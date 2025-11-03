MU thoát thua nhờ trọng tài không thổi phạt đền 03/11/2025 10:51

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Keith Hackett đã đưa ra phán quyết của mình về tình huống phạt đền gây tranh cãi của Amad trong trận hòa 2-2 giữa MU với Nottingham Forest ở vòng 10 Premier League. MU thoát thua nhờ trọng tài không thổi phạt đền tình huống Amad để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Keith Hackett nhận định Manchester United đã may mắn khi không phải chịu quả phạt đền nào ở những phút cuối trong trận hòa 2-2 với Nottingham Forest. Đội bóng của Ruben Amorim đã duy trì chuỗi trận bất bại sau khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước để giành được một điểm trên sân City Ground.

Sau bàn mở tỷ số của Casemiro trong hiệp một cho MU, chủ nhà Nottingham Forest vươn lên dẫn trước nhờ công của Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona, trước khi bàn thắng của Amad ở phút 81 giúp MU cân bằng tỷ số. Khi tỷ số đang là 2-1 và MU đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, các cổ động viên Nottingham Forest đã vô cùng tức giận khi trọng tài chính Darren England quyết định không cho họ hưởng quả phạt đền.

Theo đó, từ quả đá phạt góc, Ryan Yates đánh đầu vô tình đưa bóng chạm vào tay Amad trong vòng cấm sau khi cầu thủ của MU này tính toán sai cú bật nhảy trong lúc cố gắng phá bóng. Bất chấp những lời phản đối kịch liệt từ người hâm mộ và các cầu thủ, trọng tài Darren England vẫn từ chối chỉ tay vào chấm phạt đền, và sau đó MU đã gỡ hòa 2-2 nhờ công của chính Amad.

MU thoát thua nhờ trọng tài không thổi phạt đền lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Amad. ẢNH: EPA

Tài khoản Trung tâm Trận đấu Ngoại hạng Anh trên mạng xã hội X đã không giải thích rõ lý do tại sao trọng tài video (VAR) lại chọn không can thiệp. Tuy nhiên, cựu trọng tài Hackett vẫn khẳng định quyết định này là sai, mô tả sự việc là "một pha bóng chạm tay rõ ràng" trong một bài đăng trên X.

Đây là phán quyết gây tranh cãi thứ hai chống lại Nottingham Forest sau khi người ta chỉ tập trung chú ý vào bàn mở tỉ số gây tranh cãi của MU. Tân HLV Sean Dyche của Nottingham Forest tỏ ra vô cùng tức giận khi MU được hưởng một quả phạt góc ngay trước khi Casemiro ghi bàn. Savona của Nottingham dường như vẫn giữ được quyền kiểm soát bóng, nhưng trọng tài biên ở phía xa đã ra hiệu bóng đi hết đường biên ngang và cho MU hưởng một quả phạt góc.

"Tôi không thể hiểu nổi, anh là trợ lý trọng tài, lại còn cách xa hơn 70 m, anh có khung thành và lưới chắn ngang, vậy mà anh vẫn nhìn thấy được", HLV Dyche bức xúc nói, "Tôi có tầm nhìn tốt hơn, nhưng lại không ở đúng vị trí. Điều đó chắc chắn là sai lầm trong bối cảnh hiện tại. Tôi rất ủng hộ VAR. Ai đó phải có khả năng bác bỏ những quyết định này, thật nhanh chóng, chỉ mất năm giây.

Đối với tôi, đó chỉ là năm giây VAR: "Bang, thế là xong, quyết định sai lầm". Thật sự rất, rất bực bội sau hai tuần liên tiếp. Với tất cả công nghệ và tất cả những gì đang bị đe dọa, đặc biệt là đối với Nottingham Forest sau khởi đầu không tốt của chúng tôi, đó là một khoảnh khắc trọng đại.

Tất cả chúng ta đều muốn mọi thứ đúng đắn, mọi người hâm mộ đều muốn mọi thứ công bằng. Điều tệ hại nhất là tôi đã trở lại sân cỏ ba trận, và trong hai tuần liên tiếp, tôi chỉ nói về quyết định của trọng tài. Tôi chỉ muốn nói về đội bóng của mình".