MU và hàng loạt các CLB lớn cùng theo đuổi 'Toni Kroos tiếp theo' 16/11/2025 07:01

(PLO)- MU theo chân Arsenal, Man City, Liverpool cùng hàng loạt CLB lớn của châu Âu theo đuổi ngôi sao được xem là "Toni Kroos tiếp theo", đó là ai?

Các tuyển trạch viên của MU đã làm việc chăm chỉ và để mắt đến một tiền vệ được cho là sẽ trở thành "Toni Kroos tiếp theo" sau khi có khởi đầu ấn tượng. Cụ thể, MU theo chân Arsenal và Liverpool theo đuổi Kennet Eichhorn.

Manchester United đang theo đuổi ngôi sao trẻ Kennet Eichhorn, người được mệnh danh là Toni Kroos mới của bóng đá Đức. Cầu thủ tuổi teen của Hertha Berlin này đang thu hút sự chú ý của các tuyển trạch viên từ Manchester United, Manchester City , Liverpool và Arsenal, những người đã theo dõi những màn trình diễn của anh.

Kennet Eichhorn, 16 tuổi, đã có 10 lần ra sân tại Bundesliga 2 mùa này sau trận ra mắt gặp Karlsruhe hồi tháng 8. Và chàng trai trẻ thuộc biên chế CLB Hertha Berlin đã có một lượng lớn người hâm mộ từ khắp châu Âu.

Toni Kroos là huyền thoại của tuyển Đức và Real Madrid. ẢNH: Oscar J. Barroso/Europa Press

Theo tờ Mail Online (Anh), Kennet Eichhorn được cho là có điều khoản giải phóng hợp đồng khoảng 10 triệu bảng Anh vào mùa hè. Bayern Munich hy vọng sẽ giữ chân được tài năng của Eichhorn ở Đức, nhưng nhà vô địch Bundesliga sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài các CLB tại Premier League, các CLB lớn khác của châu Âu là Real Madrid, Barcelona và Paris Saint-Germain đều được cho là đã để mắt tới cầu thủ triển vọng này.

Tiền vệ phòng ngự Kennet Eichhorn đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào đầu năm nay và trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Bundesliga 2 trong trận đấu với Karlsruher, khi mới 16 tuổi 14 ngày. Eichhorn đã gây ấn tượng cực mạnh.

"16 tuổi, chơi trước 50.000 người hâm mộ trong trận đấu với một đội bóng hàng đầu, đối với tôi, Kennet Eichhorn là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân", HLV Stefan Leitl của Hertha Berlin phát biểu sau trận ra mắt CLB của Eichhorn.

Ở một diễn biến khác, MU đã đưa ra quyết định về tương lai của một ngôi sao trẻ khác. Harry Amass, cầu thủ đang được MU cho mượn tại Sheffield Wednesday, sẽ được phép ở lại CLB đang đá ở Championship này sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Hậu vệ trái của Manchester United Amass đã gia nhập đội bóng Championship theo dạng cho mượn vào tháng 9 và sẽ được gia hạn hợp đồng tạm thời. Cầu thủ tuổi teen này không vắng mặt một phút nào trong 10 trận đấu gần nhất tại Championship.

Harry Amass đang tận hưởng mùa giải đầu tiên chơi bóng đá chuyên nghiệp. MU đã chiêu mộ Amass vào tháng 8 năm 2023 sau khi hậu vệ này trải qua những năm đầu sự nghiệp tại Watford.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU đang xem xét có nên tham gia vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm không. "Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp vấn đề ở đó (các cầu thủ của MU như Amad, Mbeumo vắng mặt vì phải cùng tuyển quốc gia tham dự giải AFCON vào cuối năm," Amorim nói, "Nhưng chúng tôi đã biết trước rồi.

Sau đó, bạn có thể chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng sẽ có rất nhiều cầu thủ không thể thi đấu vì chúng tôi chỉ có một trận mỗi tuần. Vì vậy, việc quản lý tình huống đó sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mở ra, liệu chúng tôi có thể cải thiện đội bóng và cố gắng chuẩn bị cho những gì đã xảy ra hay không. Cho đến lúc đó, chúng tôi phải nắm bắt cơ hội".