Solskjaer sốc trước quyết định chuyển nhượng của MU 15/11/2025 07:29

Scott McTominay rời MU để đến Napoli vào mùa hè năm 2024, và cựu HLV của "quỷ đỏ" thành Manchester, Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra bình luận của mình. Theo đó, Solskjaer sốc trước quyết định chuyển nhượng của MU về việc bán McTominay.

Cụ thể, cựu HLV Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tiết lộ ông bất ngờ trước quyết định bán Scott McTominay, sản phẩm của lò đào tạo trẻ "quỷ đỏ", cho Napoli. Tiền vệ người Scotland chính thức chuyển đến gã khổng lồ Serie A vào mùa hè năm 2024 với mức giá khoảng 30 triệu bảng Anh.

Kể từ đó, McTominay tỏa sáng rực rỡ tại Ý và đóng vai trò quan trọng giúp CLB mới Napoli giành chức vô địch quốc gia Serie A mùa giải trước. Màn trình diễn ấn tượng tại Napoli giúp McTominay vươn lên vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng Quả bóng Vàng thế giới năm 2025.

Sau khi McTominay tỏa sáng dưới thời HLV Jose Mourinho, chính Solskjaer là người trao cho McTominay nhiều cơ hội nhất trong thời gian ông dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford. McTominay đã ra sân 115 trận dưới thời vị chiến lược gia người Na Uy, ghi được 14 bàn thắng.

Solskjaer sốc trước quyết định chuyển nhượng của MU khi McTominay bị bán cho Napoli. ẢNH: EPA

Solskjaer, người rời MU vào tháng 11 năm 2021, hiện chia sẻ quan điểm của mình về sự ra đi của McTominay và giải thích lý do tại sao tiền vệ người Scotland không thể phát huy hết tiềm năng của mình tại Old Trafford.

"Tôi gần như bị sốc vì bạn cần hoặc muốn có một đội ngũ nòng cốt là những chàng trai địa phương, những người hiểu được CLB. Scott McTominay đã làm được điều đó", Solskjaer chia sẻ trên podcast Stick to Football, "Với tôi, tôi nghĩ McTominay đã chứng minh mình là một cầu thủ giỏi ở Ý. Tính cách, cá tính của McTominay ở khắp nơi, cậu ấy đặt ra những tiêu chuẩn và sẽ trụ vững khi chúng tôi (MU) chơi với 100% phong độ.

Năm ngoái, McTominay đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A và giành chức vô địch cùng Napoli. Vì vậy, McTominay là một trong số những cầu thủ mà bạn chỉ biết khi có anh ấy, anh ấy giỏi như thế nào và anh ấy quan trọng ra sao. Trong đội hình của tôi, Scotty có lẽ không được chơi ở vị trí tốt nhất của mình, đúng vậy, vì Bruno Fernandes và có thể là vì chúng tôi thiếu thể lực.

Bạn đã thấy một vài trận đấu với Leeds, chúng tôi đã nói: "Scott McTominay, đây là trận đấu một kèm một, chúng tôi muốn anh chạy như một cầu thủ thứ ba", và anh ấy đã ghi được hai hoặc ba bàn, tôi không nhớ anh ấy đã ghi bao nhiêu bàn vào lưới Leeds. Đó có lẽ là lý do, vì chúng tôi nghĩ McTominay là... một trong tám người, có thể chất tuyệt vời".

Cựu đội trưởng của MU, Roy Keane nhận xét: "Tôi luôn cảnh giác khi các chàng trai rời đi, đến một CLB như Napoli hiện nay, nhưng đó là một thử thách khác so với MU và McTominay đã làm tốt. Chúc chàng trai may mắn, nhưng tôi vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào anh ấy mỗi tuần và nói rằng, "anh ấy sẽ là cầu thủ đưa MU trở lại". Khi bạn xếp McTominay vào danh sách cầu thủ dự bị và có người nói, "Đây là 30 triệu bảng Anh", thì đó không phải là một thỏa thuận tồi".

Trong chiến dịch ra mắt cùng Napoli, McTominay ghi được 12 bàn thắng tại Serie A sau 34 lần ra sân. Mùa giải này, McTominay ghi được bốn bàn thắng sau 14 trận đấu ở cả Serie A và Champions League cho Napoli.