Danny Welbeck bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại MU, nhưng không ai có thể dự đoán được anh sẽ chơi ở đâu khi 34 tuổi. Welbeck cho biết, "MU để tôi chơi ở vị trí không phù hợp nên tôi gia nhập Arsenal".

Danny Welbeck rời Manchester United sau gần một thập kỷ để gia nhập kình địch Arsenal và hiện là một chân sút cừ khôi tại Brighton. Tiền đạo người Anh không thể lường trước được những thăng trầm trong sự nghiệp của mình kể từ khi ra mắt đội một "quỷ đỏ" vào năm 2008.

Welbeck được HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson trao cơ hội đá chính lần đầu tiên trong trận đấu giữa MU với Middlesbrough tại League Cup và có phần lớn thời gian khoác áo "quỷ đỏ" dưới thời vị HLV người Scotland này. Ngôi sao của lò đào tạo trẻ Quỷ Đỏ đã chơi 142 trận, ghi 29 bàn thắng, nhưng số lần ra sân đã giảm dần khi HLV Louis van Gaal đến Old Trafford vào năm 2014.

Welbeck có 33 lần ra sân dưới thời David Moyes tại MU, nhưng chỉ chơi ba lần dưới thời Van Gaal ở vị trí không phải sở trường, khiến anh phải tìm kiếm thử thách mới ở nơi khác. Arsenal đã chiêu mộ Welbeck vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với giá 16 triệu bảng.

Vụ chuyển nhượng này là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với tiền đạo Welbeck, người đã gắn bó với Old Trafford từ năm tám tuổi, nhưng đó là một quyết định cần thiết. Chia sẻ về lý do rời MU, Welbeck cho biết: "Lúc đó tôi thường xuyên chơi ở cánh trái trong sơ đồ 4-4-2, một sơ đồ rất khó khăn đối với tôi vì tôi không thể tạo ra ảnh hưởng lên trận đấu.

Tôi có thể chơi ở vị trí này nhưng điều đó không tốt cho đội. Tôi có thể tạo ra tác động lớn hơn khi chơi ở vị trí mà tôi thích. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ, nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn tập luyện và vẫn cống hiến 100% sức lực trong từng trận đấu - đó luôn là tôi, tôi sẽ không thay đổi điều đó. Nhưng bạn sẽ bắt đầu nghĩ về điều gì là tốt nhất cho mình".

Danny Welbeck có 126 lần ra sân cho Pháo thủ, ghi 32 bàn thắng - ba trong số đó là vào lưới đội bóng cũ Manchester United. Welbeck giành được hai Cúp FA với đội bóng bắc London, dưới thời Arsene Wenger và Unai Emery trước khi bị thanh lý vào năm 2019.

Watford ký hợp đồng với Welbeck theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm đó. Anh ghi ba bàn sau 20 lần ra sân trước khi rời CLB chỉ một năm sau. Tuy nhiên, vào năm 2020, Brighton chiêu mộ Welbeck và phần còn lại, như người ta vẫn nói, đã trở thành lịch sử.

Welbeck vẫn đang là ngôi sao sáng nhất của The Seagulls cho đến tận bây giờ, ghi được sáu bàn thắng tại Premier League mùa này. Tính đến nay, cầu thủ 34 tuổi người Anh có 173 lần ra sân cho Brighton, ghi 43 bàn thắng và 17 pha kiến ​​tạo, vượt xa thành tích của anh tại MU, Arsenal và Watford.

Nhiều người sẽ khó có thể dự đoán được sự hồi sinh của Welbeck tại đội bóng Ngoại hạng Anh, bởi mô hình chuyển nhượng điển hình của họ là nhắm đến những ngôi sao trẻ tiềm năng. Tiền đạo kỳ cựu này hẳn sẽ rất vui mừng khi Brighton trao cho anh cơ hội cách đây 5 năm. Bây giờ, Welbeck vẫn tiếp tục tỏa sáng ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, 17 năm sau ngày ra mắt sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.