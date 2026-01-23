Thông cáo báo chí của MU về Casemiro và lời chia tay đầy cảm xúc 23/01/2026 12:18

Bốn năm gắn bó của Casemiro với MU sẽ kết thúc vào mùa hè này khi đội chủ sân Old Trafford bước vào giai đoạn cải tổ tiếp theo ở tuyến giữa. MU gửi thông cáo báo chí xác nhận Casemiro ra đi khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa giải. Tiền vệ người Brazil gia nhập "quỷ đỏ" vào năm 2022 từ Real Madrid và đã ra sân 146 lần.

Casemiro, 33 tuổi, là một cầu thủ thường xuyên đá chính ở hàng tiền vệ tại Old Trafford dưới thời Erik ten Hag và Ruben Amorim. Anh cũng đá chính trong trận đấu đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng, gặp Manchester City .

Thông cáo báo chí của Manchester United cho biết: "Casemiro sẽ rời Manchester United vào mùa hè này, khi hợp đồng của anh hết hạn. Tiền vệ huyền thoại này đã có bốn mùa giải thi đấu cho CLB, ra sân 146 trận và ghi được 21 bàn thắng cho đến nay".

"Là một người luôn giành chiến thắng, Casemiro ra mắt tại Old Trafford vào tháng 8 năm 2022 và nhanh chóng trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhờ tinh thần chiến đấu và khả năng ghi bàn vào những thời điểm quan trọng. Đội trưởng đội tuyển Brazil đã đóng vai trò quan trọng giúp Manchester United giành chức vô địch Carabao Cup 2023, ghi một bàn thắng bằng đầu trong màn trình diễn xuất sắc trước Newcastle United.

Cầu thủ 33 tuổi người Brazil này cũng đã giành chức vô địch Emirates FA Cup năm 2024. Người hâm mộ sẽ có cơ hội ghi nhận những đóng góp của Casemiro trong trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải, gặp Nottingham Forest", MU ra thông báo.

MU xác nhận Casemiro ra đi đầy bất ngờ. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Được biết, Casemiro đã yêu cầu MU đưa ra thông báo ngay bây giờ, khi những đồn đoán về tương lai của anh đã lên đến đỉnh điểm trong những tuần gần đây. Anh muốn tránh những suy đoán không chính xác rằng CLB sẽ đề nghị hợp đồng mới hoặc kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng.

Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin MU đã quyết định không gia hạn hợp đồng với anh từ khá lâu và đã thông báo cho Casemiro về quyết định đó. Cựu ngôi sao Real Madrid có điều khoản trong hợp đồng quy định gia hạn hợp đồng thêm một năm với MU nếu anh ra sân 35 trận mùa này.

"Tôi sẽ luôn mang Manchester United theo mình suốt cuộc đời", Casemiro nói, "Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà giờ đây tôi chia sẻ với những người hâm mộ dành cho CLB đặc biệt này.

Chưa đến lúc nói lời tạm biệt; còn rất nhiều kỷ niệm nữa để tạo nên trong bốn tháng tới. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau chiến đấu; như mọi khi, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giúp CLB thành công".

Casemiro viết thêm trên tài khoản Instagram của mình: "Biết khi nào các giai đoạn kết thúc, biết khi nào nên nói lời tạm biệt khi bạn cảm thấy mình sẽ được nhớ đến và tôn trọng mãi mãi. Bốn tháng để cống hiến hết mình cho chiếc áo đấu này và cho mục tiêu của chúng ta. Mãi mãi kính trọng và yêu mến Manchester United và những người hâm mộ tuyệt vời của CLB".

Thông báo của MU xác nhận Casemiro sẽ rời CLB vào mùa hè được đưa ra giữa lúc họ đang tìm kiếm một tiền vệ mới. MU đã được liên hệ với một loạt tiền vệ trong tháng này và khả năng chiêu mộ một cầu thủ giá rẻ trước hạn chót ngày 2-2 của thị trường chuyển nhượng mùa đông vẫn chưa bị loại trừ.

Adam Wharton, Carlos Baleba và Elliot Anderson đều là những mục tiêu dài hạn của Manchester United, nhưng dự kiến ​​"quỷ đỏ" sẽ không được theo đuổi họ cho đến mùa hè. Ruben Neves, Ruben Loftus-Cheek và Wilfred Ndidi đều nổi lên như những giải pháp ngắn hạn tiềm năng, với việc bộ ba này được kỳ vọng sẽ ra đi với giá rẻ.

Casemiro và Manchester United còn 16 trận đấu nữa trong mùa giải với mục tiêu rõ ràng là giành vé tham dự Champions League. Đội bóng của Carrick hiện đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, vị trí này có thể giúp họ chắc chắn có một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.