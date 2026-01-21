'Trong phòng thay đồ, chúng tôi nghĩ Amorim ở lại' 21/01/2026 07:29

(PLO)- "Trong phòng thay đồ, chúng tôi nghĩ Amorim ở lại, chúng tôi rất thất vọng khi anh ấy ra đi", đó là câu nói của ai?

HLV Ruben Amorim chỉ dẫn dắt MU trong 14 tháng, và nhiệm kỳ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha kết thúc không lâu sau khi ông công kích ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford. Việc Amorim ở lại MU lâu dài đã không xảy ra, bất chấp đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe từng tuyên bố Amorim cần thời gian 3 năm để dẫn dắt đội bóng.

Đối với một số người hâm mộ, việc sa thải này đến quá sớm, nhưng cuối cùng thì thời gian của Amorim tại Old Trafford đã kết thúc. Cảm xúc tương tự, thậm chí có thể mạnh mẽ hơn, cũng xuất hiện tại Sporting Lisbon sau khi hay tin Amorim rời CLB để dẫn dắt Manchester United. Sporting đang có phong độ rất tốt ở đấu trường châu Âu và đứng đầu bảng xếp hạng giải vô địch Bồ Đào Nha, hướng đến chức vô địch thứ ba chỉ trong vòng 5 năm.

Ngôi sao kiêm đội trưởng của Sporting Morten Hjulmand vô cùng thất vọng khi thấy HLV của mình rời đi để sang Anh, nhưng bất chấp sự ra đi của ông, Sporting vẫn tiếp tục giành được danh hiệu thứ ba đầy quan trọng trong thời gian Amorim đến Anh thử sức.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thời điểm Amorim rời Sporting, khi ông tiếp quản vị trí HLV của MU trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ, trước khi Michael Carrick vào thay và giúp đội bóng giành chiến thắng vang dội trong trận derby với Manchester City.

Morten Hjulmand là đội trưởng của Sporting. ẢNH: EPA

Trả lời phỏng vấn đài RTP thông qua tờ A Bola (Bồ Đào Nha), Morten Hjulmand đã nói về thời điểm Amorim rời Sporting, bày tỏ rõ cảm xúc của mình rằng anh từng nghĩ Amorim ở lại Sporting nhưng sự thật không phải vậy.

"Chúng tôi nghĩ rằng Amorim sẽ ở lại Sporting hết mùa giải và chiến đấu để cùng đội giành chức vô địch lần thứ ba", đội trưởng của Sporting Morten Hjulmand giải thích, "Nhiều cầu thủ muốn ở lại Sporting với Ruben Amorim, bởi vì ông ấy là một HLV tuyệt vời".

Khi được truyền thông hỏi về việc bị Amorim... phản bội, Hjulmand trả lời: "Đó là một từ rất mạnh. Chúng tôi cảm thấy thất vọng về sự ra đi của Ruben Amorim. Chúng tôi đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, thi đấu rất tốt ở Champions League. Mọi thứ trên sân đều rất rõ ràng với tất cả mọi người. Cứ như thể chúng tôi đang chơi Playstation vậy. Ai cũng biết mình phải làm gì.

Tôi đã nói với Ruben Amorim trước mặt các đồng đội rằng chúng tôi rất thất vọng về sự ra đi của ông ấy. Chúng tôi không nghĩ Amorim ra đi. Chúng tôi đã trông chờ ông ấy giúp cả đội chiến đấu giành chức vô địch. Chính Amorim cũng đã nói điều tương tự vào đầu mùa giải. Nhưng sau đó, tôi cũng nói với Amorim rằng chúng tôi hiểu quyết định của ông ấy".

Về quyết định rời Sporting để gia nhập MU vào giữa mùa giải, Ruben Amorim cho biết: "Chúng tôi khởi đầu mùa giải rất tốt và sau đó Manchester United đã liên hệ với tôi. Họ đã trả nhiều hơn số tiền quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng của tôi và chủ tịch của Sporting CP đã bảo vệ quyền lợi của CLB.

Tôi chưa từng tranh cãi với chủ tịch về bất cứ điều gì liên quan đến các cuộc đàm phán. Điều duy nhất tôi yêu cầu trong suốt quá trình là nó diễn ra vào cuối mùa giải. Tôi đã dành ba ngày để yêu cầu điều này, nhưng họ (MU) nói là không thể. MU yêu cầu tôi nhận việc bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không họ sẽ tìm phương án khác. Tôi chỉ có ba ngày để quyết định một điều sẽ thay đổi cuộc đời tôi một cách triệt để".

Nếu Amorim ở lại Sporting mà không gia nhập MU thì mọi thứ sẽ ra sao? ẢNH: EPA

HLV Ruben Amorim tiếp tục: "Tôi phải tiến những bước xa hơn trong sự nghiệp và việc rời đi khó khăn hơn đối với tôi so với bất kỳ cầu thủ Sporting nào khác. Tôi biết rằng nếu tôi từ chối Manchester United, thì bảy tháng nữa tôi sẽ không còn lựa chọn đó nữa, và tôi biết rằng cuối mùa giải tôi sẽ phải rời Sporting CP.

Tôi có thể đã cảm thấy hối tiếc, một cảm giác khó lòng vượt qua. Giữa nỗi thất vọng của tất cả các cổ động viên Sportinguista và việc mạo hiểm sự nghiệp của mình, hoặc chờ đến cuối mùa giải và không có được lựa chọn gia nhập CLB duy nhất mà tôi muốn, tôi phải đưa ra quyết định. Và tôi đã quyết định".