Vụ chuyển nhượng được coi là hoảng loạn của MU đem lại hiệu quả bất ngờ 06/11/2025 13:14

(PLO)- MU đã phản bác các cáo buộc họ đã thực hiện vụ chuyển nhượng hoảng loạn trong ngày cuối cùng.

Senne Lammens gia nhập Manchester United từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè và Jason Wilcox đã giải thích lý do tại sao "quỷ đỏ" ký hợp đồng với thủ môn người Bỉ này trong vụ chuyển nhượng được coi là hoảng loạn của đội chủ sân Old Trafford.

Giám đốc bóng đá của Manchester United, Jason Wilcox, đã bảo vệ chiến lược chuyển nhượng vào mùa hè vừa qua của "quỷ đỏ" và tuyên bố quyết định ký hợp đồng với Senne Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè phải là một vụ mua bán hoảng loạn.

Lammens, 23 tuổi, đã trở thành bản hợp đồng thứ năm và cũng là bản hợp đồng cuối cùng của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi anh đến với mức giá 18,5 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí từ Royal Antwerp vào ngày 1-9. Thủ môn người Bỉ đã theo chân Matheus Cunha, Diego Leon, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đến Old Trafford, với tổng chi tiêu của MU lên tới 220 triệu bảng Anh.

MU đã tập trung củng cố hàng công trong mùa hè, với việc chiêu mộ Cunha, Mbeumo và Sesko. Tuy nhiên, sau khởi đầu không mấy suôn sẻ của Altay Bayindir và màn trình diễn thảm họa của Andre Onana trước Grimsby tại Carabao Cup, MU đã chiêu mộ Lammens và cho Onana mượn đến Trabzonspor trong suốt mùa giải.

Vụ chuyển nhượng mua Lammens được cho hoảng loạn của MU lại đem về thành công bất ngờ. ẢNH: EPA

Lammens đã tạo được dấu ấn đáng kể kể từ khi chuyển đến MU từ Antwerp, để thủng lưới năm bàn sau bốn trận và giữ sạch lưới một trận. Anh đã có một số pha cứu thua ấn tượng giúp MU trông chắc chắn hơn khi có anh trong khung thành.

Phát biểu trên podcast Inside Carrington của MUTV, Wilcox đã chia sẻ về các vụ chuyển nhượng của MU trong mùa hè nhưng nói thêm rằng quyết định ký hợp đồng với Lammens không phải là động thái phản ứng khẩn cấp trước phong độ tệ hại của Onana, trong bối cảnh một số người cho rằng Lammens là một vụ mua bán hoảng loạn của MU.

"Năm nay chúng tôi đã tìm kiếm những cầu thủ sẵn sàng cho Premier League", Wilcox nói, "Chắc chắn với Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, chúng tôi không thể mạo hiểm quá nhiều ở vị trí này và chúng tôi cần những cầu thủ có thể thi đấu ngay lập tức mà không mất nhiều thời gian thích nghi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những thủ môn có tiềm năng lớn và Senne Lammens đang có cơ hội nên chúng tôi quyết định chiêu mộ. Đó không phải là phản ứng nhất thời. Tony Coton (tuyển trạch viên của MU) đã để mắt đến anh chàng này từ 12 tháng trước và anh ấy đã kiên trì theo đuổi đến cùng.

Tony Coton nói rằng Lammens sẽ là một bản hợp đồng hàng đầu cho chúng tôi. Lammens đã khởi đầu tốt nhưng cần phải tiếp tục phát huy. Anh ấy rất chín chắn và rất chuyên nghiệp trong cách tiếp cận trận đấu".

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 của MU đang chứng tỏ là thành công hơn so với kỳ chuyển nhượng năm 2024, với số tiền chi tiêu tương đương, nhưng những tân binh đã tạo ra tác động đáng kể hơn nhiều. Wilcox khẳng định MU đã bước vào mùa hè với một kế hoạch rõ ràng và đã cải thiện phương pháp chuyển nhượng.

"Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái hỗn loạn hơn nhiều so với kỳ này", Wilcox giải thích, "Kỳ chuyển nhượng này thực sự bình lặng, chúng tôi biết rõ kế hoạch, biết rõ cầu thủ nào sẽ được nhắm đến, chúng tôi có danh sách, biết rõ những vị trí nào trên sân cần cải thiện. Đây là những cuộc họp liên tục giữa tôi, HLV Ruben Amorim với Chris Vivell (giám đốc chuyển nhượng) và đội ngũ của anh ấy.

Chúng tôi rất rõ ràng về những hồ sơ mà chúng tôi cần. Bản tóm tắt sẽ do tôi và Ruben Amorim soạn thảo, sau đó chuyển cho Chris Vivell. Có rất nhiều cuộc tranh luận và thảo luận xung quanh hồ sơ về những gì chúng tôi cần, và sau đó các tuyển trạch viên sẽ tham gia thị trường.

Chúng tôi kết hợp điều đó với nhóm dữ liệu và sẽ có cuộc đối thoại liên tục. Hiện tại, tôi đang họp hàng tuần với nhóm tuyển dụng về hồ sơ các cầu thủ, độ tuổi, chi phí, và liệu có thể đạt được sự thống nhất với Ruben Amorim hay không. Đây là một phương pháp thực sự gắn kết.

Khi chúng tôi ký hợp đồng với một cầu thủ, có rất nhiều người tham gia vào quá trình này. Nhóm phân tích dữ liệu sẽ tham gia và sau đó chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào một số cầu thủ nhất định. Điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải kiểm tra lý lịch của họ xem họ có phải là những người sống trong sạch hay không, điều này thực sự quan trọng".