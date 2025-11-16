AFC Chamoions League nữ,CLB Nữ TP.HCM- Lion City Sailors (19 giờ ngày 16-11): CLB nữ TP.HCM không nói nhiều lấy ba điểm nữa 16/11/2025 14:19

(PLO)- CLB nữ TP.HCM sẽ có chiến thắng thứ hai trước đại diện Singapore sau trận thắng Stallion Laguna và chờ chung kết bảng với đại diện Úc.

Bảng trưởng bảng A, CLB nữ TP.HCM ra quân trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ ngày 16-11 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai AFC Champions League.

Phải lấy 3 điểm nữa trên sân Thống Nhất trước Lion City Sailors của Singapore, đó là sứ mệnh của các cô gái TP.HCM sau trận đầu thắng nhọc nhằn Stallion Laguna (Philippines) 1-0 nhờ bàn sút phạt của đội trưởng Huỳnh Như.

Lion City Sailors (áo trắng) đã thua Melbourne 0-5 trận đầu và tối 16-11 sẽ chạm trán với chủ nhà TP.HCM. Ảnh: AFC

So với Stallion Laguna thì “những cô sư tử” đến từ Singapore không rắn mặt như Stallion Laguna vốn được xem như tuyển Philippines thu nhỏ với nhiều cô gái “lai Mỹ” khoác áo tuyển quốc gia.

Lion City Sailors, đại diện đến từ Singapore cũng là linh hồn của đội tuyển quốc gia, nhưng thực chất bóng đá nữ Singapore thì chưa có “số má” trên bản đồ bóng đá Đông Nam Á, chứ chưa nói đến châu lục.

Tuy nhiên, CLB Lion City Sailors lại là một điển hình về bóng đá chuyên nghiệp của Singapore với việc phát triển cân bằng và căn cơ. Ở bóng đá nam những năm qua CLB Lion City dường như vô đối, có nhiều tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ nhập tịch, AFC Champions League 2 mùa rồi họ vào đến chung kết và đội nữ đang theo hướng đó.

CLB Nữ TP.HCM sẽ có chiến thắng thứ hai và đá chung kết bảng với Melbourne City tối 19-11. Ảnh:AFC

Nhưng sòng phẳng mà nói thì Lion City Sailors chưa thể so bì với nữ TP.HCM vốn cũng nhiều tuyển thủ quốc gia cùng ngoại binh chất lượng. Bóng đá nữ Việt Nam có thứ hạng 6 châu Á. Các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi lại rất giàu kinh nghiệm trận mạc quốc tế từ World Cup (2023) đến các vòng loại Olympic trước đây, Asian Cup, các giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games rồi giải này năm rồi từng vào đến bán kết.

Điều quan trọng hơn cho cô trò Kim Chi là mệnh lệnh phải thắng để đảm bảo ngôi nhì bảng. Vì lượt trận cuối, CLB nữ TP.HCM chạm trán với đại diện Úc, nhà đương kim vô địch giải là Melbourne City hầu như không có cửa lấy điểm dù chỉ 1 điểm, bởi họ tập trung nhiều tuyển thủ Úc đẳng cấp thế giới.

Việc giải quyết được Stallion Laguna bằng 3 điểm của cô trò Kim Chi là hoàn toàn giải quyết được nút thắt để vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Còn nếu như vào tứ kết bằng vé vớt (dành cho đội hạng 3 xuất sắc nhất) thì vào vòng knock out gặp những đại diện Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Triều Tiên.... thì coi như “tắt đường” vào bán kết.

Tối 16-11, chủ nhà TP.HCM sẽ tiếp tục có chiến thắng thứ hai và chờ đá chung kết bảng với Melbourne. Dự đoán: CLB nữ TP.HCM thắng 3-1.

Ở trận lúc 15 giờ giữa Stallion Laguna và Melbourne hứa hẹn là cuộc chạm trán... nảy lửa. Đại diện Philippines có nhiều cô gái Mỹ da trắng tóc vàng. Đây là màn so đọ cơ bắp và sự vùng lên của Stallion Laguna để tìm chiến thắng sau trận đầu thất bại trước đại diện Việt Nam.

Tuy nhiên Melbourne vẫn là đội đồng đều, trình độ và tính liền lạc cao hơn. Dự đoán: Melbourne City thắng 3-0.

Bảng C đã thi đấu xong với ngôi nhất bảng thuộc về đại diện Nhật Bản Tokyo Verdy Beleza (7 điểm), đại diện Triều Tiên là Naegohyang FC xếp nhì với 6 điểm, xếp thứ 3 là Suwon của Hàn Quốc có 4 điểm. Suwon giàu hy vọng đi tiếp vào tứ kết với vé vớt.

Sau vòng bảng của 3 bảng là tứ kết, nên mỗi bảng ngoài đội nhất và nhì đi tiếp 3 đội xếp thứ ba mỗi bảng tranh hai vé vớt vào tứ kết.