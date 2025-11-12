5 cầu thủ có thể giúp MU chiêu mộ ngôi sao trị giá 120 triệu bảng Anh 12/11/2025 12:48

Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu hàng đầu của MU, đội bóng rất muốn ký hợp đồng với cầu thủ người Anh này với mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Nhưng việc MU chiêu mộ ngôi sao Anderson chỉ có thể được thực hiện nếu họ bán được 5 cầu thủ.

Anderson gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United vào mùa hè năm ngoái với mức giá 35 triệu bảng Anh. Trong mùa giải đầu tiên tại đội chủ sân City Ground, Anderson đã ra sân tổng cộng 42 lần trên mọi đấu trường, đóng vai trò then chốt trong chiến tích giành vị trí thứ bảy Premier League của Nottingham Forest và vào bán kết FA Cup.

Mặc dù Nottingham Forest khởi đầu mùa giải 2025 - 2026 không mấy ấn tượng, màn trình diễn của Anderson vẫn luôn rất tốt. Sau mùa giải đầu tiên xuất sắc cùng Nottingham Forest, Anderson được triệu tập lên đội tuyển Anh lần đầu tiên vào tháng Tám. Kể từ đó, Anderson tỏa sáng trong màu áo Tam Sư, ra sân ngay từ đầu bốn trận đấu với Andorra, Serbia, Wales và Latvia.

MU chiêu mộ ngôi sao Elliot Anderson nếu bán được 5 cầu thủ. ẢNH: EPA

Vào Chủ Nhật vừa qua, Anderson đã ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải, thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng thứ ba cho Nottingham Forest trong chiến thắng quan trọng 3-1 trước Leeds United tại Ngoại hạng Anh. MU muốn ký hợp đồng với Anderson và đã bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc, nhà báo John Cross của tờ Mirror Football (Anh) tiết lộ vào tháng trước.

Nottingham Forest đã được MU thông báo về ý định theo đuổi ngôi sao sinh ra ở Whitley Bay. Nottingham Forest dự kiến ​​sẽ đòi một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, ít nhất là 100 triệu bảng, nếu không muốn nói là gần 120 triệu bảng Anh mới bán Anderson. Nếu MU có được Anderson với mức giá đó, hoặc thậm chí cao hơn, họ sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình, hiện đang thuộc về Paul Pogba với giá 89 triệu bảng Anh khi anh chuyển từ Juventus sang MU vào năm 2016.

Một thương vụ chuyển nhượng lớn như vậy sẽ thay đổi cuộc chơi đối với HLV Ruben Amorim và MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford có thể cần phải gây quỹ chuyển nhượng thông qua việc bán cầu thủ, trước khi họ có thể chi ra chín con số cho Anderson.

Vậy, làm thế nào MU có thể huy động đủ số tiền cần thiết? Theo đó, MU sẽ xem xét các cầu thủ hiện đang được cho mượn và đánh giá xem liệu có cầu thủ có thể nhận được một khoản phí chuyển nhượng lớn hay không. Hiện tại, Marcus Rashford dường như là ứng cử viên sáng giá nhất giúp MU huy động tiền mua Anderson.

Cầu thủ 28 tuổi người Anh chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải vào tháng 7 và đang có phong độ tốt tại nhà vô địch La Liga, ghi sáu bàn và kiến ​​tạo chín bàn sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường. Barcelona, ​​đội đang chi trả mức lương 8 triệu bảng cho Rashford trong mùa giải này, có quyền mua đứt anh với giá 26 triệu bảng sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào cuối mùa giải.

Nếu tình hình tài chính của Barca cho phép, thương vụ này có vẻ rất khả thi ở thời điểm hiện tại, mang lại cho MU một khoản lợi nhuận kha khá. Một thương vụ tiềm năng khác của MU là Rasmus Hojlund.

Tiền đạo người Đan Mạch đã ghi bốn bàn sau 10 trận kể từ khi gia nhập Napoli theo dạng cho mượn hồi tháng Tám, và đội bóng của HLV Antonio Conte có quyền mua đứt anh với giá 38 triệu bảng vào mùa hè tới. Nếu MU bán được Hojlund, họ sẽ có thêm một khoản tiền đáng kể cho thương vụ mua Anderson.

Jadon Sancho, cầu thủ nổi bật thứ ba của MU, hiện đang được cho Aston Villa mượn vào mùa hè. Mặc dù Aston Villa không có điều khoản mua đứt cầu thủ 25 tuổi này, nhưng tương lai lâu dài của Sancho tại Old Trafford vẫn còn bấp bênh. Với mức định giá 20 triệu bảng, việc MU bán Sancho có thể là giải pháp tốt nhất.

Andre Onana đã rời Manchester trong mùa giải này, chuyển đến Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn. Mặc dù MU đã chi 47,5 triệu bảng cho thủ môn người Cameroon 29 tuổi này từ Inter Milan vào năm 2023, nhưng hiện tại anh được định giá 26 triệu bảng, và MU có thể chấp nhận bán Onana với giá khoảng 15 triệu bảng.

Việc bán Rashford, Hojlund, Sancho và Onana có thể mang về ít nhất 85 triệu bảng cho MU, thậm chí còn hơn, nghĩa là "quỷ đỏ" chỉ cần chi thêm một khoản nhỏ nữa là có thể chiêu mộ Anderson. Tuy nhiên, số tiền trên không chỉ để gây quỹ chiêu mộ Anderson mà còn để có thêm tiền củng cố các vị trí khác của MU.

Việc bán Kobbie Mainoo có thể giúp MU đạt được điều đó. Cầu thủ 20 tuổi này chỉ được ra sân vỏn vẹn 138 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này, làm dấy lên lo ngại về tương lai của anh tại MU, với Chelsea cùng một số đội bóng khác đang thể hiện sự quan tâm.

Kobbie Mainoo được định giá khoảng 45 triệu bảng Anh, và mặc dù con số này có vẻ thấp so với độ tuổi và tiềm năng của ngôi sao trẻ người Anh, nhưng Manchester United có thể cần bán anh chỉ để nhường chỗ cho Anderson trong đội hình.