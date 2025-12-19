Bruno Fernandes: 'Tôi khó chấp nhận lời nói của đồng đội ở MU' 19/12/2025 11:59

Đội trưởng MU, Bruno Fernandes, cho biết anh muốn chơi bóng đá càng lâu càng tốt, thậm chí là ở cấp độ địa phương, trong khi người đồng đội cũ Victor Lindelof lại có những kế hoạch hoàn toàn khác. Bruno Fernandes chia sẻ, "Tôi khó chấp nhận lời nói của đồng đội ở MU".

Bruno Fernandes đã thừa nhận anh có thể hình dung mình sẽ thi đấu đến tận sau năm anh 30 tuổi, trái ngược hoàn toàn với người đồng đội cũ ở Manchester United, Victor Lindelof. Phát biểu trên kênh truyền hình Canal 11 của Bồ Đào Nha, đội trưởng của Manchester United tiết lộ tham vọng kéo dài sự nghiệp của mình, thậm chí thừa nhận anh sẽ cân nhắc việc thi đấu ở các giải đấu thấp hơn như bóng đá cấp huyện.

Bruno Fernandes, 31 tuổi, người có hợp đồng với MU đến mùa hè năm 2027, đã khẳng định lại niềm đam mê của mình với môn thể thao vua sau những đồn đoán hồi mùa hè về việc anh chuyển đến Saudi Arabia. Al Hilal được cho là đã sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị đáng kể nhằm chiêu mộ Bruno Fernandes, nhưng thương vụ đã thất bại, cho phép đội bóng của Ruben Amorim giữ chân đội trưởng của mình.

Bruno Fernandes cho biết, "Tôi khó chấp nhận lời nói của đồng đội ở MU". ẢNH: EPA

Trong cùng cuộc phỏng vấn đó, Bruno Fernandes cũng ám chỉ rằng anh sẵn sàng rời MU trong tương lai gần nếu cảm thấy mình không còn được "mong muốn" ở Old Trafford nữa. Khi được hỏi liệu anh có tiếp tục thi đấu cho đến khi không còn đủ sức khỏe nữa hay không, Bruno Fernandes trả lời: "Tôi không nói là cho đến khi không thể nữa, tôi muốn kéo dài sự nghiệp của mình càng lâu càng tốt. Tôi không quan tâm đến sự chú ý mà mình nhận được, mà quan tâm đến tình yêu tôi dành cho bóng đá. Tôi không thể tưởng tượng mình làm bất cứ điều gì khác, và thật khó để nghĩ rằng trong năm năm nữa tôi có thể sẽ giải nghệ".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes cũng tiết lộ về cuộc trò chuyện trước đó với trung vệ người Thụy Điển Victor Lindelof trong thời gian cả hai cùng ở MU, và cho biết: "Một số cầu thủ có quan điểm khác. Victor Lindelof từng nói với tôi rằng anh ấy không muốn chơi bóng sau tuổi 33, 34. Nhưng tôi nói với anh ấy rằng, tôi không thể chấp nhận điều đó.

Tôi không ngại chơi ở các giải đấu thấp hơn. Tôi chỉ muốn tận hưởng bóng đá và tiếp tục chơi bóng đá. Thậm chí, trong một khoảnh khắc điên rồ, tôi có thể chơi bóng đá cấp huyện ở độ tuổi khá cao. Đó là một cách sống khác với môn thể thao này, tôi chơi bóng đá hoàn toàn vì tình yêu, nơi bạn ở bên cạnh đồng đội và bạn bè đơn giản chỉ vì bạn cần phải chơi bóng".

Lindelof đã chia tay MU để gia nhập Aston Villa dưới dạng chuyển nhượng tự do. ẢNH: Press Association

Ở tuổi 31, Victor Lindelof đã nói lời tạm biệt với Manchester United mùa hè vừa qua sau 8 năm gắn bó, khi hợp đồng của anh với đội chủ sân Old Trafford hết hạn vào cuối mùa giải trước. Trung vệ người Thụy Điển được mệnh danh là "người băng" này đã ký hợp đồng hai năm với Aston Villa vào tháng 9.