Bàn thắng của MU gây tranh cãi lớn 02/11/2025 12:19

(PLO)- Bàn thắng của MU gây tranh cãi lớn khi nhiều người cho rằng lẽ ra pha lập công của Casemiro trong trận hòa Nottingham Forest 2-2 không nên được công nhận.

Bruno Fernandes đã tạo điều kiện cho Casemiro đánh đầu mở tỷ số cho MU, nhưng bàn thắng của tiền vệ người Brazil này lại gây tranh cãi. Bàn thắng của MU gây tranh cãi lớn trong trận hòa chủ nhà Nottingham Forest 2-2 ở vòng 10 Premier League

Có ý kiến cho rằng, bàn thắng của Casemiro cho Manchester United trước Nottingham Forest không nên được công nhận. Sau khi đội bóng của Ruben Amorim chiếm ưu thế trong nửa giờ đầu tiên, họ đã được đền đáp khi tuyển thủ Brazil đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 từ quả phạt góc của Bruno Fernandes.

Nicola Savona đã cản phá được đường chuyền nguy hiểm và dường như đã giữ được bóng trong cuộc chơi, nhưng trợ lý trọng tài, người đứng ở phía bên kia sân, đã ra hiệu bóng đã đi hết đường biên ngang và cho MU hưởng một quả phạt góc, dẫn đến việc Casemiro ghi bàn.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mike Dean đã không giấu giếm quan điểm của mình về tình huống gây tranh cãi này. "Bóng vẫn chưa ra ngoài", ông thừa nhận trên chương trình Soccer Saturday của Sky Sports, "Trợ lý trọng tài không nhìn thấy nhưng bóng chưa ra ngoài và đó chỉ là phỏng đoán của trợ lý trọng tài".

Bàn thắng của MU gây tranh cãi lớn. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Chỉ hơn 10 phút sau, các cổ động viên đội chủ nhà đã đồng loạt la ó khi các trọng tài bước vào đường hầm sau hiệp 1, miệng hô vang: "Các ông không biết mình đang làm gì đâu". Tuy nhiên, MU dường như không hề bận tâm, khi họ tiếp tục hướng đến việc giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

MU đã thắng Brighton, Liverpool và Sunderland trước trận đấu với Forest - với Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Casemiro thể hiện sự sắc bén trước khung thành. Tuy nhiên, Forest đã ghi được hai bàn thắng liên tiếp ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại vào hiệp 2 để ngược dòng dẫn lại MU 2-1. Cuối trận, Amad tung cú vô lê ngoài vòng cấm tuyệt đẹp ghi bàn gỡ hòa 2-2, đồng thời giúp MU giành lại 1 điểm.

"Tôi đã xem trận đấu của Nottingham Forest với Porto, trận đấu với Bournemouth, lối chơi của họ khá giống nhau, nhưng có những đặc điểm khác nhau", HLV Ruben Amorim của MU nói về Nottingham Forest, "HLV của Nottingham Forest có thể thay đổi một số đặc điểm của cầu thủ bằng các tài năng mà họ có, đặc biệt là với Gibbs-White, Anderson, Hudson-Odoi, những cầu thủ rất giỏi.

Vì vậy, chúng tôi cần phải chuẩn bị cho một trận đấu khác với Brighton. Bạn cần hiểu rằng chúng tôi không còn là cùng một đội, chúng tôi thường gặp khó khăn trên sân khách. Vì vậy chúng tôi cần cải thiện cách kiểm soát tình hình. Mỗi pha vào bóng đều là một khoảnh khắc quan trọng đối với người hâm mộ đối phương, vì vậy chúng tôi cần chơi tốt hơn trên sân khách".