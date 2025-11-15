Sir Jim Ratcliffe phá hủy di sản của MU 15/11/2025 13:50

Huyền thoại của "quỷ đỏ" Eric Cantona cáo buộc Sir Jim Ratcliffe phá hủy di sản của MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, phát động một cuộc tấn công mới vào đồng chủ sở hữu của đội chủ sân Old Trafford và ban lãnh đạo hiện tại.

Eric Cantona vừa có lời chỉ trích mới nhắm vào đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe khi cho rằng tỉ phú người Anh này "có vẻ không quan tâm" đến lời đề nghị giúp xây dựng lại CLB của ông và rằng, lãnh đạo hiện tại của CLB đã phá hủy di sản của Sir Alex Ferguson gầy dựng tại Manchester United.

Đầu năm nay, Cantona tiết lộ ông đã đề nghị hỗ trợ Ratcliffe trong nỗ lực vực dậy MU. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã không được ông chủ của tập đoàn hóa dầu INESO để tâm. Sir Jim Ratcliffe và INEOS đã hoàn tất việc mua lại cổ phần thiểu số của MU vào năm 2024.

Cựu tiền đạo người Pháp Cantona trước đây đã công kích Ratcliffe về việc sa thải hàng loạt nhân sự tại Old Trafford và thậm chí còn cáo buộc MU đã "bán đi linh hồn". Cantona giờ đây đã làm sáng tỏ lý do tại sao ông đề nghị hỗ trợ Ratcliffe và nhà Glazer, cũng như phản ứng của Ratcliffe.

Huyền thoại MU Eric Cantona (trái) cáo buộc Sir Jim Ratcliffe phá hủy di sản của MU. ẢNH: EPA

“Tôi còn nhiều đam mê và dự án khác, nhưng tôi nghĩ rằng trong hai hoặc ba năm tới, tôi có thể gác chúng sang một bên và cố gắng cống hiến cho CLB này (Manchester United), nơi đã cho tôi mọi thứ”, Eric Cantona chia sẻ, theo The Telegraph (Anh), "Nhưng ông ấy (Sir Jim Ratcliffe) có vẻ không hứng thú.

Tôi đã làm những gì cần làm, nên tôi không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi đã cố gắng hết sức. Sir Alex Ferguson đã tạo ra một lối chơi tấn công đẹp mắt tại Manchester United, mà những ông chủ mới đáng lẽ phải áp dụng. Nhưng thay vào đó, họ đã phá hủy nó".

Sir Alex Ferguson đã đưa MU trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh trước khi từ chức HLV vào năm 2013. Sau đó, Sir Alex chuyển sang vai trò đại sứ toàn cầu của MU, trước khi Ratcliffe có động thái chấm dứt thỏa thuận với mức lương hàng triệu bảng Anh của vị HLV huyền thoại người Scotland.

Cantona không hề né tránh khi đưa ra quan điểm của mình về việc MU sa thải Alex Ferguson khỏi vai trò đại sứ của CLB nhằm cắt giảm chi phí. Huyền thoại của MU Cantona đặt câu hỏi về kế hoạch xây dựng sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi của Ratcliffe.

Sir Jim Ratcliffe (giữa) đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay nhằm đưa MU vĩ đại trở lại. ẢNH: EPA

“Tôi nhớ phòng thay đồ với các cầu thủ và Sir Alex Ferguson", Eric Cantona nói, “Tất cả những người bạn không quen biết này đã giúp chúng tôi cảm thấy như ở nhà và như một gia đình. Điều rất quan trọng là phải tôn trọng họ như tôn trọng HLV và đồng đội của mình.

Kể từ khi Ratcliffe đến, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Ông ấy không muốn Sir Alex Ferguson làm đại sứ nữa. Sir Alex Ferguson còn hơn cả một huyền thoại, và tôi nghĩ chúng ta phải tìm lại linh hồn ấy. Đội ngũ giám đốc này, họ cố gắng phá hủy mọi thứ. Họ không tôn trọng bất kỳ ai. Họ thậm chí còn muốn thay đổi cả sân vận động.

Sân vận động này (Old Trafford) mang tính biểu tượng. Với tôi, Arsenal đã đánh mất linh hồn khi rời sân Highbury, và tôi chắc rằng rất nhiều người hâm mộ cũng nhớ Highbury. Giống như khi bạn bước vào một ngôi nhà và cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt. Bạn có thể tưởng tượng Liverpool chơi ở một sân vận động nào khác ngoài Anfield không?

Điều đó là không thể. Tôi không nghĩ Manchester United có thể chơi ở một sân vận động nào khác ngoài Old Trafford. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta là những kẻ mơ mộng, còn họ thì có góc nhìn giống một nền kinh tế và một nhà chiến lược hơn. Tôi ghét kiểu này. Tôi ghét những quyết định kiểu này".