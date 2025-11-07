Lịch thi đấu Premier League cuối tuần này 07/11/2025 13:33

(PLO)- Lịch thi đấu Premier League ở vòng 11 cuối tuần này sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn, với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Manchester United tại London (Anh) và trận Manchester City gặp Liverpool.

Mùa giải Premier League 2025 - 2026 đang bước vào tuần thứ 11, và bầu không khí đang nóng dần lên. Các đội bóng đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc duy trì phong độ ổn định, đặc biệt là đối với các CLB đang hướng đến mục tiêu lọt vào Top 4 hoặc trụ hạng. Lịch thi đấu Premier League cuối tuần này có trận nào hấp dẫn?

Mỗi điểm số đều có giá trị và các trận đấu cuối tuần này hứa hẹn nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn, có khả năng làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng Premier League. Mở màn vòng 11 sẽ là trận cầu tâm điểm giữa Tottenham và Manchester United vào Thứ Bảy (8-11).

Cả MU và Tottenham đều đang có phong độ ổn định và đầy tham vọng khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tottenham sở hữu lối chơi tấn công tốc độ cao và những pha phối hợp tấn công nhanh, trong khi MU mang đến nguồn động lực to lớn để duy trì đà tiến triển tích cực.

Cũng vào thứ Bảy, Everton gặp Fulham, còn West Ham đối đầu với Burnley. Những trận đấu như thế này có thể quyết định cục diện cuộc đua giữa bảng xếp hạng, đặc biệt là trong việc giữ khoảng cách an toàn với áp lực từ ba đội cuối bảng.

MU đang có chuỗi 3 thắng và 1 hòa trước cuộc đối đầu với Tottenham. ẢNH: EPA

Trong khi đó, vào chủ Nhật (9-11) sẽ bắt đầu vào rạng sáng với trận đấu giữa Sunderland và đội đầu bảng Arsenal, tiếp theo là trận đấu giữa Chelsea và Wolves. Cả hai trận đấu đều rất quan trọng đối với các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi họ đang tìm kiếm phong độ ổn định. Vào buổi tối, lịch thi đấu Premier League diễn ra hàng loạt trận đấu, bao gồm bao gồm Aston Villa và Bournemouth, Brentford và Newcastle, Crystal Palace và Brighton, còn Nottingham Forest gặp Leeds United.

Khép lại vòng 11 Premier League là trận đấu đáng chú ý nhất khi Man City sẽ đối đầu nảy lửa với đương kim vô địch Liverpool. Hai đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại, thay nhau vô địch trong 2 mùa gần nhất, với lối chơi tấn công dồn dập, nhịp độ cao sẽ luôn mang đến sự kịch tính và chất lượng cho mỗi lần chạm trán.

Lịch thi đấu vòng 11 Premier League

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2025

Tottenham vs Manchester United – 19 giờ 30 (giờ Việt Nam)

Everton vs Fulham – 20 giờ

West Ham vs Burnley – 20 giờ

2. Chủ Nhật, ngày 9 tháng 11 năm 2025

Sunderland vs Arsenal – 0 giờ 30

Chelsea vs Wolves – 3 giờ

Aston Villa vs Bournemouth – 21 giờ

Brentford vs Newcastle – 21 giờ

Crystal Palace vs Brighton – 21 giờ

Nottingham Forest vs Leeds – 21 giờ

Manchester City vs Liverpool – 23 giờ 30