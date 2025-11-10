Pep Guardiola giải thích vì sao Man City quá mạnh, Slot đổ lỗi cho trọng tài 10/11/2025 13:38

HLV Arne Slot của Liverpool hối hận về "sai lầm rõ ràng và hiển nhiên" trong trận thua Man City 0-3 ở vòng 11 Premier League trên sân khách Etihad. HLV Slot đổ lỗi cho trọng tài, nhấn mạnh quyết định mà trọng tài đưa ra có lợi cho đội bóng của Pep Guardiola mùa giải trước.

Arne Slot cho biết một "lỗi rõ ràng và hiển nhiên" đã khiến đội của ông không thể gỡ hòa trong hiệp một nhưng chiến lược gia người Hà Lan không muốn đổ lỗi cho quyết định đó về thất bại.

Virgil van Dijk nghĩ rằng anh đã gỡ hòa 1-1 cho Liverpool nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng của Liverpool vì Andy Robertson bị coi là đã ở thế việt vị và cản trở tầm nhìn của thủ môn Man City.

HLV của Liverpool Arne Slot đổ lỗi cho trọng tài không công nhận bàn thắng của Van Dijk. ẢNH: EPA

Sau trận đấu, HLV Arne Slot của Liverpool nói: "Robertson hoàn toàn không can thiệp vào những gì thủ môn có thể làm. Ngay sau trận đấu, có người đã cho tôi xem bàn thắng mà trọng tài đã công nhận (tương tự bàn thắng của Liverpool không được công nhận) - bàn thắng của Man City trước Wolves mùa trước (khi Bernardo Silva đứng trên vạch vôi cho cú đánh đầu của John Stones).

Vậy nên trọng tài biên phải mất 13 giây mới giơ cờ báo việt vị. Rõ ràng là đã có sự trao đổi, nhưng như tôi đã nói, bàn thắng đó có thể đã ảnh hưởng tích cực đến trận đấu của chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chúng tôi bị dẫn trước 2-0 ở hiệp một phản ánh đúng diễn biến của trận đấu.

Chuyện này có thể xảy ra trong bóng đá. Với tôi, quyết định không công nhận bàn thắng này (của Van Dijk) là sai lầm, nhưng tôi sẽ không nói rằng vì thế mà chúng tôi thua trận. Nếu tỷ số là 1-1, Man City mà tiếp tục chơi như vậy thì chúng tôi cũng sẽ gặp khó khăn".

Arne Slot cũng thừa nhận chiến thuật của ông không hiệu quả và nói thêm: "Các cầu thủ có thể dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc đấu nếu kế hoạch và chiến thuật hiệu quả. Như gì tôi đã làm với Aston Villa và Real Madrid (Liverpool đều thắng), chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi Man City đưa quá nhiều cầu thủ vào khu vực trung tâm sân.

Tất nhiên, ai cũng thất vọng. Liverpool khởi đầu tuần mới rất tốt, thắng Aston Villa và Real Madrid, nhưng nếu đã phải đối đầu với hai đối thủ mạnh, rồi lại phải gặp Man City tại Etihad, thì điều đó luôn khó khăn cho mọi đội bóng, kể cả chúng tôi".

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tin rằng sự khó lường mới của Manchester City khiến họ trở nên nguy hiểm và mạnh hơn trong cuộc đua giành chức vô địch sau khi ông kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV bằng cách đánh bại Liverpool. Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku ghi bàn giúp Man City giành chiến thắng 3-0, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm .

HLV Pep Guardiola của Man City tuyên bố "bầu không khí" xung quanh đội hình đã được cải thiện đáng kể so với năm ngoái, khẳng định việc Man City có thể chơi ở nhiều phong cách khác nhau đã mang lại lợi thế cho họ trong các trận đấu.

Pep Guardiola hạnh phúc khi giành chiến thắng trong trận thứ 1.000 trên cương vị HLV. ẢNH: EPA

"Tôi cảm thấy năng lượng đã trở lại", HLV Guardiola của Man City cho biết, "Chúng tôi khó đoán hơn trong cách tấn công và phòng ngự, và điều đó thật tốt khi đối thủ không biết chúng tôi sẽ làm gì. Mùa trước, điều đó đã không xảy ra, chúng tôi đã không xử lý tốt vì rõ ràng là chúng tôi không có mục tiêu nào khác để cạnh tranh. Chưa có đội nào giành được bốn danh hiệu liên tiếp và chúng tôi đã làm được, và chúng tôi tự hỏi, "Tiếp theo là gì?".

Tôi nghĩ bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp đã ảnh hưởng rất xấu đến chúng tôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy lẫn nhau nhưng không thành công. Kể từ FIFA Club World Cup, nhìn chung tôi cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Thật tuyệt khi vẫn có cảm giác chúng tôi đã trở lại, xét về nhiều mặt".

HLV Pep Guardiola nói thêm: "Cảm ơn các cầu thủ và nhân viên đã mang đến cho tôi món quà tuyệt vời khi đối đầu với đối thủ quan trọng nhất mà chúng tôi từng đối mặt trong thời gian tôi ở đây".