Sai lầm kinh hoàng của Neuer khiến Bayern Munich mất kỷ lục đáng kinh ngạc 09/11/2025 13:05

(PLO)- Sai lầm kinh hoàng của Neuer đã giúp phá vỡ chuỗi chiến thắng đáng kinh ngạc của Bayern Munich - và Harry Kane đã phải cứu họ khỏi tình huống còn tệ hơn!

Chuỗi 16 trận thắng đáng kinh ngạc của Bayern Munich đã chấm dứt sau khi sai lầm kinh hoàng của Neuer góp phần vào trận hòa 2-2 với Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga. Thủ môn kỳ cựu 39 tuổi người Đức đã để bóng lọt qua tay sau cú sút cận thành của Danilho Doekhi.

Neuer trông như thể sắp thực hiện một pha cứu thua thông thường, mặc dù tầm nhìn của anh bị che khuất một chút bởi các cầu thủ trên đường đi, nhưng nỗ lực dứt điểm tương đối nhẹ nhàng và không hiểm của Doekhi cuối cùng cũng thành bàn thắng mở tỉ số cho Union Berlin, sau khi Neuer tưởng như đã kiểm soát được bóng nhưng lại lúng túng để bóng lọt qua tay đi vào lưới.

Đây là một sai lầm không bình thường của huyền thoại Bayern Munich Neuer, người đã giành được mọi danh hiệu cùng CLB và World Cup cùng đội tuyển quốc gia Đức. Và kết quả này cũng không giống với phong độ của đội bóng do Vincent Kompany dẫn dắt trong mùa giải này.

Bayern Munich đã thắng 16 trận liên tiếp trước đó trên mọi đấu trường, một kỷ lục đối với năm giải đấu hàng đầu châu Âu nhưng Union Berlin đã chấm dứt chuỗi trận thắng này của "hùm xám" nước Đức.

Sai lầm kinh hoàng của Neuer khiến Bayern Munich mất kỷ lục. ẢNH: EPA

Mọi chuyện có thể còn tệ hơn nữa với Bayer Munich nếu Harry Kane không ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ để giúp đội bóng xứ Bavaria tránh khỏi thất bại. Tiền đạo người Anh đã nâng tổng số bàn thắng đáng chú ý của mình lên 13 bàn sau chín trận đấu tại Bundesliga.

Kane di chuyển vào khu vực cấm địa ở cột dọc gần từ một quả tạt sâu và đánh đầu mạnh mẽ để ghi bàn thắng quyết định gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich. Trước đó trong trận đấu, cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool, Luis Diaz tiếp tục phong độ chói sáng với một bàn thắng do chính anh tạo ra.

Diaz trượt người để kiểm soát quả bóng từ đường chuyền có vẻ quá sâu của đồng đội rồi đẩy bóng vượt qua cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng tung lưới Union Berlin từ một góc gần như không tưởng, gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich.

Sau đó, Doekhi ghi bàn thắng thứ hai cho đội mình nâng tỉ số lên 2-1 để hoàn tất cú đúp của mình, nhưng hậu vệ người Hà Lan đã không thể giúp Union Berlin giành được ba điểm sau pha lập công xuất sắc của Kane ở phút thứ 90+3.

Bayern Munich, đội đã đánh bại PSG trên sân khách tại Champions League vào giữa tuần, đã chơi rất đáng gờm trong mùa giải này. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Bayern Munich để thủng lưới trong hiệp một mùa này hoặc bị dẫn trước.

Với trận hòa 2-2 trước Union Berlin, Bayern Munich không thể san bằng kỷ lục trước đó của Bundesliga là giành chiến thắng 10 trận liên tiếp khi bắt đầu một mùa giải. Hiện Bayern Munich vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga sau 10 vòng đấu với 28 điểm, hơn đội xếp thứ hai là RB Leipzig sáu điểm khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế.