AFC Champions League nữ, CLB Nữ TP.HCM- Lion City Sailors 2-0: CLB nữ TP.HCM vào tứ kết giải châu Á 16/11/2025 21:35

(PLO)- CLB nữ TP.HCM có chiến thắng thứ 2 để vào tứ kết và chờ đấu "chung kết" bảng với nhà vô địch giải đến từ Úc.

Lượt trận thứ 2 bảng A AFC Champions League nữ vừa kết thúc, CLB nữ TP.HCM thắng khó và có phần may mắn trước đại diện Singapore - Lion City Sailors 2-0.

2 bàn thắng do công Trần Thị Bảo Châu ghi phút 84 và K'Thủa ghi phút 90+3. Đây là trận thắng giống như trận đầu qua mặt Stallion Laguna, rất khó khăn cho các học trò HLV Kim Chi. Như vậy, CLB nữ TP.HCM qua hai trận đã có được 6 điểm chính thức vào tứ kết.

Lion City Sailors (áo xanh) thua đội nữ TP.HCM và đây cũng là trận thua thứ 2. Ảnh: AFC.

CLB nữ TP.HCM lẽ ra có thể ghi nhiều hơn hai bàn thắng. Đội chủ nhà có nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng nhưng lúc thì cột dọc (2 lần) từ chối khi thì dứt điểm lại thiếu chút chỉn chu. Rõ nhất là tình huống phút 36 khi Phan Thị Trang đánh đầu cận thành, ngay trước mặt cầu môn Shakira chừng 3m, nhưng cú đánh đầu của cô lại trúng vào phần đỉnh đầu khiến bóng vọt xà từ tình huống đá phạt của Tuyết Ngân.

Tình huống ăn bàn rõ thứ hai ở phút 59 khi Cù Thị Huỳnh Như có pha dứt điểm chéo góc nhưng bóng lại bật cột xa. Cuối trận, phút bù giờ 90+17, cột dọc lại cứu Lion City Sailors lần nữa.

Cùng với ba tình huống ăn bàn trên thì hiệp 1, tuyển nữ TP.HCM liên tục vây ráp cầu môn của Shakira nhưng dứt điểm không thành.

Đội nữ TP.HCM hiệp 1 bỏ qua nhiều cơ hội ăn bàn. Ảnh: AFC.

Ở chiều ngược lại, Lion City Sailors có nhiều ngoại binh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản được bố trí ở tuyến giữa và phòng ngự. Họ tổ chức bọc lót, sửa sai cho nhau rất hiệu quả, sức lực của sáu ngoại binh đến từ Nhật Bản (4 cầu thủ) và Trung Quốc (2 cầu thủ) rất ấn tượng, sức rướn và khả năng đeo bám rất tốt.

Phía bên kia, cái chính của chủ nhà TP.HCM là khi cần bàn thắng thì nó cũng đến theo cách khác nhau, và đúng vào những phút cuối trận. Hiệp 2, nữ TP.HCM gặp nhiều khó khăn hơn do xuống sức, nhưng lại ghi hai bàn ở hiệp này. Thắng Lion City Sailors 2-0, các cô gái TP.HCM đã chính thức giành vé đi tiếp.

Còn Melbourne City (xanh) hủy diệt Stallion Laguna 7-0 và sẽ đá chung kết bảng với tuyển nữ TP.HCM tối 19-11. Ảnh: AFC.

Ở trận đấu trước đó, nhà đương kim vô địch Melbourne City hủy diệt Stallion Laguna 7-0.

Như vậy, vào đêm 19-11, tuyển nữ TP.HCM sẽ gặp Melbourne City lúc 19 giờ, đây là trận chung kết bảng, còn trận Stallion Laguna và Lion City Sailors diễn ra lúc 15 giờ. Hai đội toàn thua này vẫn còn cơ hội tranh vé vớt.

Ba bảng đấu sau vòng bảng là tứ kết nên ngoài hai đội nhất và nhì mỗi bảng thì còn có 2 trong 3 đội xếp thứ 3 mỗi bảng vào tứ kết.

+ Thứ tự bảng A sau hai lượt trận: 1- Melbourne City (6 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 12/0), 2- Tuyển nữ TP.HCM (6 điểm, 3/0), 3- Lion City Sailors (0 điểm, 0/7), 4- Stallion Laguna (0 điểm, 0/8).