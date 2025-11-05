De Gea trải qua mùa giải thảm họa tại Fiorentina 05/11/2025 06:09

(PLO)- David De Gea trải qua mùa giải thảm họa tại Fiorentina khi đội bóng của cựu sao Manchester United này đối mặt với nguy cơ rớt hạng ở Serie A.

David de Gea đã ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm với Fiorentina vào đầu mùa giải, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng với cựu thủ môn của Manchester United này. De Gea trải qua mùa giải thảm họa khi Fiorentina đối mặt khả năng rớt hạng ở Serie A.

Cựu thủ môn MU, David De Gea nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải khó khăn của Fiorentina. Thủ môn người Tây Ban Nha gia nhập đội bóng Serie A vào năm ngoái sau một năm tự do kể từ khi rời Old Trafford.

Màn trình diễn ấn tượng tại Fiorentina trong mùa đầu tiên đã giúp De Gea được ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm tại Sân vận động Artemio Franci. Mặc dù vẫn duy trì phong độ tốt, cựu thủ môn của MU vẫn chưa thể giúp La Viola tránh khỏi việc tụt xuống đáy Serie A.

Mùa giải mới chỉ diễn ra được 10 trận, nhưng nhà vô địch hai lần của Ý có thể bị xuống hạng Serie B. Nhà vô địch Premier League De Gea đã giữ sạch lưới hai lần sau 10 trận, nhưng hàng tiền đạo của Fiorentina lại không thể hiện được hết khả năng. Do đó, đội bóng của HLV Stefano Pioli, cùng với Verona, là hai đội duy nhất chưa giành được chiến thắng nào tại Serie A mùa này.

David De Gea trải qua mùa giải thảm họa khi đội Fiorentina của anh đối mặt nguy cơ rớt hạng. ẢNH: EPA

Trận đấu gần nhất chứng kiến ​​Fiorentina phải chịu thất bại 1-0 trên sân nhà trước Lecce với bàn thắng duy nhất trận của Medon Berisha. Tờ Quotidiano Sportivo khen ngợi màn trình diễn của De Gea, nói rằng anh không phải chịu trách nhiệm khi "thảm họa ập đến" Fiorentina.

De Gea đã thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi đối mặt với giới truyền thông sau những trận thua của Fiorentina. Sau trận thua 0-3 trước Inter Milan, De Gea đã có cuộc trò chuyện với truyền thông, nơi anh bày tỏ sự hài lòng với CLB của mình.

De Gea chia sẻ: "Ngay khi đến Fiorentina, tôi đã cảm thấy thoải mái ngay lập tức. Viola Park thật tuyệt vời và đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng của tôi. Với đội ngũ nhân viên, đồng đội và ban huấn luyện, tôi cảm thấy mình như một phần của một gia đình lớn.

Tôi hạnh phúc ở Florence và bầu không khí ở Florence. Người hâm mộ ở đây thật đặc biệt. Đây là một trong những nơi mà ai cũng muốn ghé thăm, tôi thật may mắn khi được sống ở đây. Thành phố tuy nhỏ, nhưng cuộc sống ở đây thật tuyệt vời, và ẩm thực ở đây cũng rất đặc biệt. Tất cả những điều này đã góp phần vào quyết định ở lại của tôi, với mong muốn mang về một chiếc cúp cho Fiorentina".

Mặc dù Fiorentina chưa thắng trận nào tại Serie A, họ vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng 3 châu Âu Conference League với hai chiến thắng, tám bàn thắng ghi được và hai trận giữ sạch lưới. Khi được hỏi về màn trình diễn của Fiorentina tại Serie A và ở Conference League De Gea đã thẳng thắn trả lời.

De Gea nói: "Trình độ của hai đội mà chúng tôi phải đối mặt tại Conference League thấp hơn so với Serie A. Chúng tôi đã chơi tốt tại Conference League, nhưng ở Serie A thì không như vậy vì giải đấu này khó khăn hơn, chúng tôi phải đối đầu với những đội mạnh.

Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn và bạn cũng có thể cảm nhận được điều đó trong phòng thay đồ: giải pháp duy nhất là phải nỗ lực và chiến đấu qua từng trận đấu. Chắc chắn không ai ngờ đến sự khởi đầu mùa giải này. Chúng tôi vẫn chưa giành chiến thắng và đang gặp khó khăn.

Đội bóng không thi đấu tốt, nhưng chúng tôi phải giữ thái độ tích cực. Chúng tôi cần tin tưởng lẫn nhau hơn. Hơn ai hết, chúng tôi phải tin tưởng vào việc nâng cao tiêu chuẩn và giành chiến thắng. Serie A rất khắc nghiệt, nhưng đó là bóng đá: chúng tôi phải đoàn kết với người hâm mộ, điều này cũng rất khó khăn với họ, nhưng chúng tôi phải đi theo con đường đó".