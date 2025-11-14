‘Ronaldo nhận thẻ đỏ không liên quan đến tôi’ 14/11/2025 12:46

Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ lần đầu tiên trong trận đấu đấu thứ 266 cho đội tuyển Bồ Đào Nha, sau màn thể hiện sự thất vọng dữ dội trong trận thua ở vòng loại World Cup 2026 trước Cộng hòa Ireland tại Dublin.

Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi sân khi Bồ Đào Nha thảm bại 0-2 trước Cộng hòa Ireland tại Dublin. Ronaldo nhận thẻ đỏ sau khi thúc cùi chỏ vào lưng Dara O'Shea. Troy Parrott ghi hai bàn trong hiệp một, mang về chiến thắng cho Ireland.

Phút thứ 60, trong một pha lộn xộn trong vòng cấm, Ronaldo đã tức giận thúc cùi chỏ vào lưng trung vệ của Ipswich O'Shea vì bị theo kèm quá "rát". Trọng tài chính Glenn Nyberg đã bỏ lỡ tình huống này nhưng đã được VAR gọi lên màn hình xem lại tình huống.

Tình huống Ronaldo nhận thẻ đỏ sau khi thúc cùi chỏ vào lưng Dara O'Shea. ẢNH: MIRROR

Trọng tài người Thụy Điển đã xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân, trong khi đám đông fan tại Dublin gào thét. Cuối cùng, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu cựu siêu sao của Manchester United và Real Madrid. Ronaldo, người đã thề sẽ là "một chàng trai ngoan" trước trận đấu, đã vỗ tay một cách mỉa mai các cổ động viên Ireland khi anh bị la ó trên đường rời sân.

Ronaldo là cầu thủ của đội khách thứ ba nhận thẻ đỏ trong 3 trận gần nhất Ireland đá trên sân nhà, sau Roland Sallai của Hungary và Tigran Barseghyan của Armenia. Bồ Đào Nha vẫn chưa giành vé tham dự World Cup vào mùa hè năm sau, nhưng họ đã có thể làm được điều đó nếu giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng.

Ronaldo giờ sẽ vắng mặt trong trận đấu đó khi Bồ Đào Nha tiếp đón Armenia tại Estadio do Dragao ở Porto vào Chủ nhật. Chiến thắng trong trận đấu đó, trước một đội bóng mà Bồ Đào Nha đã từng đánh bại 5-0 trên sân khách hai tháng trước, sẽ đảm bảo cho họ một suất dự World Cup 2026.

Lần cuối cùng Ronaldo vắng mặt trong một trận đấu của Bồ Đào Nha là gần đúng một năm trước. Đó là khi HLV Roberto Martinez cho Ronaldo nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Nations League, sau khi Bồ Đào Nha đã sớm giành quyền vào vòng chung kết. Lần gần nhất Ronaldo vắng mặt ở vòng loại là vào tháng 9 năm 2023, cũng vì án treo giò do tích lũy đủ thẻ vàng. Trong thời gian anh vắng mặt, Bồ Đào Nha đã thắng 9-0.

Ronaldo rời sân. ẢNH: MIRROR

Trớ trêu thay, việc Ronaldo nhận thẻ đỏ diễn ra sau khi HLV trưởng đội tuyển Ireland Heimir Hallgrimsson chơi bài tâm lý khi trước trận đấu, ông cáo buộc Ronaldo sẽ "điều khiển trọng tài" trong trận đấu lượt về.

"Rõ ràng, việc anh ấy (Ronaldo) có tham gia vào một tình huống bóng hay không là tùy thuộc vào trọng tài, nhưng ở Bồ Đào Nha, anh ấy không chỉ điều khiển trọng tài mà còn điều khiển cả sân vận động. Vì vậy tất cả người hâm mộ đều ủng hộ hành động của anh ấy và trọng tài cũng chỉ làm theo. Tôi hy vọng điều ngược lại sẽ xảy ra khi chúng tôi ở Aviva.

Rõ ràng, cầu thủ không nên làm trọng tài, mà phải là trọng tài. Tôi hy vọng mọi người ở đây sẽ thấy điều đó và nhận ra rằng nếu họ muốn tác động đến trận đấu, ít nhất họ không nên tác động đến trọng tài".

Sau trận đấu, HLV đội tuyển Ireland Heimir Hallgrimsson cho biết Cristiano Ronaldo đã sai khi đổ lỗi cho ông về chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận. Cầu thủ năm lần giành giải Quả bóng vàng Ronaldo đã trao đổi với HLV Hallgrimsson sau khi bị đuổi khỏi sân.

"Ronaldo khen tôi đã gây áp lực lên trọng tài, nhưng nghe này, chuyện đó không liên quan gì đến tôi, chính hành động của Ronaldo trên sân mới khiến anh ấy phải nhận thẻ đỏ", Hallgrimsson chia sẻ về cuộc trao đổi với Ronaldo khi nói với các phóng viên sau trận đấu, "Chuyện đó không liên quan gì đến tôi trừ khi tôi vào được đầu anh ta".

Ông Hallgrimsson nói thêm: "Tôi cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc hơi ngớ ngẩn của Ronaldo thôi".

Ronaldo có khả năng vắng mặt ở trận đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2026. ẢNH: @INPHO

Ronaldo có khả năng sẽ bỏ lỡ trận khai mạc World Cup 2026 nếu Bồ Đào Nha đủ điều kiện tham dự, tùy thuộc vào thời gian cấm thi đấu của anh. Trước mắt, Ronaldo sẽ không thể tham dự trận đấu với Armenia cùng tuyển Bồ Đào Nha.

"Thật khó khăn cho một cầu thủ như Cristiano Ronaldo khi phải ở trong vòng cấm địa", HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho biết, "Anh ấy liên tục va chạm với hậu vệ đối phương, những người đang giữ anh ấy. Không có bạo lực nào xảy ra, Ronaldo chỉ cố gắng đẩy họ ra".