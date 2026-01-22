Đại diện Việt Nam sang Lào đá Cúp C1 22/01/2026 12:11

CLB của Triều Tiên không tiếp đại diện Việt Nam ở sân nhà, cả hai cùng đến thủ đô Vientiane của Lào đá tứ kết AFC Champions League nữ (Cúp C1) 2025-2026.

Theo kết quả bốc thăm và lịch đấu tứ kết CLB Nữ TP.HCM phải sang Triều Tiên làm khách, chỉ đá một trận tại sân nhà của đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn. Tuy nhiên trong vòng 5 năm qua, bóng đá Triều Tiên từ các cấp độ đội tuyển đến CLB, họ không tiếp bất kỳ đội khách nào đến Triều Tiên. Mỗi khi làm chủ nhà, họ lại mượn sân của các quốc gia khác làm sân nhà.

CLB Nữ TP.HCM (đỏ) sang Vientiane của Lào chạm trán CLB Naegohyang của Triều Tiên rất mạnh. Ảnh:AFC

Lần này, CLB Naegohyang của Triều Tiên mượn sân quốc gia Lào làm sân nhà để tiếp CLB Nữ TP.HCM.

Theo lịch đấu của AFC, 4 trận tứ kết Cúp C1 châu Á sẽ diễn ra ngày 28 và 29-3, thời điểm này VCK Asian Cup nữ (tại Úc) kết thúc được 1 tuần (từ ngày 1 đến 21-3) và như thế CLB Nữ TP.HCM sẽ có đầy đủ lực lượng sau khi góp quân lên tuyển đá Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 (tại Brazil).

Đại diện Việt Nam chạm trán Naegohyang ngày 28-3 trên sân quốc gia Lào.

Việc không tiếp các đội bóng nước ngoài đến Triều Tiên cho đến nay bắt đầu từ giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026. Khi đó tuyển Triều Tiên đến Nhật đá vòng loại World Cup 2026 ở lượt trận thứ 3. Sau đó bốn ngày, Triều Tiên phải tiếp Nhật Bản ở lượt về. Tuy nhiên Triều Tiên đưa ra quyết định quá vội khiến AFC trở tay không kịp và buộc hủy trận, AFC xử Nhật Bản thắng 3-0. Triều Tiên vẫn đủ điểm vào giai đoạn 3 nhưng họ mượn sân nước ngoài làm sân nhà và cuối cùng đứng chót bảng.

CLB Naegohyang của Triều Tiên cực mạnh, là nhà vô địch nữ của Triều Tiên có rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Cúp C1 châu Á năm rồi, CLB Nữ TP.HCM rất thuận lợi khi tứ kết trên sân Thống Nhất tiếp đại diện Abu Dhabi Country và thắng 4-3 sau cuộc ngược dòng thần thánh khi bị dẫn 3-0.