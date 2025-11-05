Ngôi sao của Arsenal đi vào lịch sử Champions League 05/11/2025 12:21

(PLO)- Ngôi sao trẻ của Arsenal Max Dowman đi vào lịch sử Champions League với tư cách là cầu thủ 15 tuổi đầu tiên ra sân thi đấu ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Arsenal tiếp tục chiến dịch Champions League của họ trên sân khách đối đầu với Slavia Prague vào rạng sáng nay 5-11 và đó là một đêm đáng nhớ đối với Max Dowman sau khi anh vào sân trong hiệp hai. Trong trận đấu này, sao trẻ của Arsenal Dowman đã đi vào lịch sử Champions League.

Ngôi sao trẻ của Arsenal, Max Dowman, đã lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Champions League. Tài năng trẻ của lò đào tạo Arsenal đã trở thành cầu thủ 15 tuổi đầu tiên ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB khi vào sân thay người trong trận đấu với Slavia Prague.

Dowman, người đã ra mắt Ngoại hạng Anh đầu mùa giải này, là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong hai trận đấu đầu tiên của Pháo thủ tại châu Âu gặp Athletic Club và Olympiacos. Tuy nhiên, anh đã được trao cơ hội tại Cộng hòa Séc, vào sân thay Leandro Trossard trong 17 phút cuối của trận đấu.

Arsenal đã dẫn trước 3-0 khi Dowman vào sân cùng Myles Lewis-Skelly và Ben White khi HLV Mikel Arteta thay 3 người cùng lúc. Bukayo Saka mở tỷ số cho Arsenal từ chấm phạt đền, và Mikel Merino nhân đôi cách biệt cho đội khách ngay đầu hiệp hai, trước khi chính Merino ghi bàn thắng thứ ba ấn định tỉ số 3-0 ở phút 68 cho Arsenal.

Một cầu thủ trẻ khác của Arsenal, Andre Harriman-Annous, sau đó được tung vào sân từ ghế dự bị sau màn ra mắt ấn tượng trong trận ra mắt đội một Arsenal gặp Brighton tại Carabao Cup. HLV Mikel Arteta của Arsenal đã không thể bổ sung đầy đủ cầu thủ dự bị do danh sách chấn thương ngày càng dài, buộc ông phải điền tên các cầu thủ trẻ vào. Nhưng đội bóng lọt vào bán kết Champions League mùa trước đã chơi khá thoải mái sau khi vươn lên dẫn trước.

Bước vào mùa giải 2025 - 2026, cựu ngôi sao Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Champions League. Tiền đạo người Đức khi đó mới 16 tuổi 18 ngày, nhưng Dowman chưa tròn 16 tuổi cho đến đêm giao thừa năm nay.

Arsenal vắng mặt nhiều ngôi sao kỳ cựu trong trận đấu với Slavia Prague tại thủ đô Cộng hòa Séc. Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Martin Odegaard và Noni Madueke đều vắng mặt vì chấn thương, trong khi Martin Zubimendi bị treo giò.

Dowman đang chơi ở UEFA Youth League trong lần gần nhất đội một của Arteta ra sân ở châu Âu, có hai pha kiến ​​tạo trong trận đội U-19 Arsenal thua Atletico Madrid. Trận đấu ở Prague tiếp tục mùa giải bùng nổ của cầu thủ tuổi teen này, người đã hai lần ra sân ở Carabao Cup.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Arteta đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Dowman và Harriman-Annous sau chiến thắng trước Brighton ở vòng 4 Carabao Cup, trận đấu mà cả hai đều có lần đầu tiên ra sân ở cấp độ chuyên nghiệp.

"Công bằng mà nói, đây là một buổi tối rất đặc biệt, rất vui vì nhiều lý do", HLV Mikel Arteta của Arsenal chia sẻ, "Rõ ràng là chúng tôi đã vào tứ kết, và chúng tôi đã thắng một đối thủ thực sự khó nhằn. Chúng tôi đã thực hiện 10 sự thay đổi, tung vào sân những cầu thủ chưa từng thi đấu cùng nhau.

Nhưng chúng tôi đã có hai màn ra mắt ấn tượng của Max Dowman và Andre Harriman-Annous. Cảm giác trao cơ hội cho ai đó và biến giấc mơ của họ thành hiện thực thật độc đáo, và tôi rất vui vì mọi thứ diễn ra rất tích cực và chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu".