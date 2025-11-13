Liverpool chi 88 triệu bảng Anh mua trung vệ xuất sắc nhất thế giới 13/11/2025 13:09

(PLO)- Liverpool sẵn sàng chi 88 triệu bảng Anh chiêu mộ trung vệ được mệnh danh là "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Liverpool được cho là sẵn sàng chi mạnh tay để đưa về một trung vệ được đánh giá cao nhằm khắc phục các vấn đề ở hàng phòng ngự của họ. Theo đó, Liverpool chi 88 triệu bảng Anh mua một trung vệ xuất sắc vào tháng 1 hoặc mùa hè tới.

Liverpool được cho là đang chuẩn bị một thương vụ lớn chiêu mộ trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan nhằm tăng cường hàng phòng ngự. Hàng thủ của Liverpool đang bị tổn thương nghiêm trọng sau thời gian dài Giovanni Leoni phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và việc theo đuổi Marc Guehi của Crystal Palace không thành công, khiến họ tập trung vào Bastoni như một giải pháp tiềm năng.

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đưa tin, Liverpool đang chuẩn bị lời đề nghị trị giá 88 triệu bảng Anh cho cầu thủ 26 tuổi này, người được huyền thoại người Ý Giorgio Chiellini ca ngợi là "một trong những hậu vệ xuất sắc nhất" trong bóng đá.

"Tôi hiểu rõ Alessandro Bastoni, anh ấy là một trong những trung vệ mạnh nhất hiện nay và đối với tôi, anh ấy là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới", Chiellini chia sẻ vào năm 2023, "Anh ấy là cầu thủ mà đội tuyển Ý có thể trông cậy trong nhiều năm, anh ấy chỉ cần tiếp tục nỗ lực và duy trì khát khao tiến bộ".

Liverpool chi 88 triệu bảng Anh mua trung vệ Alessandro Bastoni. ẢNH: EPA

Bastoni có thể sẽ được Liverpool chiêu mộ sớm nhất là vào tháng 1, mặc dù Liverpool được cho là sẵn sàng đợi đến mùa hè nếu cần thiết. Đây sẽ là một quyết định rất quan trọng của Liverpool khi xét đến tương lai không chắc chắn của Ibrahima Konate, bởi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải.

Nếu thương vụ này vượt quá 80 triệu bảng Anh, Alessandro Bastoni sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại. Harry Maguire hiện đang nắm giữ kỷ lục này sau khi vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng Anh từ Leicester City sang Manchester United vào năm 2019.

Josko Gvardiol đứng thứ hai với thương vụ chuyển nhượng trị giá 77 triệu bảng từ RB Leipzig sang Manchester City vào năm 2023, trong khi Virgil van Dijk với thương vụ chuyển nhượng trị giá 75 triệu bảng từ Southampton sang Liverpool vào năm 2018 vẫn đứng thứ ba trong danh sách.

Liệu Bastoni có thực sự xứng đáng với mức giá đó hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng tài năng của Bastoni là không thể phủ nhận. Là một hậu vệ thuận chân trái, Bastoni kết hợp sức mạnh, sự điềm tĩnh và kỹ năng phân phối bóng tinh tế, khiến anh trở thành một sự lựa chọn lý tưởng cho một đội bóng chơi kiểm soát bóng.

Là một cầu thủ xuất sắc tại Serie A, Bastoni đã ba lần được vinh danh trong Đội hình tiêu biểu của mùa giải trong năm mùa giải gần nhất. Bastoni là nhân tố quan trọng giúp Inter Milan vô địch Serie A các mùa giải 2020/21 và 2023/24, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong hành trình lọt vào chung kết Champions League của họ vào các năm 2023 và 2025.

Liverpool đang rất cần sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự sau khởi đầu mùa giải không mấy ổn định. Đoàn quân của HLV Arne Slot đã để thủng lưới 17 bàn sau 11 trận mở màn Premier League, một sự gia tăng đáng kể so với con số sáu bàn thua họ phải nhận ở cùng thời điểm mùa giải trước.

Điểm yếu trong phòng ngự của Liverpool càng trầm trọng hơn trong kỳ chuyển nhượng đầy biến động, khi Trent Alexander-Arnold ra đi và các hậu vệ cánh Jeremie Frimpong và Milos Kerkez - những người chưa gây ấn tượng cho đến nay - được đưa về Anfield.

Sau khi Liverpool chi hơn 450 triệu bảng Anh chiêu mộ các tân binh vào mùa hè vừa qua, nhiều người cho rằng việc này đã góp phần vào phong độ thất thường và rời rạc của đội bóng. Liệu Liverpool chi tiêu mạnh tay một lần nữa có giải quyết được vấn đề hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng nếu Bastoni thể hiện đúng như kỳ vọng, Liverpool có thể thấy khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng.