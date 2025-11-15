Mbeumo bày tỏ thất vọng sau khi tan vỡ giấc mơ 15/11/2025 12:24

(PLO)- Bryan Mbeumo bày tỏ thất vọng sau khi tan vỡ giấc mơ dự World Cup 2026 cùng tuyển Cameroon và sắp tới anh có thể sẽ vắng mặt đến bảy trận đấu của Manchester United.

Tiền đạo của Manchester United Bryan Mbeumo bày tỏ thất vọng sau khi không thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia Cameroon giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè sang năm.

Tuyển Cameroon thất bại thảm hại trước Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến Bryan Mbeumo trút cơn tức giận bằng cách rời sân trong sự thất vọng, khoảnh khắc này đã lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù được biết đến là quốc gia châu Phi thường xuyên lọt vào vòng chung kết World Cup nhất, Cameroon vẫn không giành được vé tham dự giải đấu bốn năm một lần này.

Sau khi để thua Cape Verde trong cuộc đua giành quyền tham dự World Cup 2026 ở vòng bảng khu vực châu Phi, Cameroon buộc phải tham gia một giải đấu nhỏ để giành một suất tham dự vòng play-off liên lục địa vào tháng 3 năm 2026.

Ở vòng bán kết của giải đấu mini, Nigeria đã giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Gabon với tỷ số 4-1 trong hiệp phụ, nhờ hai bàn thắng của Victor Osimhen. Tuy nhiên, Cameroon không thể vào vòng play-off liên khu vực sau bàn thua đau đớn ở phút bù giờ 90+1 khiến đội bóng của Mbeumo thất bại 0-1 trước Congo.

Mbeumo đã chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không thể giúp đội mình gỡ hòa và phản ứng giận dữ khi rời sân của anh đã được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X.

Mbeumo bày tỏ thất vọng sau khi Cameroon không thể giành vé dự World Cup 2026. ẢNH: EPA

Cơ hội chuộc lỗi của Mbeumo

Dù không thể giành vé tham dự World Cup 2026, Bryan Mbeumo vẫn có cơ hội sớm chuộc lỗi. Cameroon đã giành quyền tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi 2025, diễn ra tại Maroc từ ngày 21-12 năm 2025 đến ngày 18-1 năm 2026.

Cameroon nằm ở bảng F, cùng với Gabon, Bờ Biển Ngà và Mozambique. Với lịch thi đấu này, nếu được triệu tập, Mbeumo có thể sẽ phải vắng mặt trong đội hình Manchester United tới một tháng.

2. 7 trận đấu của Manchester United mà Mbeumo bỏ lỡ

Manchester United sẽ chơi bảy trận đấu quan trọng tại Cúp các quốc gia châu Phi. Dưới đây là bảy trận đấu mà Mbeumo có thể sẽ vắng mặt:

Vòng 3 Cúp FA

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester United vs Aston Villa

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester United vs Newcastle United

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester United vs Leeds United

Ngoại hạng Anh: Manchester United vs Burnley

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester United vs Manchester City

Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh đối với HLV Ruben Amorim và MU khi phải mất đi một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình trong giai đoạn thi đấu bận rộn vào cuối năm 2025 và đầu năm mới.

3. Khi nào Mbeumo có thể thi đấu trở lại cho Manchester United?

Vòng bảng Cúp bóng đá châu Phi sẽ kết thúc vào ngày 31-12 năm 2025. Nếu Cameroon bị loại sớm, Mbeumo có thể sẽ trở lại MU ngay sau ngày đó. Tuy nhiên, nếu Cameroon tiến vào vòng loại trực tiếp, sự vắng mặt của Mbeumo tại MU có thể kéo dài cho đến trận chung kết vào ngày 18-1 năm 2026.