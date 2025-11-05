EAIC thành lập lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ nhập tịch của bóng đá Malaysia 05/11/2025 11:32

(PLO)- Ủy ban liêm chính của Cơ quan thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vấn đề liên quan đến bảy cầu thủ bóng đá nhập tịch Malaysia.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ điều tra cụ thể các cáo buộc về việc không xác minh được giấy tờ tùy thân và tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn trong quá trình nhập tịch đối với 7 cầu thủ Malaysia đã bị liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đình chỉ, cũng như phạt tiền họ và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Trong một thông báo, EAIC cho biết lực lượng đặc nhiệm được thành lập theo điều khoản phụ 17(1) của Đạo luật Ủy ban liêm chính cơ quan thực thi pháp luật năm 2009 (Đạo luật 700).

"Theo quyết định của Cuộc họp Ủy ban số 11/2025 được tổ chức hôm 4-11, EAIC đã quyết định sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến tính liêm chính, quản trị và tuân thủ thủ tục trong việc quản lý và xác minh tài liệu cho những cầu thủ liên quan", tuyên bố của EAIC cho biết.

EAIC cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ do phó chủ tịch EAIC là Datuk Dr Prasad Sandosham Abraham làm chủ tịch, cùng với các thành viên ủy ban là Datuk Siti Zainab Omar, Datuk Seri Dr Yusof Ismail và Datuk Ong Lam Kiat, cũng như các sĩ quan cấp cao từ Ban điều hành EAIC.

Ủy ban liêm chính của Cơ quan thực thi đã thành lập một lực lượng để điều tra vấn đề liên quan đến việc đình chỉ bảy cầu thủ bóng đá di sản quốc gia. Ảnh: NSTP

EAIC mong muốn sự hợp tác toàn diện của tất cả các cơ quan và các bên liên quan trong suốt quá trình điều tra, vì vấn đề này liên quan đến lợi ích cộng đồng và sự toàn vẹn của quốc gia ở cấp độ quốc tế", thông cáo cho biết thêm.

Hôm 3-11, Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đã duy trì lệnh trừng phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA áp dụng đối với FAM và bảy cầu thủ di sản của Malaysia vì các hành vi vi phạm liên quan đến làm giả tài liệu theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC).

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của FIFA, ủy ban xác nhận rằng họ đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Sau quyết định này, FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ. Cả bảy cầu thủ cũng bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.