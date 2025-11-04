Ngôi sao của MU phản pháo những thông tin sai sự thật về vợ mình 04/11/2025 13:25

Ngôi sao của MU Amad Diallo đã lên mạng xã hội để phản hồi bài đăng cho rằng anh đã đến thăm "vợ đang mang thai" sau trận hòa 2-2 của MU với Nottingham Forest ở vòng 10 Premier League vào cuối tuần trước.

Tiền vệ Amad Diallo của Manchester United đã phản pháo lại tin đồn "sai sự thật" trên mạng xã hội rằng anh đã đến thăm "vợ bầu" sau trận hòa 2-2 với Nottingham Forest hôm thứ Bảy tuần trước. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi người Bờ Biển Ngà đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho "quỷ đỏ" tại sân City Ground, giúp đội bóng của Ruben Amorim giành được một điểm và kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số bốn.

Mặc dù bước vào trận đấu với Nottingham Forest với chuỗi ba trận thắng liên tiếp, MU vẫn phải chấp nhận kết quả hòa. Sau khi Casemiro đưa MU vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 2, Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona đã lật ngược thế cờ, đưa Nottingham Forest vươn lên dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Amad đã tìm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 81, giành lại một điểm cho MU.

Sau trận đấu, một bài đăng trên mạng xã hội khẳng định Amad đã đến thăm "người vợ đang mang thai" của mình, kèm theo hai bức ảnh. Tài khoản này, với hơn 33.000 người theo dõi, đăng tải: "Amad Diallo đến thăm vợ đang mang thai sau trận đấu cuối tuần. Không thể không yêu họ", cùng biểu tượng cảm xúc trái tim đỏ và biểu tượng cảm xúc con dê (GOAT).

Ngôi sao của MU Amad phản pháo thông tin sai sự thật về vợ của anh. ẢNH: EPA

Đáp lại, Amad bác bỏ cáo buộc và kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của mình. Anh đã bình luận vào bài đăng đó: "Việc lan truyền thông tin sai lệch sẽ không giúp bạn quảng bá trang của mình (biểu tượng cảm xúc dấu gạch chéo). Hãy tôn trọng quyền riêng tư của tôi một chút".

Sau đó, có ý kiến ​​cho rằng một trong những bức ảnh trong dòng tweet gốc là do AI tạo ra, khiến Amad phải phản ứng. Bàn thắng đầu tiên của Amad Diallo trong mùa giải cho Manchester United được ghi vào lưới Nottingham Forest, một chiến công càng trở nên ấn tượng hơn khi xét đến sự hi sinh của anh phải lùi sâu phòng ngự hơn, kể từ khi Bryan Mbeumo đến Old Trafford vào mùa hè.

Amad suýt nữa ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 cho MU vào phút bù giờ nhưng cú sút của anh đã bị Murillo phá bóng ngay trên vạch vôi. HLV trưởng Ruben Amorim của MU đã hết lời khen ngợi Amad trong bài phát biểu sau trận đấu.

HLV Ruben Amorim nói, "Amad có rất nhiều tài năng, cậu ấy đang trưởng thành rất nhanh. Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ và tài năng, nhưng chúng tôi cần hỗ trợ cậu ấy trong mọi chi tiết. Amad đang tiến bộ rất nhiều, cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi tốt hơn nữa.

Amad ổn định hơn trong từng chi tiết, khi nhận bóng, khi triển khai bóng, khi ở phần sân đối phương. Bạn có thể thấy trong hiệp một, Amad đã có một số cơ hội. Trong nhiều trận đấu, cậu ấy có cơ hội khi vào đi bóng vào trong nhưng lại chưa dứt điểm được. Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện điều đó, vì vậy Amad có tiềm năng để chơi tốt hơn".

Trận đấu tiếp theo của Manchester United sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Tottenham trong khuôn khổ vòng 11 Premier League vào thứ Bảy. Sau đó, đội bóng của Amorim sẽ có hai tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung, trước khi tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford.