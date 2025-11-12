Tình hình chấn thương ở MU: Sesko, Mainoo, Casemiro, Maguire xác định ngày trở lại 12/11/2025 07:01

(PLO)- Tin tức mới về tình hình chấn thương ở MU khi Benjamin Sesko, Casemiro, Kobbie Mainoo, Harry Maguire xác định ngày trở lại.

MU đang đối mặt với nhiều ca chấn thương, nhưng họ có cơ hội để một số cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi trong gần 2 tuần tới do các đội tuyển quốc gia tập trung theo lịch FIFA. Vậy bây giờ, tình hình các ca chấn thương ở MU ra sao?

Manchester United sẽ tận dụng kỳ nghỉ quốc tế rất cần thiết, cho phép các cầu thủ chấn thương có thời gian hồi phục trước khi Premier League trở lại. Danh sách chấn thương của Quỷ Đỏ đã dài hơn, khi Benjamin Sesko, Casemiro và Harry Maguire đều tập tễnh rời sân trong trận hòa 2-2 với Tottenham.

Trong khi đó, Kobbie Mainoo vắng mặt trong đội hình ra sân của MU là một diễn biến bất ngờ. Với việc các trận đấu Ngoại hạng Anh tạm dừng gần hai tuần do kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, dưới đây là thông tin tổng quan về tình hình chấn thương hiện tại của MU và thời gian trở lại dự kiến ​​của những cầu thủ trước trận đấu với Everton vào ngày 24-11.

Tình hình chấn thương ở MU đang được cập nhật, trong đó có Sesko. ẢNH: Julian Finney

Benjamin Sesko

Sesko vào sân thay Noussair Mazraoui ở phút 59 trong trận hòa 2-2 giữa MU và Spurs tại vòng 11 Premier League, nhưng sau đó anh lại tập tễnh rời sân Tottenham Hotspur Stadium vì nghi ngờ bị chấn thương đầu gối, khiến Quỷ đỏ phải kết thúc trận đấu với 10 người trên sân vì hết quyền thay người.

Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ với TNT Sports: "Chúng ta phải xem xét nhưng tôi nghĩ Sesko đang có vấn đề". Theo tờ Mirror Football (Anh), Sesko sẽ vắng mặt trong các trận Slovenia gặp Kosovo và Thụy Điển trong tháng 11 ở vòng loại World Cup 2026. Sesko sẽ tiếp tục ở lại trung tâm huấn luyện Carrington để đánh giá toàn diện mức độ chấn thương, mặc dù vấn đề của anh được cho là không quá nghiêm trọng.

Ngày trở lại dự kiến: Chưa rõ

2. Casemiro

Casemiro được thay bằng Manuel Ugarte chỉ hơn 10 phút sau khi Sesko vào sân thay Mazraoui, và Amorim cho biết tiền vệ người Brazil không thể tiếp tục thi đấu do vấn đề sức khỏe. Do Amorim chưa tiết lộ nhiều về tiền vệ giàu kinh nghiệm người Brazil, việc Casemiro bị thay ra có lẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Ngày trở lại dự kiến: 24-11 gặp Everton

3. Harry Maguire

Maguire bị thay ra cùng lúc với Casemiro vì nghi ngờ chấn thương gân kheo, trong khi Leny Yoro vào sân trong 20 phút cuối. Phát biểu sau trận đấu, Amorim nói: "Với tất cả những gì đã xảy ra, Harry Maguire phải ra sân, Casemiro phải ra sân và Sesko cũng vậy".

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy vấn đề của Maguire không quá nghiêm trọng và anh có thể trở lại trong trận đấu giữa MU với Everton vào cuối tháng.

Ngày trở lại dự kiến: 24-11 gặp Everton.

4. Kobbie Mainoo

Mainoo không có tên trong đội hình ra sân của Amorim trong trận đấu với Tottenham. Anh cũng không xuất hiện cùng các đồng đội trên chuyến tàu đến thủ đô London (Anh). Theo tờ The Athletic (Anh), Mainoo dính một chấn thương nhẹ khiến anh phải ngồi ngoài trận đấu với Tottenham. Như vậy, Mainoo có thể ra sân ngay khi Ngoại hạng Anh trở lại.

Ngày trở lại dự kiến: 24-11 gặp Everton

5. Lisandro Martinez

Người hâm mộ MU đang háo hức chờ đợi sự trở lại của trung vệ Martinez, người phải ngồi ngoài từ tháng 2 do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Hiện nhà vô địch World Cup người Argentina đã trở lại tập luyện tại Carrington. Có thông tin cho rằng anh được phép tập luyện cùng đội tuyển Argentina trong kỳ nghỉ quốc tế để lấy lại thể lực.

Tuy nhiên, vẫn còn hơi sớm để Martinez có thể ra sân thi đấu, đặc biệt là khi HLV Ruben Amorim lưu ý rằng trung vệ này "sẽ mất thời gian" để đạt được trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Ngày dự kiến ​​trở lại: Chưa biết.