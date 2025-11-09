Amorim thừa nhận may mắn giữ được công việc, MU thiệt hại nặng nề 09/11/2025 14:39

(PLO)- HLV Ruben Amorim thừa nhận ông thực sự may mắn giữ được công việc, mặc dù Manchester United có thành tích tệ hại ở mùa trước và đầu mùa này.

HLV Ruben Amorim thừa nhận may mắn khi vẫn giữ được công việc này nhờ thành tích gần đây tại Manchester United và tin rằng "quỷ đỏ" đã không may khi thua trận chung kết Europa League trước trận tái đấu với Tottenham.

Amorim thừa nhận gặp may

HLV Ruben Amorim thừa nhận rằng ông "thực sự may mắn khi được ở đây" mặc dù có thành tích tệ hại khi dẫn dắt Manchester United, nhưng ông cũng hài lòng khi lãnh đạo "quỷ đỏ" đã chọn gắn bó với ông trong suốt năm đầu tiên đầy khó khăn, năm kết thúc với trận thua ở trận chung kết Europa League trước Tottenham.

Chỉ gần đây, vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha mới có chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Premier League, do sự thiếu ổn định của MU. Amorim đã giúp MU có ba chiến thắng liên tiếp, 5 trận liền bất bại, mới nhất là hòa Tottenham 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, nhưng ông vẫn phải đối mặt với những ồn ào liên tục về tương lai của mình.

Amorim đã dẫn dắt MU đến thành tích tệ nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League mùa trước khi họ chỉ đứng thứ 15. Thất bại trước Tottenham ở đấu trường châu Âu đồng nghĩa với việc MU không thể cứu vãn mùa giải. Mùa này, MU cũng có khởi đầu chật vật, nhưng Amorim vẫn được ủng hộ.

Amorim thừa nhận may mắn giữ được công việc. ẢNH: EPA

Cựu HLV Sporting Lisbon có những e ngại về việc tiếp quản MU vào giữa mùa giải và ông đã gặp khó khăn trong việc triển khai triết lý của mình. Mặc dù Amorim kiên định với các nguyên tắc và hệ thống 3-4-3, nhưng điều đó đã không cứu vãn được ông trong trận chung kết Europa League.

Amorim khẳng định MU xứng đáng giành chiến thắng vào đêm hôm đó tại Bilbao khi hai đội đối đầu vào hôm qua 8-11, lần đầu tiên kể từ đó. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha hoàn toàn nhận thức được rằng sự kiên nhẫn mà ông nhận được là một lời khen ngợi to lớn.

HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Tôi thực sự may mắn khi được ở đây. Tôi biết rằng việc mọi người hiểu tôi may mắn như thế nào khi có được cơ hội này cũng rất quan trọng. Nếu bạn xem trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Cuối cùng, điều đó không quan trọng. Thật khó để chứng kiến ​​một HLV từng giành cúp châu Âu ra đi trong khi người kia vẫn ở lại.

Nhưng đôi khi, sự khác biệt nằm ở việc có thể trong tương lai, đội sẽ giành được những danh hiệu quan trọng hơn. Vì vậy, tôi nghĩ Manchester United đang nghĩ: hãy cho HLV thời gian và xem điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói về vấn đề đó, rằng tôi thực sự may mắn khi có được sự ủng hộ như vậy tại CLB này".

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe gần đây đã lên tiếng rằng ông sẽ cho Amorim thời gian 3 năm để chứng minh mình là người có thể giúp MU vĩ đại trở lại. Ratcliffe đã đáp trả những lời chỉ trích sau mỗi trận thua dưới thời Amorim. HLV người Bồ Đào Nha đã thừa nhận áp lực đã giảm bớt rất nhiều sau cú hat-trick chiến thắng của MU.

Amorim nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thắng bất kỳ trận đấu nào. Hãy cố gắng giải quyết mọi chi tiết để cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Mọi thứ đều rất gần, rất gần và rất gần. Ba tuần có thể thay đổi mọi thứ. Nó đã thay đổi mọi thứ. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện hoàn toàn khác bốn tuần trước".

MU thiệt hại nặng nề vì chấn thương

Maguire đang có phong độ cao lại dính chấn thương. ẢNH: MIRROR

MU chịu tổn thất kép do chấn thương khi Harry Maguire và Benjamin Sesko buộc phải rời sân trong trận hòa Tottenham 2-2 ở vòng 11 Premier League. Harry Maguire đang có phong độ tốt mùa này nhưng hậu vệ người Anh đã buộc phải rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương và được thay bằng Leny Yoro.

Maguire dường như đã bị chấn thương gân khoeo và rời sân vào thời điểm MU đang dẫn trước Tottenham 1-0. Giờ đây, MU sẽ phải chờ đợi để biết được mức độ chấn thương của Maguire.

Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với đội khách MU khi Benjamin Sesko cũng chấn thương vào cuối trận và phải rời sân, điều này buộc MU phải thi đấu tiếp với 10 người trên sân vì họ đã sử dụng hết 5 quyền thay người.

Ở trận này, MU mở tỉ số 1-0 do công của Bryan Mbeumo trong hiệp 1. Nhưng vào cuối hiệp 2, Mathys Tel ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với United khi ở phút bù giờ Richarlison nâng tỉ số lên 2-1 cho Tottenham. Nhưng khi chỉ còn 10 người trên sân, Mathijs de Ligt xuất hiện vào đúng phút bù giờ cuối cùng, đánh đầu tung lưới Tottenham, cứu vãn một điểm cho MU, kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên năm trận.