Pogba chịu đòn giáng mới 02/11/2025 12:35

(PLO)- Paul Pogba chịu đòn giáng mới khi cựu ngôi sao Manchester United này một lần nữa bị trì hoãn ngày trở lại.

Cựu tiền vệ của Manchester United, Paul Pogba chịu đòn giáng mới, phải hoãn trận ra mắt AS Monaco một lần nữa sau khi dính chấn thương mắt cá chân nhẹ trong buổi tập tuần này, trước trận đấu tại Ligue 1 với Paris FC mà AS Monaco đã thua 0-1 vào hôm nay 2-11.

HLV trưởng AS Monaco, Sebastien Pocognoli, xác nhận Paul Pogba sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa để có trận ra mắt CLB mới. Pogba, 32 tuổi, đã ký hợp đồng hai năm với CLB của Ligue 1 vào mùa hè này sau bảy tháng rưỡi không có đội bóng nào.

Cựu tiền vệ của MU Pogba đã rời Juventus vào giữa tháng 11 sau khi hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng. Động thái này diễn ra sáu tuần trước khi Pogba có thể trở lại tập luyện sau án treo giò vì doping, điều mà Pogba cho rằng là do sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng theo toa.

Án phạt cấm thi đấu bốn năm của Pogba bắt đầu từ tháng 9 năm 2023, nhưng sau khi kháng cáo, án phạt đã được giảm một nửa xuống còn 18 tháng. Anh đã được phép thi đấu trở lại kể từ tháng 3 năm nay. AS Monaco đã đưa cầu thủ này vào chương trình tập luyện ba tháng để lấy lại phong độ đỉnh cao. Pogba dự kiến ​​trở lại đội hình thi đấu vào tháng 10.

Pogba chịu đòn giáng mới khi lại dính chấn thương trong quá trình tập luyện. ẢNH: SOFA

Nhiều người kỳ vọng AS Monaco sẽ có Pogba trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra vì chấn thương mới đã khiến ngày trở lại của Pogba bị trì hoãn thêm hai tuần.

HLV Pocognoli đã ám chỉ rằng điều đó có thể xảy ra vào cuối tuần này khi đối đầu với Paris FC. "Có khả năng Paul Pogba sẽ có mặt trong đội hình, đúng vậy," HLV trưởng của AS Monaco nói, "Paul Pogba vẫn còn buổi tập vào thứ năm, và nếu cậu ấy cảm thấy khỏe, chúng tôi có thể gặp lại cậu ấy. Và Pogba sẽ nằm trong quá trình chúng tôi đã sắp xếp".

Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2018 người Pháp vẫn chưa có phong độ tốt sau buổi tập hôm đó do chấn thương mắt cá chân. "Chúng tôi đang chờ xác nhận về mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Pogba", Pocognoli nói, "Ý tưởng là cậu ấy có thể trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế; đó là kế hoạch mà chúng tôi đang thực hiện. Tất cả chúng tôi đều thất vọng".

Tuần tới, AS Monaco sẽ đối đầu với Pafos tại Champions League trước khi tiếp đón nhà vô địch châu Âu và Pháp Paris Saint-Germain tại Ligue 1.