenal chắc chắn kết thúc vòng bảng Champions League trong Top 2, thậm chí nhiều khả năng giành ngôi đầu bảng. ẢNH: EPA

Sau hiệp hai đầy căng thẳng, Viktor Gyokeres đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Arsenal khi trận đấu chỉ còn sáu phút nữa là kết thúc, qua đó đảm bảo chuỗi trận bất bại của "pháo thủ" tại đấu trường châu Âu được duy trì. Trận đấu tiếp theo của Arsenal là đối đầu với Manchester United tại Premier League trên sân nhà Emirates vào Chủ nhật, ngày 25-1. Sau đó, họ sẽ tiếp đón Kairat trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League vào ngày 29-1.

Kết quả các trận đấu khác ở lượt trận thứ bảy vòng bảng Champions League hôm nay 21-2, Bodo/Glimt bất ngờ đánh bại Man City 3-1, Copenhagen hòa Napoli 1-1, Olympiacos thắng Bayer Leverkusen 2-0, Real Madrid thắng AS Monaco 6-1, Sporting thắng PSG 2-1, Tottenham thắng Borussia Dortmund 2-0 và Villarreal thua Ajax 1-2.