Amorim đáp trả lời chỉ trích gay gắt của Ronaldo về MU 07/11/2025 11:50

HLV Ruben Amorim của MU đã buộc phải lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo đưa ra những bình luận chê bai đội bóng cũ của mình trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Amorim đáp trả lời chỉ trích gay gắt của Ronaldo về MU

Ruben Amorim thừa nhận Cristiano Ronaldo đã đúng khi chỉ ra "rất nhiều sai lầm" mà Manchester United đã mắc phải trong quá khứ. HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha đáp trả người đồng hương Ronaldo sau khi anh này nhắm vào đội chủ sân Old Trafford trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan.

Ronaldo cho biết Amorim đã phải vật lộn rất nhiều để xoay chuyển tình thế tại MU do những cấu trúc hiện tại xung quanh ông. Tuy thừa nhận đã có những sai lầm, Amorim không ngạc nhiên khi vẽ nên một bức tranh tích cực hơn nhiều về MU ngày hôm nay.

Amorim đáp trả lời chỉ trích gay gắt của Ronaldo về MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Tất nhiên, Ronaldo biết mình có ảnh hưởng rất lớn đến mọi lời nói của mình", HLV Ruben Amorim của MU nói trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Tottenham ở vòng 11 Premier League vào cuối tuần này, "Nhưng điều chúng tôi cần tập trung là tương lai. Chúng tôi biết rằng MU đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó.

Đừng tập trung vào những gì đã xảy ra. Chúng ta cần tập trung vào tương lai. Hãy tập trung vào cách chúng ta đang làm việc. Chúng ta đang thay đổi rất nhiều thứ, cấu trúc, cách chúng ta muốn các cầu thủ thể hiện, chúng ta đang cải thiện. Hãy quên đi quá khứ một chút".

Ronaldo rời MU trong tâm trạng không vui vào tháng 12 năm 2022 để đến Saudi Arabia sau một cuộc bất hòa nghiêm trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của anh tại CLB. Kể từ đó, Ronaldo đã chỉ trích MU một vài lần và tuần này lại tiếp tục chỉ trích gay gắt.

“Đối với tôi, tôi buồn vì Manchester United, đó là một trong những CLB quan trọng nhất trên thế giới và là CLB mà tôi vẫn luôn yêu mến vì những lý do hiển nhiên”, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo nói với Morgan.

Ronaldo lại có cuộc phỏng vấn gây tranh cãi cùng Morgan. ẢNH: INSTAGRAM MORGAN

Ronaldo nói thêm: “Bạn phải theo chân những người thông minh để tạo dựng nền tảng cho tương lai như Manchester United đã làm nhiều năm trước. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham, họ đã trở thành những cầu thủ lớn khi vẫn còn trẻ.

Vì vậy, Manchester United hiện tại không có một cấu trúc nhất định. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi trong tương lai, hiện tại/tương lai, bởi vì tiềm năng của Manchester United thật đáng kinh ngạc. Đây là một trong những CLB quan trọng nhất thế kỷ".

Khi được hỏi quan điểm của mình về Amorim, Ronaldo nói: "Ông ấy đang cố gắng hết sức. Phép màu là điều không thể. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi nói, "Phép màu chỉ có ở Fatima"... Và Amorim sẽ không thể làm nên điều kỳ diệu. Họ có những cầu thủ giỏi, nhưng một số người trong số họ không nghĩ đến Manchester United".