Bắt giữ nghi phạm sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi để cướp tài sản 20/01/2026 12:25

(PLO)- Liên quan vụ án người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi lấp với nhiều vết thương, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm gây án để cướp tài sản.

Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra Phùng Tiến Cao (37 tuổi, trú thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người để cướp tài sản.

Nạn nhân bị sát hại là chị TTH (42 tuổi, trú thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai). Con gái chị H là cháu VATh (6 tuổi) may mắn sống sót.

Nghi phạm Phùng Tiến Cao tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 18-1, chị H chở con gái đi xem đàn heo tại xã Xuân Ái để mua về bán dịp tết Nguyên đán 2026. Đến tối, không thấy hai mẹ con về, người nhà báo cơ quan chức năng tìm kiếm. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Xuân Ái đã vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện thi thể chị H trên địa bàn xã Xuân Ái. Đến 1 giờ 30 sáng 19-1, lực lượng tìm kiếm phát hiện bé Th bị vùi lấp dưới đất. Cháu Th còn sống và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe cháu Th đang dần bình phục.

Khoảng 23 giờ 30 đêm 18-1, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi can gây án là Phùng Tiến Cao.

Tại cơ quan công an, Cao khai từng giới thiệu cho chị H mua heo trên địa bàn. Do thiếu tiền tiêu xài, Cao nảy sinh ý định lừa chị H đến nơi vắng để sát hại, cướp tài sản.

Cụ thể, chiều 18-1, Cao hẹn chị H tại đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để dẫn đi xem heo. Sau đó, Cao lừa hai mẹ con lên khu vực đồi quế rồi dùng dao tấn công khiến chị H tử vong, cháu Th bị thương nặng. Hung thủ cướp xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.