Mối tình vụng trộm của Beckham và cơn ác mộng của Victoria

Đó là dòng tít trong bài viết mới đây của tờ Daily Star (Anh) giữa lúc David Beckham vừa được phong tước hiệp sĩ vào hôm qua (4-11, giờ Anh). Cựu sao MU và tuyển Anh Beckham đã từng bị cáo buộc ngoại tình với trợ lý cá nhân cũ của mình sau khi chuyển đến Real Madrid. Và mối tình vụng trộm của Beckham là cơn ác mộng với vợ của anh - Victoria.

David Beckham đã được phong tước Sir sau khi anh được đưa vào danh sách vinh danh nhân dịp sinh nhật của Vua Charles của Vương quốc Anh. Sir David Beckham, 50 tuổi, đã nhận được vinh dự này để ghi nhận những đóng góp của anh cho thể thao và từ thiện, chấm dứt nhiều năm đồn đoán lan truyền kể từ năm 2011. Beckham lần đầu tiên được trao tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE) vào năm 2003, và hai thập kỷ sau, anh mới được phong tước Hiệp sĩ.

Tuy nhiên, cùng năm David Beckham được trao Huân chương Đế chế Anh (OBE), cựu trợ lý cá nhân Rebecca Loos của anh tuyên bố cô đã ngủ với cựu tuyển thủ Anh. Beckham luôn phủ nhận chuyện ngoại tình và cho rằng những cáo buộc này là "lố bịch".

Vào thời điểm đó, huyền thoại của Manchester United Beckham nói: “Mấy tháng gần đây, tôi đã quen với việc đọc ngày càng nhiều những câu chuyện lố bịch về đời tư của mình. Sự thật đơn giản là tôi đang rất hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con rất đặc biệt. Không một bên thứ ba nào có thể làm thay đổi những sự thật này".

Rebecca tiết lộ về mối quan hệ với Beckham vào năm 2023, trên chương trình Good Morning Britain của ITV, sau khi Beckham và vợ Victoria đề cập đến mối quan hệ ngoài luồng trên trong bộ phim tài liệu của họ trên Netflix.

Rebecca khẳng định mình "chưa bao giờ nói dối bất cứ điều gì", "chưa bao giờ phóng đại" và luôn "nói đúng sự thật". Rebecca tiết lộ cuộc gặp gỡ với Beckham diễn ra tại một hộp đêm khi Victoria đi vắng. "Anh ta (Beckham) cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi tôi cũng chịu thua", cô kể lại, "Vậy là chúng tôi quay lại phòng khách sạn của anh ta.

"Tôi thức dậy với nụ cười rạng rỡ nhất trên môi", Rebecca khẳng định, "Tôi cảm thấy điều đó sai trái, nhưng đồng thời tôi cũng bị cuốn hút". Rebecca cho biết cô tự hào vì đứng lên bảo vệ mình và nói thêm: "Tôi đã đối đầu với người con trai được yêu thích nhất nước Anh, vì vậy đó là một môi trường khắc nghiệt".

Trong bộ phim tài liệu trên Netflix, Victoria đã chia sẻ về khoảng thời gian đó trong cuộc đời mình: “Đó là giai đoạn khó khăn nhất vì cảm giác như cả thế giới đang chống lại chúng tôi. Vấn đề là, thành thật mà nói thì chúng tôi đang chống đối nhau.

Bạn biết đấy, đôi khi chúng tôi cảm thấy như mình đang chống lại mọi người khác nhưng chúng tôi vẫn bên nhau, chúng tôi kết nối với nhau, chúng tôi có nhau. Nhưng khi chúng tôi ở Tây Ban Nha, chúng tôi không thực sự cảm thấy có nhau. Và điều đó thật đáng buồn.

Tôi thậm chí không thể diễn tả hết được mọi chuyện khó khăn và ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Đó là một cơn ác mộng. Đó thực sự là một gánh xiếc và ai cũng thích khi gánh xiếc đến thị trấn phải không? Trừ khi bạn là người trong cuộc”.

Sau đó, Victoria được hỏi liệu cô có oán giận Beckham trong suốt thời gian thử thách này không: "Thành thật mà nói thì tôi có. Đó là khoảng thời gian bất hạnh nhất trong cuộc đời tôi. Không phải là tôi cảm thấy không được lắng nghe vì tôi luôn để ý đến sự tập trung mà anh ấy cần".