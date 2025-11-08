Amorim đối xử thực sự tàn khốc với ngôi sao của MU 08/11/2025 15:55

Kobbie Mainoo đã mất vị trí chính thức trong đội hình của Manchester United và vẫn chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa này. Và một cựu cầu thủ của "quỷ đỏ" cho rằng HLV Ruben Amorim đối xử thực sự tàn khốc với Mainoo và rất thông cảm với hoàn cảnh của tiền vệ người Anh.

Cựu danh thủ MU Dimitar Berbatov đã lên tiếng bảo vệ Kobbie Mainoo, người đang trải qua giai đoạn "thực sự khắc nghiệt" tại Old Trafford khi Ruben Amorim quyết định không cho tiền vệ trẻ người Anh này ra sân trong đội hình xuất phát, cũng như từ chối để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Mainoo từng được xem là một cầu thủ bất khả xâm phạm ở Old Trafford và được kỳ vọng sẽ thống trị hàng tiền vệ của MU trong thập kỷ tới và xa hơn nữa. Tuy nhiên, dưới thời Amorim, Mainoo chỉ là một cầu thủ dự bị và vẫn chưa được ra sân chính thức ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã ưu tiên sử dụng bộ đôi tiền vệ Casemiro và Bruno Fernandes, để Mainoo ngồi dự bị. Cầu thủ 20 tuổi người Anh hiện không còn được gọi lên đội tuyển Anh sau khi có rất ít cơ hội để gây ấn tượng trong mùa giải này.

Amorim đối xử thực sự tàn khốc với Mainoo. ẢNH: EPA

Đã có những tin đồn về việc Mainoo chuyển sang Napoli theo dạng cho mượn vào mùa hè, nhưng điều đó đã bị chặn lại, tuy nhiên Amorim vẫn chưa tận dụng được hết tiềm năng của Mainoo. Berbatov cảm thấy thông cảm cho cầu thủ trẻ này, nhưng thừa nhận Amorim "không thấy có gì đáng để sử dụng Mainoo" ngay từ đầu.

Berbatov chia sẻ với tờ Daily Mail (Anh): "Đây là một tình huống rất khó khăn, đặc biệt là đối với một cầu thủ trẻ. Và điều này cho thấy bóng đá đôi khi có thể là một trò chơi thực sự tàn khốc như thế nào, bởi vì Kobbie Mainoo đã thi đấu, đã lọt vào đội tuyển quốc gia Anh, đã tiến bộ không ngừng. Nhưng rồi đột nhiên cậu ấy lại không được chọn.

Câu hỏi bây giờ là, liệu Kobbie Mainoo có giữ được sự tích cực, kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ của mình một lần nữa không? Hay cậu ấy cần chuyển đến một nơi khác để được thi đấu thường xuyên hơn, lấy lại sự tự tin và trở lại Manchester United để bắt đầu thi đấu thường xuyên hơn?

Tôi muốn xem Mainoo thi đấu vì cậu ấy có tài năng, khả năng ra quyết định, sự điềm tĩnh và tự tin cần thiết khi có bóng trong chân, ngay cả ở độ tuổi của cậu ấy. Tôi thích điều đó. Nhưng hiện tại, HLV Ruben Amorim không thấy cậu ấy có thể phát huy điều gì ngay từ phút đầu tiên của trận đấu”.

Sự chú ý và quan tâm dành cho Mainoo, người được coi là sản phẩm xuất sắc nhất của học viện đào tạo trẻ MU trong nhiều năm qua, đã khiến HLV Amorim thường xuyên bị đặt câu hỏi về lý do tại sao số phút ra sân của Mainoo lại ít đến vậy. HLV của MU chỉ ra rằng ông vẫn muốn thấy sự tiến bộ ở cầu thủ trẻ này.

Bản CV của Mainoo là rất hoành tráng với bàn thắng trong trận chung kết FA Cup và một lần ra sân trong trận chung kết Euro gần nhất, nhưng kể từ khi HLV Erik ten Hag rời Manchester United, Mainoo không còn được trọng dụng và những lời bàn tán về việc bán anh đã tăng lên, đặc biệt là vì lợi nhuận thuần mà MU sẽ thu về khi bán Mainoo là rất lớn.