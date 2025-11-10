Amorim hé lộ kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU 10/11/2025 05:39

Benjamin Sesko buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 của MU với Tottenham Hotspur ở vòng 11 Premier League vào cuối tuần qua. Bây giờ, HLV Ruben Amorim hé lộ kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU, thừa nhận ông có thể cần thêm quân tiếp viện.

Ruben Amorim thừa nhận Manchester United có thể cần tăng cường hàng công vào tháng 1 sang năm khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, quyết định này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Benjamin Sesko sau trận đấu với Tottenham Hotspur.

Sesko vào sân từ ghế dự bị ở phút 58 tại Sân vận động Tottenham Hotspur, nhưng chỉ thi đấu được 30 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương đầu gối sau khi được chăm sóc y tế. MU chỉ còn lại 10 người trên sân vì họ đã sử dụng hết quyền thay người, theo Manchester Evening News (Anh).

Trong buổi họp báo sau trận hòa 2-2, Amorim đã đề cập đến những lo ngại về thể lực của tiền đạo Sesko. "Chúng tôi phải kiểm tra", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Cậu ấy bị chấn thương ở đầu gối, để xem sao". Khi được hỏi liệu vấn đề có nghiêm trọng không, Amorim trả lời: "Tôi không biết. Vì là đầu gối, chúng tôi không bao giờ biết chắc được".

HLV Ruben Amorim đã nói về kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU. ẢNH: EPA

Sesko đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rõ ràng trước Spurs, nhưng Amorim bác bỏ ý kiến ​​cho rằng khủng hoảng niềm tin là nguyên nhân gốc rễ của việc Sesko bỏ lỡ cơ hội. Ông nhận xét: "Không, tôi nghĩ vậy... Tôi nghĩ đó không phải là mối lo ngại lớn nhất hiện nay.

Chuyện đó cũng xảy ra tương tự như việc Sesko không ghi bàn, rồi lại ghi hai bàn trong hai trận tiếp theo (trước Brentford và Sunderland), nên chuyện đó thường xảy ra, đặc biệt là với một tiền đạo. Tôi lo ngại hơn về chấn thương của Sesko vì nó ở đầu gối, và tôi không rõ. Chúng tôi cần Sesko ra sân để có thể chơi tốt hơn".

Manchester United đang đối mặt với viễn cảnh mất Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui vì Cúp bóng đá châu Phi vào tháng 12, một tình huống khiến Amorim gợi ý rằng "quỷ đỏ" có thể tham gia thị trường chuyển nhượng vào tháng 1. Amorim thừa nhận mức độ nghiêm trọng của chấn thương đầu gối của Sesko có thể ảnh hưởng đến chiến lược của họ.

"Chúng tôi phải kiểm tra mọi thứ, chúng tôi phải kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với Sesko", Amorim nói, "Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp vấn đề ở đó (mất cầu thủ vì AFCON), nhưng chúng tôi đã biết trước. Sau đó, bạn có thể chuẩn bị vào mùa hè, nhưng sẽ có rất nhiều cầu thủ không được ra sân vì chúng tôi chỉ có một trận mỗi tuần.

Vì vậy, việc quản lý tình huống này sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mở ra, liệu chúng tôi có thể cải thiện đội bóng và cố gắng chuẩn bị cho những gì đã xảy ra hay không. Cho đến lúc đó, chúng tôi phải nắm bắt cơ hội".