Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo 02/11/2025 12:59

Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo được hé lộ, có thể sẽ gây sốt như cuộc phỏng vấn về Manchester United. Cristiano Ronaldo đã một lần nữa mở lòng với Piers Morgan, ba năm sau cuộc phỏng vấn cuối cùng tai tiếng của họ đã kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của CR7 tại Manchester United.

Piers Morgan tiết lộ rằng cuộc phỏng vấn riêng tư và thẳng thắn nhất từ ​​trước đến nay của Cristiano Ronaldo sẽ được phát sóng vào tuần tới. Morgan cho biết ông và Ronaldo gần đây đã gặp nhau tại Saudi Arabia trong một cuộc trò chuyện kéo dài 80 phút.

Cuộc gặp gỡ trước đó của họ vào ba năm trước đã dẫn đến việc MU và Ronaldo cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng trong thời gian diễn ra World Cup giữa mùa giải tại Qatar. Sau đó, Al Nassr của Saudi Arabia đã ký hợp đồng với Ronaldo, nơi anh ấy tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình cho đến ngày nay. Morgan đã mô tả cuộc trao đổi gần đây nhất của họ là "vô cùng chân thành, ấm áp và đôi khi hài hước". Morgan đã hé lộ cuộc phỏng vấn gây sốc mới với Ronaldo trên tài khoản Instagram của mình.

Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo sẽ sớm được Morgan công bố. ẢNH: TWITTER MORGAN

"Nhiều người hỏi tôi về cuộc phỏng vấn mới với Cristiano Ronaldo quá", chú thích bài đăng của Morgan viết, "Ronaldo nói gì? Có tiết lộ gì không? Có điều gì bị cấm không? Câu trả lời là: a) Rất nhiều, b) RẤT, c) Có, và d) Không.

Tôi đã dành 80 phút trò chuyện với (biểu tượng cảm xúc GOAT) của bóng đá tại nhà riêng của anh ấy ở Saudi Arabia, và đó là một cuộc trò chuyện vô cùng chân thành, ấm áp và đôi khi hài hước. Chương trình sẽ phát sóng vào tuần tới trên Piers Morgan Không kiểm duyệt. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điều này đâu!".

Morgan cũng chia sẻ trên X: "Cật nhật: Thông báo về cuộc phỏng vấn Ronaldo mới của tôi hiện đã đạt 51 triệu lượt xem trên cả tài khoản X và Instagram của chúng tôi. Chỉ trong vòng 24 giờ...! Đây là lý do tại sao Ronaldo là (biểu tượng cảm xúc GOAT)". Bài đăng thông báo của Morgan đã có hơn 344.000 lượt xem.

Lần cuối Ronaldo bình luận về MU là vào cuối năm ngoái. "Tôi đã nói điều này cách đây một năm rưỡi, và tôi sẽ tiếp tục nói: Vấn đề không nằm ở các HLV", Ronaldo phát biểu tại lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai, "Giống như một bể cá vậy. Nếu bạn nuôi cá trong đó và nó bị bệnh, bạn lấy nó ra và sửa chữa rồi lại thả nó vào bể cá, nó sẽ lại bị bệnh.

Vấn đề của Manchester United cũng vậy. Vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở HLV mà còn nhiều hơn thế nữa. Nếu tôi là chủ CLB, tôi sẽ làm rõ mọi việc và điều chỉnh những gì tôi cho là không tốt ở đó".