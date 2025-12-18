Man City tiếp tục lên tiếng phản bác cáo buộc của Premier League 18/12/2025 13:16

Man City vẫn đang chờ kết quả sau phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm quy định của Premier League và họ đã đề cập đến tình hình hiện tại trong báo cáo thường niên của mình. Theo đó, Man City tiếp tục lên tiếng phản bác cáo buộc của Premier League.

Manchester City đã công bố báo cáo thường niên, trong đó có thông tin mới nhất về kết quả có thể xảy ra sau phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính do Premier League đưa ra. Đội bóng của HLV Pep Guardiola bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính trong suốt 9 năm, từ năm 2009 đến năm 2018.

Một phiên điều trần độc lập đã diễn ra cách đây một năm, nhưng Man City, cùng với toàn bộ bóng đá Anh, vẫn đang chờ phán quyết. Ủy ban điều tra độc lập vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định công khai nào về các cáo buộc vi phạm, điều mà Man City kiên quyết phủ nhận.

Tháng trước, cựu cố vấn tài chính của Man City Stefan Borson tuyên bố rằng quyết định sắp được đưa ra và có thể được công bố trước Giáng sinh. "Có thông tin phán quyết sẽ được công bố vào năm tới, nhưng tôi nghĩ nó vẫn có thể được công bố trước Giáng sinh. Quyết định đã được định sẵn từ khá lâu rồi, họ không thể làm gì nhiều hơn nữa. Việc đó không mất quá nhiều thời gian", Borson nói với talkSPORT.

Man City tiếp tục lên tiếng phản bác cáo buộc của Premier League về việc họ vi phạm tài chính. ẢNH: SMARTFRAME

Tuy nhiên, trong báo cáo thường niên, Man City cho biết ủy ban độc lập vẫn đang "xem xét vấn đề", theo tờ Manchester Evening News (Anh). Báo cáo thường niên của Man City viết: "Để đáp lại những cáo buộc, CLB đã đưa ra một tuyên bố công khai rằng chúng tôi hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một Ủy ban độc lập, để xem xét một cách khách quan toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi hiện có nhằm ủng hộ lập trường của chúng tôi.

Tính đến ngày công bố báo cáo tài chính này, Ủy ban độc lập vẫn đang trong quá trình xem xét vấn đề. Dựa trên đánh giá về triển vọng và khả năng tồn tại của Tập đoàn (chủ sở hữu Man City), Hội đồng quản trị xác nhận chúng tôi có kỳ vọng Tập đoàn sẽ có thể tiếp tục hoạt động và đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn báo cáo tài chính. Do đó, báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tập đoàn được phép hoạt động liên tục".

Trong khi đó, Borson cũng cho rằng cả Man City lẫn Giải Ngoại hạng Anh đều không phải chịu trách nhiệm khi vụ việc vẫn kéo dài.

"Thật ra, chẳng ai biết cả vì ngay cả các bên liên quan cũng mong chờ được thông báo từ lâu rồi", Borson nói thêm, "Tất cả các luật sư đều ngạc nhiên vì đến giai đoạn này vẫn chưa có quyết định nào, và cả hai phía đều như vậy. Tôi sẽ nói cho các bạn biết ai đang trì hoãn việc này - đó là hội đồng đưa ra quyết định. Họ mới là người nắm quyền quyết định.

Họ là những người mà mọi người chờ đợi họ đưa ra phán quyết. Nhưng thực tế thì không ai biết cả. Chúng ta không biết ai có tên trong danh sách đó (ủy ban điều tra độc lập). Chúng ta có thể phỏng đoán có lẽ sẽ có hai luật sư và một kế toán. Nhưng chúng ta không biết ai trong hội đồng và họ được yêu cầu phải cung cấp những gì và phải hoàn thành trong thời hạn nào.

Giờ đây, tôi nghĩ chúng ta có thể giả định rằng, xét đến việc đã quá lâu rồi và mọi người đều rất ngạc nhiên khi chưa có phán quyết, thực tế là họ nhận được rất ít hướng dẫn và không được trả công xứng đáng cho thời gian làm việc kể từ khi vụ án kết thúc".