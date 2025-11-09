"Tôi biết một Beckham rất khác so với người vừa được phong tước hiệp sĩ" 09/11/2025 06:39

(PLO)- Huyền thoại Manchester United Teddy Sheringham đã nói về một Beckham rất khác so với khi anh được phong tước hiệp sĩ.

David Beckham đã được phong tước hiệp sĩ vào đầu tuần này, cựu ngôi sao của Manchester United nhận được vinh dự từ Vua Charles của Vương quốc Anh tại một buổi lễ cùng với gia đình anh. Bây giờ, huyền thoại Manchester United Teddy Sheringham nói về một Beckham rất khác so với khi anh được phong tước hiệp sĩ.

Teddy Sheringham thừa nhận rằng anh rất ngạc nhiên trước tin tức Sir David Beckham được phong tước hiệp sĩ, và anh trìu mến nhớ lại người đồng đội cũ ở MU này khi còn là một "cậu bé học sinh" láu lỉnh. Beckham được Vua Charles trao tặng danh hiệu cao quý trong một buổi lễ diễn ra vào đầu tuần qua.

Huyền thoại của tuyển Anh và MU Beckham đã đến dự cùng gia đình, bao gồm vợ Victoria và cha mẹ anh là Sandra và Ted. Beckham được ghi nhận vì những đóng góp to lớn của anh cho thể thao Anh và từ thiện.

Sheringham đã nói về một Beckham rất khác khi được phong tước hiệp sĩ. ẢNH: ALLSPORTS

Chia sẻ với Oddspedia, Sheringham khẳng định anh chỉ có thể hình dung ra một phiên bản trẻ hơn của Beckham, người luôn vui vẻ cười đùa cùng các đồng đội cũ ở Manchester United. Cựu tiền đạo "Quỷ Đỏ" Sheringham nói về một Beckham rất khác, khi trước kia Becks là 1 chàng trai vui vẻ và tinh nghịch tại Manchester United: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến ​​Sir David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Khi tôi nhớ lại khoảng thời gian ở cùng Beckham trong phòng thay đồ của Manchester United, tôi nghĩ đến một cậu bé đến từ Chingford, người luôn cười khúc khích trong góc với Gary Neville - giống như hai đứa trẻ đến trường không thể tin rằng mình đang chơi cho CLB Manchester United và đội tuyển Anh. Họ có một nhóm bạn riêng giúp họ tiếp tục tiến lên và cho phép họ trở thành những cầu thủ xuất sắc như ngày hôm nay.

David Beckham đã đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp bóng đá và hơn thế nữa kể từ khi giải nghệ, nhưng việc chứng kiến ​​David Beckham được phong tước hiệp sĩ quả là điều không tưởng, và tôi không thể hạnh phúc hơn cho anh ấy và gia đình".

Sheringham và Beckham có bốn mùa giải gắn bó cùng nhau ở MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, giành vô số danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm cả thành tích lịch sử khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn ba: Premier League, FA Cup và Champions League (năm 1999)

Bộ đôi này đã có tổng cộng 547 lần ra sân cho Manchester United và cũng đại diện cho đội tuyển Anh tại nhiều giải đấu quốc tế lớn. Giờ đây, Sir David Beckham đang tận hưởng danh hiệu hiệp sĩ danh giá của mình.

Nicky Butt, David Beckham và Teddy Sheringham khI còn chơi cho Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

David Beckham, 50 tuổi chia sẻ: "Tôi không thể tự hào hơn. Mọi người đều biết tôi yêu nước đến nhường nào, tôi rất yêu đất nước của mình. Tôi luôn nói rằng chế độ quân chủ quan trọng với gia đình tôi như thế nào. Tôi may mắn được đi khắp thế giới, và tất cả những gì mọi người muốn nói với tôi là chế độ quân chủ của chúng ta. Điều đó khiến tôi tự hào".

Sir David cũng tiết lộ rằng vợ ông, Victoria, đã góp phần khiến Vua Charles vô cùng ấn tượng tại buổi lễ khi bà may bộ vest mà Beckham mặc để nhận tước hiệu hiệp sĩ. Beckham nói thêm: "Vua Charles rất ấn tượng với bộ vest của tôi.

Ông ấy là người đàn ông ăn mặc lịch lãm nhất mà tôi biết, vì vậy ông ấy đã truyền cảm hứng cho khá nhiều phong cách của tôi trong nhiều năm qua và ông ấy chắc chắn đã truyền cảm hứng cho phong cách thời trang của tôi hôm nay. Đó là điều mà vợ của tôi đã làm cho tôi.

Tôi đã xem những bức ảnh cũ của Vua Charles khi ông ấy còn khá trẻ trong bộ đồ buổi sáng và tôi nghĩ "Được rồi, đó là những gì tôi muốn mặc", vì vậy tôi đã đưa nó cho vợ tôi và cô ấy đã làm theo".