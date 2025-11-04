Ten Hag gây sốc khi chuẩn bị trở lại Premier League 04/11/2025 12:39

(PLO)- HLV Erik ten Hag gây sốc khi chuẩn bị trở lại Premier League dẫn dắt đội bóng mới, một năm sau khi chiến lược gia người Hà Lan bị Manchester United sa thải.

HLV Erik ten Hag, người đang thất nghiệp sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải vào tháng 9, là một trong những lựa chọn mà Wolves đang cân nhắc sau khi họ sa thải HLV Vitor Pereira. Ten Hag gây sốc khi chuẩn bị trở lại Premier League dẫn dắt Wolves, 1 năm sau khi ông bị MU sa thải.

Cựu HLV Manchester United, Erik ten Hag, được cho là một trong những ứng cử viên đang được Wolves cân nhắc. Đội bóng đang xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh đang tìm kiếm một HLV mới sau khi sa thải Vitor Pereira vào Chủ nhật tuần trước, và Ten Hag nổi lên như một lựa chọn bất ngờ và gây sốc, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Wolves thua Fulham 3-0 ở vòng 10 Premier League vào cuối tuần trước, và đó là giọt nước tràn ly đối với Pereira, người đã bị sa thải chỉ vài tuần sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm. HLV người Bồ Đào Nha được Wolves bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2024 để thay thế Gary O'Neil.

Đáng chú ý, O'Neil hiện thất nghiệp và đang đàm phán với CLB mà ông đã dẫn dắt trong 16 tháng là chính Wolves. Tuy nhiên, tờ The Athletic (Anh) đưa tin Wolves cũng đang cân nhắc các lựa chọn khác, bao gồm cả Erik Ten Hag.

Ten Hag gây sốc khi chuẩn bị trở lại Anh dẫn dắt Wolves. ẢNH: EPA

Ten Hag bị đội bóng Đức Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau ba trận đấu vào tháng 9. Đó là công việc đầu tiên của ông sau hai năm rưỡi gắn bó với Manchester United, nơi ông thầy người Hà Lan giành được chức vô địch Carabao Cup năm 2022 và FA Cup năm 2023.

Ten Hag bị MU sa thải vào tháng 10 năm ngoái, và HLV hiện tại Ruben Amorim lên thay. Ten Hag nằm trong danh sách rút gọn của Wolves cùng với cựu HLV Middlesbrough Michael Carrick và Rob Edwards, người hiện đang dẫn dắt Boro tại Championship.

Wolves đang đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh với chỉ 2 điểm sau 10 trận. Họ là đội duy nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh chưa có chiến thắng nào và hiện đang kém nhóm an toàn tám điểm, trước chuyến làm khách đến Stamford Bridge để gặp Chelsea vào thứ Bảy tuần này.

Về việc sa thải HLV Pereira, chủ tịch điều hành của Wolves, Jeff Shi cho biết: "Vitor Pereira và nhóm của ông đã làm việc không biết mệt mỏi cho Wolves và giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa giải trước, chúng tôi rất biết ơn vì điều đó.

Thật không may, khởi đầu mùa giải này đã gây thất vọng. Mặc dù chúng tôi rất mong muốn được cho HLV trưởng thời gian và các trận đấu để cải thiện, nhưng chúng tôi đã đến lúc phải thay đổi. Chúng tôi cảm ơn Vitor Pereira và đội ngũ của ông vì những nỗ lực của họ và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Cả tám trợ lý của của HLV Vitor Pereira cũng bị Wolves sa thải. Hiện HLV trưởng đội U-21 Wolves là James Collins và HLV trưởng đội U-18 Wolves là Richard Walker cùng tạm quyền dẫn dắt đội 1 Wolves trong trận đấu khó khăn với Chelsea vào cuối tuần này.