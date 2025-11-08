Ronaldo thừa nhận không nhớ có bao nhiêu siêu xe 08/11/2025 07:01

Cristiano Ronaldo thừa nhận không nhớ có bao nhiêu siêu xe sau khi anh bổ sung chiếc Bugatti Tourbillon trị giá 3,2 triệu bảng Anh vào bộ sưu tập xe "khủng" trị giá 22 triệu bảng Anh của mình.

Biểu tượng bóng đá 40 tuổi người Bồ Đào Nha gần đây đã trở thành tỉ phú đầu tiên của môn thể thao này. Ronaldo chia sẻ với nhà báo Piers Morgan trong một cuộc phỏng vấn mới rằng anh cũng không biết chính xác mình đã đỗ bao nhiêu siêu xe trong gara ở Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo cười: “Thành thật mà nói, tôi không còn nhớ rõ nữa. Nếu phải cược, tôi sẽ nói là 40 hoặc 41 chiếc. Tôi thích xe Bugatti, chúng là những con quái thú khác biệt".

Chiếc Bugatti Tourbillon là "thành viên" mới nhất trong một trong những bộ sưu tập xe hơi cá nhân có giá trị nhất thế giới. Ronaldo cho biết anh đã mua chiếc xe trị giá 3,2 triệu bảng Anh này "như một khoản đầu tư", mặc dù anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu tiền. Điều này có nghĩa là bộ sưu tập xe hơi của Ronaldo, ước tính vào khoảng 19 triệu bảng Anh vào năm ngoái, hiện đã tăng vọt lên 22 triệu bảng Anh.

Ronaldo có một chiếc Lamborghini Aventador trị giá khoảng 260.000 bảng Anh. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Phiên bản màu trắng của chiếc Ferrari F12 của Ronaldo có giá trị lên tới 240.000 bảng Anh và có tốc độ tối đa là 211 dặm/giờ. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Niềm đam mê xe hơi tốc độ của Ronaldo bắt đầu từ khi anh gia nhập Manchester United khi còn là 1 cầu thủ tuổi teen của Sporting. Chiếc xe lớn đầu tiên Ronaldo mua là Porsche Cayenne trị giá 67.500 bảng Anh, khác xa so với những chiếc xe trị giá hàng triệu bảng Anh mà anh sở hữu hiện nay.

Kể từ đó, Ronaldo được phát hiện lái nhiều loại xe, từ Ferrari đến Lamborghini, cùng một vài chiếc Audi nhờ hợp đồng tài trợ của CLB cũ Real Madrid. Trong thời gian ở Tây Ban Nha, Ronaldo đã lái xe Audi RS5, R8 và S8 trước khi nâng cấp xe thêm lần nữa khi gia nhập Juventus vào năm 2018.

Đó là lúc mọi chuyện thực sự trở nên điên rồ. Ngôi sao năm lần giành giải Quả bóng vàng đã chi 8,5 triệu bảng Anh cho một chiếc Bugatti Centodieci phiên bản giới hạn, một trong 10 chiếc duy nhất trên thế giới, có khả năng đạt tốc độ tối đa 236 dặm/giờ.

Ronaldo, người thừa nhận Bugatti là thương hiệu yêu thích của mình, cũng sở hữu một chiếc Chiron trị giá 2 triệu bảng Anh, một chiếc Veyron trị giá 1,5 triệu bảng Anh và một số chiếc Ferrari, bao gồm một chiếc Monza trị giá 1,4 triệu bảng Anh và một chiếc Daytona SP3 trị giá 2 triệu bảng Anh.

Chiếc Mercedes G-Wagon được tùy chỉnh này được Georgina Rodriguez tặng cho Ronaldo. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Ronaldo không phải lúc nào cũng phải lái những chiếc xe sang trọng, khi anh được nhìn thấy trong một chiếc Chevrolet giá cả phải chăng. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

McLaren Senna (giá 750.000 bảng Anh), Lamborghini Aventador ( giá 270.000 bảng Anh), Bentley Flying Spur (giá 250.000 bảng Anh) và Ferrari 599 GTO (giá 500.000 bảng Anh) chỉ là một số ít trong số những siêu xe khác chiếm không gian trong gara được thiết kế riêng của Ronaldo.

Ronaldo thậm chí còn sở hữu một chiếc Mercedes G-Wagon Brabus trị giá 600.000 bảng Anh, đó là món quà từ bạn gái Georgina Rodriguez và ba chiếc Rolls Royce. Bộ sưu tập xe của Ronaldo bao gồm một chiếc Cullinan (300.000 bảng Anh), một chiếc Phantom Drophead Coupe (500.000 bảng Anh) và một chiếc Dawn (500.000 bảng Anh) mà Georgina mua tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 36.

Ronaldo cũng thích một số chiếc xe giá "rẻ hơn", bao gồm một chiếc Chevrolet Camaro trị giá 40.000 bảng Anh cho những chuyến đi chơi cùng gia đình, cùng với một chiếc Bentley Continental GT, một chiếc Mercedes AMG GLE 63 và một chiếc Mercedes-Benz S65 AMG màu đen.

Mặc dù rất thích xe hơi sang trọng, Ronaldo cho biết anh hiếm khi lái xe ở Saudi Arabia vì tình trạng giao thông ở đây. Ronaldo tiết lộ tất cả các cầu thủ Al Nassr đều được tặng xe BMW thông qua hợp đồng tài trợ của CLB, nhưng anh thừa nhận mình chỉ thỉnh thoảng mới lái xe ra ngoài sau khi tập luyện.

Huyền thoại người Bồ Đào Nha hiện sống cùng Georgina và các con trong một khu phức hợp xa hoa ở Riyadh (Saudi Arabia) sau khi rời khách sạn Four Seasons, nơi anh đã ở khi mới gia nhập Al Nassr với bản hợp đồng trị giá 175 triệu bảng Anh một năm.

Cristiano Ronaldo tự hào có bộ sưu tập xe hơi trị giá 22 triệu bảng Anh. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Người hâm mộ đã có dịp hiếm hoi được nhìn thấy bên trong ngôi nhà mới của Ronaldo trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan, được quay trong một căn phòng tại nhà của Ronaldo, với đầy đủ ghế sofa da nâu và đồ lưu niệm.

Morgan nói đùa với Ronaldo: "Tôi rất thích căn phòng này của anh, nhưng có một vấn đề, chiếc áo đấu Arsenal tôi tặng anh đâu rồi?". Ronaldo chỉ cười toe toét, và ai có thể trách anh được chứ? Khi gara của bạn còn giá trị hơn hầu hết các cầu thủ hàng đầu Premier League, việc kiểm kê đồ đạc có lẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của Ronaldo.