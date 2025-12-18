UEFA trừng phạt Bayern Munich 18/12/2025 13:03

Một số luật lệ đã bị vi phạm trong trận đấu tại Champions League giữa Arsenal và Bayern Munich, và giờ đây liên đoàn bóng đá châu Âu - UEFA trừng phạt Bayern Munich.

Bayern Munich đã bị phạt sau ba lần vi phạm luật trong trận đấu tại Champions League với Arsenal. Pháo thủ giành chiến thắng 3-1 tại Emirates. Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA (CEDB) đã ra quyết định phạt Bayern Munich tổng cộng 70.000 euro (61.000 bảng Anh).

Bayern Munich đã bị buộc tội (để các cổ động viên) "Ném vật thể, Điều 16(2)(b) DR", "Gây rối đám đông, Điều 16(2)(h) DR" và "Truyền tải thông điệp không phù hợp với một sự kiện thể thao (biểu ngữ bất hợp pháp), Điều 16(2)(e) DR". CEDB đã quyết định phạt FC Bayern Munich 40.000 euro vì để cổ động viên của họ và ném vật thể, và phạt Bayern Munich 30.000 euro vì cổ động viên phát tán những thông điệp không phù hợp với một sự kiện thể thao.

Khu vực cổ động viên đội khách tại sân Emirates dường như đã xảy ra một số vụ gây rối trước giờ khai trận, với một vài xung đột giữa người hâm mộ và lực lượng an ninh. Cảnh sát đã phải can thiệp để cố gắng tách các nhóm cổ động viên Bayern Munich đang kích động.

UEFA trừng phạt Bayern Munich vì CĐV của họ làm loạn trên sân Emirates của Arsenal. ẢNH: DeFodi

Đây không phải lần đầu tiên Bayern Munich bị UEFA trừng phạt. Mùa giải trước, người hâm mộ của CLB xứ Bavaria đã bị cấm đến sân Emirates trong trận tứ kết Champions League hồi tháng Tư. Bayern Munich cũng bị xử phạt sau khi người hâm mộ ném pháo hoa và các vật thể khác xuống sân trong trận đấu trên sân khách gặp Lazio vào tháng 2 năm 2024. "Hùm xám nước Đức" đã phải chịu án treo hai năm với lệnh cấm thi đấu một trận trên sân nhà sau một sự cố tương tự trong trận đấu vòng bảng Champions League gặp Copenhagen vào tháng 10 năm 2023.

Tháng trước, Arsenal đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1, qua đó khiến Bayern Munich nhận thất bại đầu tiên tại đấu trường châu Âu mùa này. Đội bóng của Mikel Arteta đã vươn lên dẫn trước khi Jurrien Timber mở tỷ số 1-0 ở phút 22 .

Cầu thủ trẻ Lennart Karl đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich ngay sau đó, nhưng không thể ngăn cản đội bóng phía bắc London duy trì thành tích toàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này. Hai bàn thắng trong hiệp hai của Noni Madueke và Gabriel Martinelli đã đảm bảo một chiến thắng đáng nhớ cho Arsenal.

Tuy nhiên, ngôi sao của Bayern, Joshua Kimmich, vẫn từ chối chấp nhận rằng đội bóng của Arteta là đối thủ mạnh nhất mà họ từng đối mặt mùa này. Khi được hỏi liệu Arsenal có phải là đối thủ khó khăn nhất của Bayern Munich mùa này hay không, ngôi sao người Đức trả lời TNT Sports Brazil: "Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ PSG mới là đối thủ khó khăn nhất, đặc biệt là lối chơi bóng đá của họ.

Arsenal hoàn toàn khác biệt. Họ dựa vào những tình huống cố định. Họ thích chơi bóng dài, thích tranh chấp bóng hai, đó là một trận đấu hoàn toàn khác. Trận đấu với PSG thiên về bóng đá hơn. Hôm nay, trận đấu này không chỉ đơn thuần là về bóng đá, mà còn về khả năng quản lý trận đấu, về những pha tranh chấp. Chiến thắng của Arsenal là hoàn toàn xứng đáng, chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ trận đấu này".