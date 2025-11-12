Tây Ban Nha tức giận loại Yamal khỏi đội tuyển vì hành động gây sốc 12/11/2025 12:13

(PLO)- HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente trả lời về tranh cãi liên quan đến Lamine Yamal - " Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này".

Siêu sao của Barcelona Lamine Yamal sẽ bỏ lỡ hai trận vòng loại World Cup 20226 tiếp theo của tuyển Tây Ban Nha sau khi trải qua một thủ thuật khiến những người trong đội tuyển bất ngờ vì không được thông báo trước.

HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã mô tả hoàn cảnh xung quanh sự vắng mặt của Lamine Yamal trong đội hình của ông là "không bình thường chút nào". Ông Fuente đã dẫn dắt Los Rojos đến chức vô địch Euro 2024 tiết lộ rằng ông rất ngạc nhiên khi biết mình sẽ không có ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn của Barcelona trong các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ.

HLV De la Fuente không hề biết Yamal phẫu thuật. ẢNH: EPA

Phản ứng của De la Fuente được đưa ra sau khi liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết họ rất ngạc nhiên khi Yamal phải trải qua một cuộc phẫu thuật xâm lấn. RFEF không hề biết điều này cho đến ngày Yamal hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha. Lãnh đạo đội tuyển rất tức giận khi Barca và Yamal cùng bàn bạc tiến hành phẫu thuật mà không thông báo cho họ.

Mặc dù mới 18 tuổi, Yamal đã có 23 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong 10 ngày tới. Thay vào đó, ngôi sao tuổi teen này đã trải qua một cuộc phẫu thuật xâm lấn để điều trị chấn thương đau cơ háng dai dẳng.

Chấn thương háng đã khiến Yamal phải bỏ lỡ bốn trận đấu tại La Liga mùa này. Tài năng trẻ Yamal đã ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong tất cả tám trận đấu mà anh ra sân, ngoại trừ một trận ở Barcelona mùa này. HLV De la Fuente đã thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông quê nhà. HLV Fuente bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình hình hiện tại của Yamal vì ông không biết gì cả.

“Tất nhiên là tôi ngạc nhiên rồi. Khi bạn không biết gì về chuyện này, bạn không biết bất kỳ chi tiết nào, và rồi có người nói với bạn, bạn sẽ ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nó liên quan đến vấn đề y tế,” HLV De la Fuente nói với RNE Deportes, "Có những điều diễn ra bên ngoài RFEF. Mọi chuyện là vậy, và chúng ta phải chấp nhận. Điều đó không bình thường chút nào. Không, tôi chưa bao giờ trải qua tình huống nào như thế này. Tôi không nghĩ nó bình thường chút nào".

RFEF đã rất thất vọng và tức giận trước diễn biến về tình hình của Yamal. Tuy nhiên, RFEF vẫn bình tĩnh xử lý vấn đề, tin rằng Yamal sẽ sớm bình phục và khuyến cáo anh nên nghỉ ngơi.

Yamal tự ý phẫu thuật mà không thông báo với lãnh đạo đội tuyển. ẢNH: EPA

RFEF cho biết trong một tuyên bố: "Đội ngũ y tế của RFEF muốn bày tỏ sự ngạc nhiên và khó chịu khi biết vào lúc 13 giờ 47 vào thứ Hai, ngày 10-11, ngày bắt đầu tập trung tại trại huấn luyện chính thức với đội tuyển quốc gia, rằng cầu thủ Lamine Yamal đã trải qua một thủ thuật tần số vô tuyến xâm lấn để điều trị chấn thương khó chịu ở vùng háng vào sáng hôm đó.

Quy trình này được thực hiện mà không thông báo trước cho đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia, mọi thông tin chi tiết chỉ được biết thông qua báo cáo nhận được lúc 22 giờ 40 đêm, trong đó nêu rõ khuyến cáo của bác sĩ là phải nghỉ ngơi trong 7-10 ngày.

Trước tình hình này và luôn ưu tiên sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của cầu thủ, RFEF đã quyết định loại cầu thủ này khỏi đợt tập trung hiện tại. Chúng tôi tin tưởng rằng Yamal sẽ hồi phục tốt và chúc anh ấy nhanh chóng bình phục hoàn toàn".