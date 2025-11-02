MU bí mật đàm phán với 2 HLV khác 02/11/2025 13:49

Ruben Amorim đã có một năm làm HLV trưởng của MU nhưng từng có khả năng ông chủ Sir Jim Ratcliffe sẽ chuyển sang một HLV khác trước khi ông được bổ nhiệm. Theo đó, MU bí mật đàm phán với 2 HLV khác trước khi họ chọn Ruben Amorim.

HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, không phải là ứng cử viên duy nhất thay thế Erik ten Hag vào năm 2024. Có nguồn tin cho biết Manchester United cũng đã tìm hiểu về Thomas Tuchel và Roberto De Zerbi vài tháng trước khi họ bổ nhiệm chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Amorim.

Vị trí của Ten Hag bị đe dọa vào cuối mùa giải 2023 - 2024, khi MU cân nhắc các lựa chọn sau một số kết quả và màn trình diễn đáng lo ngại của đội bóng. Tuy nhiên, sau khi MU giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn ở lại Old Trafford.

Vào thời điểm Ten Hag mất việc vào tháng 10 năm ngoái, De Zerbi và Tuchel đã tìm được việc làm ở nơi khác.HLV người Ý De Zerbi tiếp quản Marseille ngay sau khi rời Brighton, trong khi Tuchel đã đạt được thỏa thuận với đội tuyển Anh vào mùa thu và cuối cùng lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2025.

Theo The Athletic (Anh), MU vẫn đang cân nhắc Tuchel hai tuần sau chiến thắng ở trận chung kết FA Cup trước Man City. HLV người Đức đã gặp các lãnh đạo MU tại Monaco nhưng không đạt được thỏa thuận. Tuchel chưa thực sự sẵn sàng trở lại với bóng đá sớm sau khi ông bị Bayern Munich sa thải.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán của De Zerbi được cho là đã bị dừng lại sau khi chiến lược gia người Ý từ chối lời đề nghị ban đầu từ MU vì không được đáp ứng về mức lương. Sau đó, MU không đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nào khác và vị chiến lược gia 46 tuổi này hiện đang dẫn dắt Marseille.

Cuối cùng, Ten Hag đã được hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng với số tiền khoảng 200 triệu bảng Anh khi MU tìm cách xoay chuyển tình thế dưới thời cựu HLV của Ajax. Ten Hag chỉ tại vị được vài tháng, giành được 11 điểm sau chín trận đấu tại giải Ngoại hạng và khiến MU xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Thành tích của MU có phần khởi sắc dưới thời HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy, rồi MU quyết định bổ nhiệm Amorim. Amorim đã dẫn dắt MU vào chung kết Europa League - và chỉ cách chức vô địch và suất dự Champions League đúng 90 phút - nhưng chuỗi tám trận không thắng trong tháng Tư và tháng Năm đã khiến MU chỉ về đích ở vị trí thứ 15 Premier League.

MU khởi đầu chậm chạp trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Amorim, nhưng mọi thứ đã dần khởi sắc. Ba chiến thắng liên tiếp cùng trận hòa 2-2 với Nottingham Forest đã giúp MU ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League.

“Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, phần lớn thời gian tôi đều giành chiến thắng", HLV Ruben Amorim chia sẻ với kênh MUTV khi nhắc lại một năm dẫn dắt đội bóng, “Khi chiến thắng, bạn có thể nói rằng mình có niềm tin và trung thành với ý tưởng của mình, nhưng bạn học được nhiều điều khi thất bại, khi chịu áp lực. Tôi học được rằng khi chịu áp lực, tôi sẽ mạnh mẽ hơn với ý tưởng của mình và kiên định với nó.

Tất nhiên, điều thực sự quan trọng là cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người trong CLB, đặc biệt là những người hâm mộ đã giúp đỡ bạn, để cho bạn sự tự tin để tiếp tục con đường của mình, nhưng đó là bài học lớn nhất: khi tôi chịu áp lực, tôi có thể kiên trì với kế hoạch của mình".