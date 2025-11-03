MU phải dốc toàn lực để có được Anderson 03/11/2025 11:50

(PLO)- MU phải dốc toàn lực để có được Anderson sau màn trình diễn giống Gerrard, nhưng anh không phải là tiền vệ người Anh duy nhất được "quỷ đỏ" thành Manchester nhắm đến.

Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest đã được HLV Ruben Amorim của MU nhắc đến trong buổi họp báo trước trận đấu và giờ đây anh sẽ là cái tên được nhiều người hâm mộ "quỷ đỏ" ngưỡng mộ. Theo đó, MU phải dốc toàn lực để có được Anderson.

"Cầu thủ rất giỏi" là nhận định của Amorim về Anderson trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Nottingham Forest. Có lẽ Amorim sẽ nói về Anderson nhiều hơn vào lần tới. Anderson là một cầu thủ của Nottingham Forest, nhưng nếu đến MU, anh chắc chắn sẽ giúp "quỷ đỏ" tiến bộ hơn. Anderson đã thể hiện rất ấn tượng tại sân City Ground trong trận MU hòa Nottingham Forest 2-2 ở vòng 10 Premier League.

Casemiro có được bàn thắng thứ hai trong hai trận đấu nhưng việc MU cân nhắc gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Brazil, trong khi bỏ qua Anderson sẽ khiến họ trở lại thời kỳ của giám đốc điều hành Ed Woodward (sai lầm), tờ Sun Sports bình luận.

Anderson mở đường cho Nottingham Forest bằng cách rê bóng thoát khỏi tình huống khó khăn ở phút thứ năm và thực hiện đường chuyền sắc bén vào phần sân của MU. Điều đó đã giúp Nottingham Forest chiếm ưu thế trong một trận đấu mà Amorim đã dự đoán rằng họ có thể sẽ bị MU vượt mặt.

HLV Amorim của MU đã hết lời khen ngợi Anderson trước trận gặp Nottingham Forest. ẢNH: EPA

Pha bóng ấn tượng của Anderson đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ tân HLV Sean Dyche của Nottingham Forest. Dyche thường xuyên chắp hai tay lại với nhau đến mức người ta có thể nhầm ông là một cổ động viên.

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest cho biết: “Tôi đã nói sau trận đấu với Porto rằng Anderson phải học những điều cơ bản về vị trí nhưng cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Anderson xử lý bóng rất tốt, có những pha bóng rất đẹp. Cậu ấy có một bản tính tốt. Anderson là một cầu thủ thực sự giỏi và như tôi đã nói, cậu ấy đang học hỏi về giải Ngoại hạng Anh, về vị trí, bạn biết đấy, giống như tôi nói về những điều cơ bản của nó".

Anderson mới chỉ 22 tuổi và việc so sánh anh với 1 huyền thoại của tuyển Anh có thể là điều khó khăn. Nhưng Anderson đã thể hiện tài năng và sự bền bỉ như huyền thoại của tuyển Anh và Liverpool là Steven Gerrard trước MU. Anderson bị phạm lỗi ba lần, tự thân nó đã là một lời khen ngợi.

Đường mở bóng dài của Anderson về cánh phải đã tạo điều kiện cho Nottingham Forest có khoảng trống để Ryan Yates chuyền bóng cho Morgan Gibbs-White ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nottingham Forest ở phút thứ 48.

Anderson đã giành chiến thắng trong phần lớn các cuộc đấu tay đôi trên mặt đất trước các tiền vệ ngôi sao của MU, thực hiện ba đường chuyền quan trọng và kết thúc trận đấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 74%.

MU phải dốc toàn lực để có được Anderson. ẢNH: ALAMY

Điều thú vị là vị trí thường xuyên của Anderson lại nằm ngay trên đường giữa sân khi anh đạt được sự cân bằng mong muốn giữa phòng thủ và tấn công. Trong khi đó, MU cần phải bổ sung tới hai hoặc ba tiền vệ vào mùa hè sang năm.

Casemiro dự kiến ​​sẽ được trở thành cầu thủ tự do khi hết hợp đồng với MU vào năm 2026, đội trưởng Bruno Fernandes thì cho biết anh có thể phải đưa ra quyết định về tương lai sau World Cup 2026, còn Kobbie Mainoo là cầu thủ dự bị không được sử dụng lần thứ ba trong mùa giải này.

Mainoo đã yêu cầu rời MU dưới dạng cho mượn vào những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng bị chặn lại, mặc dù HLV Ruben Amorim không còn trọng dụng anh. Cầu thủ 21 tuổi người Anh đã không đá chính trong bất kỳ trận đấu nào tại Premier League kể từ ngày 25-5 và lần duy nhất Mainoo đá chính trong mùa giải này là vào thời điểm MU đang ở giai đoạn tệ nhất khi thua đội bóng vô danh Grimsby tại Carabao Cup.

Chỉ chưa đầy 18 tháng trước, Mainoo đã được gọi vào đội tuyển Anh tham dự vòng tứ kết, bán kết và chung kết Giải vô địch châu Âu. MU hẳn sẽ rất đau lòng khi không một cầu thủ nào của họ được triệu tập vào đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel trong năm nay.

Marcus Rashford, cầu thủ được MU cho mượn tại Barcelona và Aston Villa trước đó, gần như không được tính đến khi mối quan hệ của anh với CLB chủ quản bị phá vỡ gần 12 tháng trước. MU còn Luke Shaw, người chắc chắn là một trong những trung vệ người Anh xuất sắc nhất mùa giải này và rất sẵn lòng đảm nhận nhiệm vụ hậu vệ trái nếu được yêu cầu.

Thông số của Anderson trong trận gặp MU. ẢNH: SUN SPORTS

Kobbie Mainoo nhiều khả năng sẽ không có tên trong danh sách của Tuchel tại World Cup 2026, trong lúc Anderson dường như đã sẵn sàng có mặt trong đội hình Tam sư, bên cạnh Declan Rice tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm tới.

Khi MU đang ở thời kỳ đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, họ luôn có những cầu thủ Anh xuất sắc nhất tại một giải đấu lớn: Rio Ferdinand năm 2002, Wayne Rooney năm 2004 và Owen Hargreaves năm 2006.

Anderson không phải là tiền vệ người Anh duy nhất được MU quan tâm. Adam Wharton là một lựa chọn nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, cũng đang chơi trong sơ đồ 3-4-2-1 tại Crystal Palace dưới thời HLV Oliver Glasner. Ưu tiên hàng đầu của Manchester United vào năm tới phải là bổ sung một tiền vệ phòng ngự và Anderson chính là mảnh ghép còn thiếu của "quỷ đỏ thành Manchester.