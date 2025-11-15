Chấm dứt tranh cãi về Sesko 15/11/2025 13:22

Benjamin Sesko trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa CLB và đội tuyển quốc gia của anh sau khi tiền đạo người Slovenia này dính chấn thương trong trận hòa 2-2 giữa MU và Tottenham ở vòng 11 Premier League. Theo đó, mọi chuyện giữa MU và tuyển Slovenia đã được giải quyết, chấm dứt tranh cãi về Sesko.

Liên đoàn Bóng đá Slovenia đã có động thái chấm dứt tranh cãi với Manchester United liên quan đến chấn thương của Benjamin Sesko. Tiền đạo này đã dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 của Manchester United với Tottenham Hotspur hôm thứ Bảy tuần trước.

Sesko dự kiến ​​sẽ tham gia cùng đội tuyển quốc gia Slovenia trong 2 trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Kosovo và Thụy Điển, nhưng đã không có mặt để làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Slovenia ở Brdo pri Kranju vào thứ Hai. Thay vào đó, Sesko ở lại trung tâm huấn luyện Carrington của MU để tiếp tục điều trị chấn thương được cho là không nghiêm trọng.

Nhưng HLV tuyển Slovenia Matjaz Kek đã vô cùng tức giận, tuyên bố rằng MU đã không thông báo cho họ biết về tình trạng chấn thương của Sesko. Ông Kek yêu cầu đất nước mình phải được "tôn trọng tối đa", theo tờ Daily Mail (Anh), vì ông muốn bác sĩ của mình khám cho tiền đạo này.

Chấm dứt tranh cãi về Sesko khi MU đã gửi đầy đủ thông tin về chấn thương cho Slovenia. ẢNH: EPA

Nhưng bất chấp tuyên bố của Kek, liên đoàn bóng đá Slovenia đã tiết lộ rằng họ đã nhận được tất cả các tài liệu y tế có liên quan và chấp nhận chẩn đoán của Manchester United khi họ muốn giải quyết vụ tranh cãi này.

"Đội ngũ y tế của đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia đã nhận được toàn bộ hồ sơ y tế từ Manchester United liên quan đến tình trạng sức khỏe của Benjamin Sesko sau chấn thương của anh ấy vào thứ Bảy tuần trước, bao gồm cả hình ảnh lâm sàng hiện tại và các xét nghiệm đã thực hiện", người phát ngôn của liên đoàn bóng đá Slovenia nói với tờ Daily Mail, "Rất tiếc, chấn thương hiện tại không cho phép Sesko tham gia tập luyện.

Trong những ngày tới, Manchester United sẽ lên kế hoạch kiểm tra bổ sung và bắt đầu điều trị, vì vậy rất tiếc Benjamin Sesko sẽ không thể tham gia trận đấu với đội tuyển quốc gia lần này. Chúng tôi chúc Benjamin Sesko sớm bình phục và trở lại sân cỏ sớm nhất có thể”.

Manchester United tin rằng họ đã tuân thủ các quy trình cần thiết khi rút Sesko khỏi đội hình. Tuy nhiên, HLV Kek của Slovenia đã giận dữ tuyên bố hồi đầu tuần: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho một CLB lớn như Manchester United, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào; không giấy tờ, không tài liệu nào cả.

Chúng tôi chắc chắn muốn có chúng. Chúng tôi muốn đội ngũ y tế của mình cũng xem xét vấn đề chấn thương của Sesko. Bác sĩ của chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng tôi không có ai là người bình thường đảm nhiệm vị trí này. Tôi không thể bình luận, tất nhiên tôi có một số thông tin nhất định và tôi cũng đang liên lạc với Sesko.

Tôi không thể nói gì cả vì chính thức thì chúng tôi không biết gì cả. Manchester United chưa liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ huấn luyện của chúng tôi. Tất nhiên, tôi lo lắng cho cầu thủ. Điều duy nhất tôi quan tâm là sức khỏe của anh ấy".

Ông nói thêm: “Đội tuyển quốc gia Slovenia là một đội tuyển rất đặc biệt và tôi mong đợi sự tôn trọng tối đa từ mọi người. Slovenia xứng đáng với điều đó, ngay cả khi đối phương là một thế lực hùng mạnh như Anh, và một giải đấu phi thường như Ngoại hạng Anh. Suy cho cùng, đã khá lâu rồi tuyển Anh mới đánh bại Slovenia, và điều đó tự nó đã nói lên điều gì đó về chúng tôi".