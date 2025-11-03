Amorim kiêu ngạo với các cầu thủ MU, bảo Sir Jim Ratcliffe hãy biến đi 03/11/2025 12:50

(PLO)- Sự kiêu ngạo của Ruben Amorim đối với các cầu thủ MU và nói đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe hãy biến đi, đã nói lên rất nhiều điều về tính cách kiên định của ông.

HLV Ruben Amorim đã có những cách tiếp cận riêng biệt để đối phó với các cầu thủ MU và đồng sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe trong năm đầu tiên đầy biến động của ông với tư cách là HLV trưởng.

Ruben Amorim đang ở một trong những vị trí vững chắc nhất kể từ khi đến Manchester United, đánh dấu năm đầu tiên ông nắm quyền tại Old Trafford. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, Manchester United xác nhận HLV của Sporting CP sẽ chính thức thay thế Erik ten Hag, và nhiệm kỳ của ông thầy mới 40 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu 10 ngày sau đó.

12 tháng qua quả là một thử thách đối với Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phải vật lộn để tạo ra tác động tức thời lên màn trình diễn của MU, dẫn dắt CLB trải qua mùa giải tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời bỏ lỡ cơ hội giành vé dự Champions League sau thất bại ở trận chung kết Europa League.

Tuy nhiên, những tuần gần đây đã chứng kiến ​​sự cải thiện rõ rệt của MU, với những tân binh vào mùa hè đóng vai trò then chốt trong thành tích tốt nhất của "quỷ đỏ" tại Premier League dưới thời Amorim. Vào đúng ngày kỷ niệm một năm ngày Amorim được bổ nhiệm, MU đã có trận hòa 2-2 trên sân khách trước Nottingham Forest, chấm dứt chuỗi ba trận toàn thắng.

Đã có nhiều thời điểm nhiều người tin rằng vị trí của Amorim đang bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là đầu mùa giải này sau trận thua bẽ bàng của MU trước Grimsby tại Carabao Cup. Mặc dù Amorim thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích, ban lãnh đạo MU vẫn luôn đặt niềm tin vào vị HLV 40 tuổi này.

Một yếu tố giúp Amorim duy trì được sự ủng hộ của ban lãnh đạo MU có thể là niềm tin vững chắc của ông vào phương pháp của mình, cùng với cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đội hình. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin một số cầu thủ MU nhận thấy Amorim "đôi khi xa cách và kiêu ngạo".

Phong cách thẳng thắn này có thể đã giúp Amorim rất nhiều trong việc xây dựng đội hình. Hồi tháng 1, khi được hỏi về việc Marcus Rashford liên tục bị loại khỏi đội hình, Amorim khẳng định ông thà chọn HLV thủ môn Jorge Vital còn hơn là một cầu thủ không tập luyện chăm chỉ. Rashford sau đó gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, trước khi dành mùa giải này tại Barcelona.

Sự tự tin của Amorim còn thể hiện rõ trong chiến thuật của ông. Đầu mùa giải này, Amorim tuyên bố rằng "ngay cả Đức Giáo hoàng" cũng không thể thuyết phục ông từ bỏ hệ thống 3-4-2-1 ưa thích, vốn đang hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe, dường như đánh giá cao cách tiếp cận thẳng thắn của Amorim.

"Tôi thực sự, thực sự rất quý Ruben Amorim", Sir JimRatcliffe chia sẻ với tờ The Times (Anh), "Amorim là một người rất chu đáo. Mỗi lần đến sân tập, tôi đều nói chuyện với anh ấy. Tôi ngồi xuống uống cà phê với Amorim và nói cho anh ấy biết mọi chuyện đang diễn ra không ổn ở đâu, và Amorim bảo tôi "cút xéo đi!". Tôi quý anh ấy".

Báo cáo của Daily Mail tiết lộ rằng Amorim và Ratcliffe thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và giữ liên lạc qua các nhóm WhatsApp. Về phần mình, Amorim trân trọng mối quan hệ mà ông đã xây dựng với Ratcliffe trong thời gian làm việc tại Manchester United.

"Tôi nghĩ chúng tôi có mối quan hệ rất tốt", HLV Ruben Amorim của Manchester United cho biết, "Cả hai chúng tôi đều thẳng thắn và chân thành trong các cuộc trò chuyện. Sir Jim Ratcliffe thực sự thích CLB, ông ấy giống như một người hâm mộ vậy".

HLV Amorim tiếp tục: "Đây là một điều tốt, bởi vì xét về mặt công khai, đây là một điều khác biệt. Nó cho thấy sự tự tin rất lớn từ ông chủ. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy mọi người thực sự yêu thích công việc của tôi.

Công việc của tôi chính là kết quả trên sân, nên đôi khi mối quan hệ giữa tôi và họ cũng khó khăn hơn. Chúng tôi thực sự trung thực với nhau. Tôi cũng có chút giống họ. Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường và giờ tôi ở Manchester United, tôi vẫn là chính mình. Tôi cảm thấy Sir Jim Ratcliffe cũng giống như vậy, nên chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái với nhau".

Mặc dù những cuộc trao đổi thẳng thắn của Amorim với Ratcliffe và chiến lược chuyển nhượng thẳng thắn có thể gây tranh cãi, nhưng chúng đã chứng minh được tầm quan trọng trong việc giúp vị HLV người Bồ Đào Nha vượt qua một năm đầy thách thức tại Old Trafford. Sau khi vượt qua vô số sóng gió, MU có thể sẽ thấy mình ở một vị thế vững chắc hơn nhiều dưới sự lãnh đạo của Amorim trong 12 tháng tới.