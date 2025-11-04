Amorim cần học hỏi Sir Alex Ferguson ở 2 điều rất sâu sắc 04/11/2025 06:01

Ruben Amorim đang giúp Manchester United tăng tốc hết công suất và bây giờ, chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha này đã nhận được một số lời khuyên về cách noi gương HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Cựu ngôi sao Manchester United, Phil Jones, chia sẻ với Ruben Amorim về cách ông có thể làm theo huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Đội bóng của Amorim đã thắng năm trong 10 trận tại Premier League.

MU đang trên đà hưng phấn sau khởi đầu mùa giải ảm ​​đạm và bỏ lại sau lưng những thất bại đáng thất vọng trước Grimsby Town và Manchester City. MU đã giành được 10 điểm trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Mặc dù chịu áp lực rất lớn vào đầu mùa giải, những lời kêu gọi thay thế Amorim đã lắng xuống. Tuy nhiên, cựu hậu vệ MU, Phil Jones, nhớ lại những điều làm nên sự vĩ đại của HLV Sir Alex Ferguson, điều có thể giúp Amorim duy trì được thành tích như vậy.

Sir Alex Ferguson có nhiều cách giải quyết tình huống rất hay, có thể đưa vào "sách giáo khoa" bóng đá. ẢNH: EPA

"Tôi luôn nói điều tuyệt vời nhất về Sir Alex Ferguson là ông ấy biết rõ về đội bóng của mình trước đó khoảng bốn tuần", Phil Jones chia sẻ, "Tôi bị đau mắt cá chân và tôi nhớ Ferguson đã đến gặp tôi, khoảng ba tuần trước trận đấu mà ông ấy nhắc đến. Ferguson nói, "Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với Wigan trên sân khách. Đó là một trận đấu lớn và chúng ta cần phải thắng. Cậu sẽ chơi ở vị trí hậu vệ phải".

Và tôi đã nghĩ, "Ừ, hay lắm". Tôi sẽ không chơi trận đó, còn ba tuần nữa. Khi đó, tôi thậm chí vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương. Nhưng khi vào trận với Wigan, tôi đã có mặt trong đội hình xuất phát. Đó là nhờ vào thần thái của Ferguson và khả năng quản lý từng cầu thủ rất chi tiết của ông ấy.

Ý tôi là, ngày nay chúng ta nói về các nhà quản lý và HLV về mặt chiến thuật trên sân cỏ. Họ rất tinh tường về mặt chiến thuật, hậu vệ biên đảo ngược, đội hình 10 cầu thủ luân chuyển và tất cả những thứ tương tự. Nhưng hãy quên tất cả những điều đó đi.

Điều Sir Alex có là sự hiểu biết sâu sắc về từng cầu thủ, cách tương tác với họ, thời điểm tương tác và cách truyền tải sự tương tác đó. Ông ấy luôn làm rất tốt. Cầu thủ sẽ vượt qua mọi rào cản vì ông ấy".

Fergie còn sở hữu khả năng đưa ra những lời chỉ trích khi cần thiết. Jones nhớ lại có một lần anh bị HLV chỉ trích.

Amorim đang dần giúp MU vượt qua giai đoạn khó khăn. ẢNH: EPA

"Có một lần, tôi nghĩ là chúng tôi đã đấu với Athletic Bilbao và đó là mùa giải đầu tiên của David de Gea. Mặc dù rất xuất sắc, nhưng De Gea có một khởi đầu mùa giải khó khăn. Thật không may, mọi sai lầm mà anh ấy mắc phải với tư cách là thủ môn đều dẫn đến bàn thua", Jones nói, "Chúng tôi đấu với Bilbao trên sân nhà Old Trafford. Khi chúng tôi đang dẫn trước 1-0 mà trận đấu chỉ còn 10 phút, tôi đã chuyền bóng lại cho De Gea. De Gea phá bóng bay thẳng đến vị trí số 9, và họ đã ghi bàn từ đó.

Tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho bàn thua đó, nhưng rõ ràng tất cả chúng ta đều có lỗi. Sau trận đấu, ông ấy (Ferguson) chỉ trích tôi gay gắt về đường chuyền về của tôi, nói rằng nó quá mạnh đối với David De Gea. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng thực ra ông ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ David De Gea thôi.

Một lần nữa, điều này liên quan đến việc Fergie thấu hiểu các cầu thủ. Khi ông ấy chỉ trích tôi, ông ấy biết tôi sẽ giống như, "Không vấn đề gì, ông ấy có thể cằn nhằn và chỉ trích tôi, tôi phải chấp nhận điều đó, hẹn gặp lại vào ngày mai trong buổi tập". Nhưng những người khác sẽ tan chảy khi bị chỉ trích".