Barcelona đàm phán với Rashford 02/11/2025 13:24

(PLO)- Barcelona đàm phán với Rashford về thỏa thuận mới sau khi mượn ngôi sao người Anh này từ Manchester United.

Marcus Rashford đã chuyển từ Manchester United sang Barcelona theo dạng cho mượn 1 mùa giải và có thể hoàn tất việc chuyển nhượng vĩnh viễn đến nhà vô địch La Liga sau khi gây ấn tượng ở mùa giải này. Theo đó, Barcelona đàm phán với Rashford về thỏa thuận mới.

Marcus Rashford và Barcelona đã có những thảo luận về khả năng chuyển nhượng vĩnh viễn vào cuối mùa giải. Nhà vô địch La Liga có một điều khoản trong hợp đồng mượn tiền đạo người Anh, với việc họ có thể mua đứt Rashford từ MU vào cuối mùa này.

Rashford, 28 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong những tháng đầu khoác áo CLB xứ Catalan. Tiền đạo người Anh đã ghi được năm bàn thắng và có bảy pha kiến ​​tạo dưới thời HLV Hansi Flick trong mùa giải đầu tiên tại đội chủ sân Camp Nou.

Theo các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha, người đại diện của Rashford đã trao đổi với ban lãnh đạo Barca về khả năng đạt được thỏa thuận. Và Barca thừa nhận rằng bất kỳ quyết định nào liên quan đến Rashford đều sẽ là chìa khóa cho chiến lược tương lai của họ.

Barcelona đàm phán với Rashford khi họ rất ấn tượng với màn trình diễn của ngôi sao người Anh. ẢNH: EPA

Quỹ lương hạn hẹp và những vấn đề tài chính dai dẳng của Barcelona đồng nghĩa với việc bất kỳ thỏa thuận nào để có được Rashford cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiêu mộ một trung phong hàng đầu, trong bối cảnh tương lai của Robert Lewandowski vẫn còn bấp bênh. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng, Barcelona cần phải có "thủ thuật tài chính" để đạt được thỏa thuận.

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Rashford có thể được Barca đề nghị một hợp đồng dài hạn hơn, đến năm 2030, với điều kiện anh phải giảm lương. Sản phẩm của lò đào tạo trẻ MU này đã chấp nhận giảm lương để gia nhập Barca mùa này và có thể sẽ phải chấp nhận giảm lương vào mùa hè năm sau.

Giám đốc thể thao của Barcelona Deco đã cảnh báo rằng quyết định liên quan đến các cầu thủ như Rashford, Lewandowski và Andreas Christensen sẽ được đưa ra vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, có vẻ như CLB sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Rashford.

Cựu tiền đạo Manchester United, Wayne Rooney, tỏ ra thất vọng khi Rashford thành công ở nơi khác bên ngoài Old Trafford. Tiền đạo này không tham gia vào giai đoạn tiền mùa giải của Quỷ Đỏ trước khi đồng ý chuyển nhượng theo dạng cho mượn tới Barcelona.

"Thành thật mà nói, tôi muốn thấy Marcus Rashford làm điều đó cho Manchester United hơn", Rooney chia sẻ, đồng thời thừa nhận rằng anh cảm thấy buồn về sự nghiệp của ngôi sao người Anh tại Old Trafford.

"Nhưng không, hãy nghe này... Tôi không nghĩ đó là khởi đầu dễ dàng cho Rashford tại Barca. Trong vài trận đầu tiên, có những người nói về Rashford, nhưng cậu ấy đã bình tĩnh, cậu ấy đang làm tốt, cậu ấy đang chơi tốt, và đối với bất kỳ cầu thủ người Anh nào, và đặc biệt là một người mà bạn biết và muốn họ thể hiện tốt, thì thật tuyệt khi thấy điều đó", Rooney nói thêm.

Nghe này, Marcus Rashford ở phong độ đỉnh cao là một cầu thủ hàng đầu và đó là điều chúng ta đều muốn thấy, chỉ hy vọng cậu ấy giữ được phong độ ổn định và tiếp tục thể hiện, tiếp tục nỗ lực. Nếu Rashford làm được điều đó thì tôi không nghĩ có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng của cậu ấy".